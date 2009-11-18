Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte GeForce GT240 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte GeForce GT240 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

GV-N240D3-1GI

Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Gigabyte, GeForce GT240 tabanlı iki yeni ekran kartını pazara sunuyor. Firmanın yeni modellerinden GV-N240D3-1GI kod adlı çözüm GDDR3 bellek kullanırken, GV-N240D5-512I kod aldı kart ise GDDR5 bellek teknolojisinin avantajlarından faydalanıyor. Nvidia tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güçlendirdiği ekran kartları, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 512MB (GDDR5'li model) / 1GB (GDDR3'lü model) bellek kapasitesine sahipler.

1GB GDDR3 bellekli modeli 600MHz GPU, 1460MHz paralel işlemci ve 1600MHz bellek saat hızlarına, 512MB GDDR5 bellekli modeli ise 550MHz GPU, 1360MHz paralel işlemci ve 3400MHz bellek saat hızlarına sahip olan Gigabyte, yeni ekran kartlarını 80mm çapında fana sahip özel soğutucularla ve altın kaplı HDMI konnektörleriyle donarak rakip çözümlere karşı fark yaratmayı hedeflemiş. DirectX 10.1, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek veren yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulacakları açıklandı.

Gigabyte GeForce GT240 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

GV-N240D5-512I

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WinteR 10 yıl
Nvidia'nın rakibi kendisi, hedef 9600Gt!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 10 yıl
4770 ile karşılaştırma testlerini görelim. 100$ civarındaki karlardan hangisi daha başarılı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim