GIGABYTE GA-790FXT-UD5P video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Gigabyte yeni nesil üst seviye AMD anakartı ile karşımızda. Bakalım 790FXT-UD5P bekleneni verebiliyor mu?
Bu videomuzda geçtiğimiz günlerde dünyadaki ilk incelemesini yayınladığımız AMD Phenom II X2 720 Black Edition'ın testlerinde yer alan Gigabyte GA-790FXT-UD5P anakartı inceliyoruz.
Bakalım Gigabyte yeni üst seviye AMD anakartında kullanıcılara neler sunuyor.
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t_uludag@tnn.net
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GİGABYTE gerçekten sevdiğim özelliklede ASUS ile yazaşdığım stabilite sorunundan sonra en çok sevdiğim ev düzeyi kullanıcılar için en iyi fiyat-performans oranını yakalamayı başaran bir firmadır. kartın işlemci tipinin AMD oluşu canımı sıktı biraz sadece hepsi o.
Merhaba hocam benim merak ettiğim AM3 işlemciler DDR3 ram leri hangi voltaj aralığında kullanıyor. DDR2 leri 2.2a kadar kullanıyoruz ve auto da 1.8v. gerilime sahip boardlar. DDR3 lerde durum nedir? yani incelediğiniz anakart da belleklerin gerilim değeri neydi bilgilendirirseiz çok makbule geçer.
tanbul.com/...
Buyrun arkadaşlar reklam olucak diye yazmak istemedim ilk başta ama dayanamadım, ud4p nin fiyatı o kadarda uçuk değil doların şu an ki durumunuda göz önüne alırsak
AMD'nin Phenom işlemcilerde başarısız bir grafik çizmesi ve bekleneni verememesi 790FX ve türevi yongaları taşıyan üst seviye anakartların satışını oldukça etkiledi. Hatta hız aşırtma için özel olarak geliştirilmiş bazı anakartların sırf elde kalmasın diye 100-150$ indirimlerle zararına satıldıklarını dahi gördük.
Durum böyle olunca şu an arama motorlarında yaptığınız aramalarda ya da firma stoklarında üst seviye AMD anakartlar görmüyor olmanız oldukça normal.
Fakat Phenom II işlemcilerin fiyat / performans konusunda oldukça iddialı ürünler olmaları hem tüketicileri hem de üreticileri memnun etmiş durumda. Yani yakın bir zamanda bir çok firmanın stoklarında 790FX ve türevi yongaları taşıyan kaliteli anakartlar bulabileceksiniz.
Gigabyte'dan aldığımız bilgiye göre 790FXT-UD5P anakartlar Vatan bilgisayar stoklarına girmek üzere. Ara ara kontrol etmenizde fayda var.
tesekkürler
o kadar tekelcisinizki sizin yüzünüzden bir ev kullanıcısı olarak o kadar para ödemek gerekiyor
server sistemlerinde intelden yanayım ama masaüstlerinde bu phenom II çok rahat intele kafa tutar..!!!!!
Bide Gigabyte SLI destekli anakart çıkarsa çok güzel olur.Şu an GA-965P DQ6 kullanıyorum yaklaşık olarak 2 yıldır.Hiçbir sıkıntım yok.Ufak bir kaza nedeniyle leğimlendi ve hala ilk günkü gibi takır takır çalışıyor.O/C de zaten çok iyi oluyor.
Gigabyte adam gibi anakart çıkartıyor valla soğutmalarına hastayım.Bu arada bu Ultra Durable 3 değil mi?
Anlayamadığım şu advanced clock calibration özelliği neden phenom 2'lerde işe yaramıyor?