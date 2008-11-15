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Gigabyte G41 yonga setli yeni anakartını kullanıma sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte G41 yonga setli yeni anakartını kullanıma sundu
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Anakart dünyasına yön veren isimlerden Gigabyte, Intel'in G41 yonga setini kullanan yeni modelini kullanıma sundu. Firmanın GA-EG41MF-S2H kod adlı yeni modeli özellikle giriş seviyesi sistemleri, ofis ve çoklu ortam bilgisayarlarını (HTPC) alıyor. Micro-ATX formunda olan ve pasif soğutma ile desteklenen anakart, Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli güncel işlemcileriyle kullanılabiliyot.

Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 8GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunan anakart entegre grafik özelliğine de sahip. Kullanılan yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 kod adlı grafik birimine sahip olan anakartta görüntü aktarım içinse VGA, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilerek DisplayPort haricindeki güncel tüm arabirimlere destek sağlanmış.

Harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe 16 slotuna sahip olan Gigabyte'ın yeni anakartı üzerinde ayrıca çift PCI ve bir adet PCIe x1 slotuna da yer verilmiş. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet özellikleriyle gelen GA-EG41MF-S2H kod adlı yeni modelde ayrıca 4x SATA-II ve 1x PATA portu da bulunuyor. Gigabyte'ın S2 serisi altındaki ekonomik çözümlerinden olan anakartın yurt dışı fiyatı yaklaşık 85$ seviyesinde.


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DH Misafiri 8 yıl
ses ayarları nasıl yapılıyor bilgisi olan var mı arakdaşlar
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01Mrt 11 yıl
g45 piyasaya çıkmadı değil mi? ben mi yanlış hatırlıyorum...
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Evil_Activites 11 yıl
Peki Bu Kartla Ne Oynalınabilir ??
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Chris Brown 11 yıl
g41 gerek varmı diye düşünüyor insan .. ucuz yollu pc ler icin zaten g31 kullanılıyor(ofis vb için) g41 eger quad da problem çıkarmmaz ise kullanılabilir duruyor, birde gigabyte ..
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max975 11 yıl
her ürünün bir alıcısı vardır
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