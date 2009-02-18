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GIGABYTE GA-790FXT-UD5P video inceleme

10 yıl
100,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gigabyte yeni nesil üst seviye AMD anakartı ile karşımızda. Bakalım 790FXT-UD5P bekleneni verebiliyor mu?

Bu videomuzda geçtiğimiz günlerde dünyadaki ilk incelemesini yayınladığımız AMD Phenom II X2 720 Black Edition'ın testlerinde yer alan Gigabyte GA-790FXT-UD5P anakartı inceliyoruz.

Bakalım Gigabyte yeni üst seviye AMD anakartında kullanıcılara neler sunuyor.


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deus-ex 9 yıl
Arkadaşlar, ud5p kullanıp da elinde f3b biosu olan var mıdır acep? Aramadığım yer kalmadı bulamadık bi biosu :)
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turgayuludag 9 yıl
Daha yeni bu anakarttan ve amd phenom 2 x4 955 cpu + 2 gb 1600 mhz ocz gold edition ddr3 rem + saphire hd3650 256 mb ddr3 e.kartı + 600 wat coolermaster power sistem kurdum,ilk defa amd sistem sahibi olan birisiyim ve bu işlemcim şu an 3.2 ghz değilde 1.61 ghz gözüküyor ve 1600 mhz remimde 1066 mhz gözüküyor, bundan önce core2duo E6600 2.4 lü sistem kullanıyordum normal bir vista performans derecelendirmesinden 5.3 pu an alırken phenom 2 x4 955 3.2 sistem 4.7 puan alıyor ve bir arkadaşımda athlon 7750 cpu lu sistemi var ve 7750 vista derecelendirmesinden 5.4 puan alıyor acaba benim bu yeni işlemcim phenom 2 x4 955 işlemcimin veya anakartımın arızalı olma ihtimali varmı yoksa bios ayarlarından falanmı kaynaklanıyor,ve sistem çok ağır çalışıyor ilk defa amd kullanan birisi olarak ilk görüşüm berbat bir deneyim oldu bu durumu düzeltemezsem bir daha tövbe amd almam daha önce 2 sefer intel sistem kullandım ve bir çok kişiye topladım hiç bir sıkıntı olamdı ve intelden ben ve topladığım kişiler çok memnun kaldı bana bu durumu düzeltmek için yardımcı olabilecek biri varsa telefon numaramı yazıyorum bir alo desin ben geri ararım,Şimdiden yardım edebilecek herkese çok teşekkür ederim.
t_uludag@tnn.net
05365272516
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Rakipsizler 10 yıl
Ana kartın aynısını 3 ay önce aldım, yanına amd phenomx4 940 3.0ghz aldım.PC Toplamak için ama şuan kutularında duruyor.:( Daha toplayamadım pc :)
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ecarpar 10 yıl
forum olmuş burası :) Yeri değil arkadaşlar başlık aşıp orada bu tür uzun konuşmalara girmek bence en matıklısı.
GİGABYTE gerçekten sevdiğim özelliklede ASUS ile yazaşdığım stabilite sorunundan sonra en çok sevdiğim ev düzeyi kullanıcılar için en iyi fiyat-performans oranını yakalamayı başaran bir firmadır. kartın işlemci tipinin AMD oluşu canımı sıktı biraz sadece hepsi o.
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Promity 10 yıl
@Speed-Step

Merhaba hocam benim merak ettiğim AM3 işlemciler DDR3 ram leri hangi voltaj aralığında kullanıyor. DDR2 leri 2.2a kadar kullanıyoruz ve auto da 1.8v. gerilime sahip boardlar. DDR3 lerde durum nedir? yani incelediğiniz anakart da belleklerin gerilim değeri neydi bilgilendirirseiz çok makbule geçer.
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imset 10 yıl
sağol X2 kardeş bu foruma hayranım ne zaman bir konum olsa en doyurucu cevabı burada buluyorum sağol donanim haber forum
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Tunai 10 yıl
tanbul.com/...
tanbul.com/...
Buyrun arkadaşlar reklam olucak diye yazmak istemedim ilk başta ama dayanamadım, ud4p nin fiyatı o kadarda uçuk değil doların şu an ki durumunuda göz önüne alırsak
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imset 10 yıl
sayın mesut çevik bey kardeşim gigabyte' ın ürünlerini inceliyorsunuzda özellikle de AMD 790 çipli ürünleri piyasada aylardır niçin bulamıyoruz acaba yine bir intel gizli baskısımı var da Özellikle TEKNOFİYAT ta aylardır 790 çipli ürünler için bulunamadı ifadesi ile karşılaşıyoruz yani bu ürünleri alabileceğimiz linkleride bu tür incelemelere eklesenizde piyasada yine gizli intel baskısı varmış görüntüsünü ortadan kaldırmaya yardımcı olsanız çok seviniriz. selamlar.
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Speed-Step 10 yıl
@imset

AMD'nin Phenom işlemcilerde başarısız bir grafik çizmesi ve bekleneni verememesi 790FX ve türevi yongaları taşıyan üst seviye anakartların satışını oldukça etkiledi. Hatta hız aşırtma için özel olarak geliştirilmiş bazı anakartların sırf elde kalmasın diye 100-150$ indirimlerle zararına satıldıklarını dahi gördük.

Durum böyle olunca şu an arama motorlarında yaptığınız aramalarda ya da firma stoklarında üst seviye AMD anakartlar görmüyor olmanız oldukça normal.

Fakat Phenom II işlemcilerin fiyat / performans konusunda oldukça iddialı ürünler olmaları hem tüketicileri hem de üreticileri memnun etmiş durumda. Yani yakın bir zamanda bir çok firmanın stoklarında 790FX ve türevi yongaları taşıyan kaliteli anakartlar bulabileceksiniz.

Gigabyte'dan aldığımız bilgiye göre 790FXT-UD5P anakartlar Vatan bilgisayar stoklarına girmek üzere. Ara ara kontrol etmenizde fayda var.
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Chris Brown 10 yıl
amd hep f/p de başı çekmeye çalıştı , makul fiyatlı güzel performanslı işlemciler ve boardlar çıkardı , amd sistem için fazla diyebiliyor insan ama yeni phenom II ler işi degiştirecege benziyor , güzel ve prof. işi bir anakart ,

tesekkürler
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Mshome66 10 yıl
ddr3 gereksiz diyen arkadaşlar neden acaba msi nin x58 yonga setli anakartı incelemesinde bu söylediklerini demediler yada ben göremedim
o kadar tekelcisinizki sizin yüzünüzden bir ev kullanıcısı olarak o kadar para ödemek gerekiyor

server sistemlerinde intelden yanayım ama masaüstlerinde bu phenom II çok rahat intele kafa tutar..!!!!!
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Krak3n 10 yıl
Muhteşem bir şahesar daha.İnceleme için teşekkürler.

Bide Gigabyte SLI destekli anakart çıkarsa çok güzel olur.Şu an GA-965P DQ6 kullanıyorum yaklaşık olarak 2 yıldır.Hiçbir sıkıntım yok.Ufak bir kaza nedeniyle leğimlendi ve hala ilk günkü gibi takır takır çalışıyor.O/C de zaten çok iyi oluyor.

Gigabyte adam gibi anakart çıkartıyor valla soğutmalarına hastayım.Bu arada bu Ultra Durable 3 değil mi?
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Pandemic 10 yıl
DDR 3 şu anda gereksiz. DDR2 ler her yönden üstün şu anda
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sampiyon bilo 10 yıl
Forever AMD\DDR2.
Anlayamadığım şu advanced clock calibration özelliği neden phenom 2'lerde işe yaramıyor?
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Tunai 10 yıl
Şu an bir sitede satışta 190 dolar civarı
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