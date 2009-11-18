Gigabyte GeForce GT240 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı

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GV-N240D3-1GI

Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Gigabyte, GeForce GT240 tabanlı iki yeni ekran kartını pazara sunuyor. Firmanın yeni modellerinden GV-N240D3-1GI kod adlı çözüm GDDR3 bellek kullanırken, GV-N240D5-512I kod aldı kart ise GDDR5 bellek teknolojisinin avantajlarından faydalanıyor. Nvidia tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güçlendirdiği ekran kartları, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 512MB (GDDR5'li model) / 1GB (GDDR3'lü model) bellek kapasitesine sahipler.

1GB GDDR3 bellekli modeli 600MHz GPU, 1460MHz paralel işlemci ve 1600MHz bellek saat hızlarına, 512MB GDDR5 bellekli modeli ise 550MHz GPU, 1360MHz paralel işlemci ve 3400MHz bellek saat hızlarına sahip olan Gigabyte, yeni ekran kartlarını 80mm çapında fana sahip özel soğutucularla ve altın kaplı HDMI konnektörleriyle donarak rakip çözümlere karşı fark yaratmayı hedeflemiş. DirectX 10.1, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek veren yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulacakları açıklandı.

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GV-N240D5-512I