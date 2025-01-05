Gigabyte, 500Hz QD-OLED oyun monitörünü tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gigabyte'ın yeni monitörleri Aorus FO27Q5P ve MO27U2, CES 2025 öncesinde ortaya çıktı. GIGABYTE MO27U2 modeli hibrit oyunculara uygunken, Aorus FO27Q5P, 500Hz yenileme hızı ve DisplayPort 2.1 (UHBR20) gibi özelliklerle profesyonel oyuncular için tasarlanmış bir model.

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Gigabyte Aorus FO27Q5P monitör özellikleri

Gigabyte, Aorus FO27Q5P monitörün profesyonel e-spor oyuncularına veya FPS oyunları oynayanlara göre tasarlandığını öne sürüyor. Monitörde 500 Hz yenileme hızına sahip 26.5 inç QD-OLED panel bulunuyor. Monitör, 80 Gbps’e kadar bant genişliği sağlayan DisplayPort 2.1 UHBR20 teknolojisiyle donatılmış. GIGABYTE, bu monitörün yakın zamanda duyurulan ClearMR 21000 sertifikasını almasını bekliyor. ClearMR 21000 sertifikalı ilk monitör LG 27GX790A. Monitörün ayrıca VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikalı olması bekleniyor.

Gigabyte MO27U2 monitör özellikleri

Gigabyte MO27U2 ise, yaratıcı projeler üzerinde çalışmak veya içerik yayını yapmak isteyen oyuncular için tasarlanmış. Monitör, 166 piksel yoğunluğuna sahip 4K (3.840 x 2.160 piksel) çözünürlük sunuyor. Delta E≤2 renk doğruluğuna sahip ve hassas ve canlı renkler sağlayan Pantone onaylı sertifikaya sahip.

GIGABYTE’ın yeni monitörlerinden bulunan diğer özellikler; yanma önleyici yapay zeka tabanlı OLED Care teknolojisi ve çözünürlükler ile ekran oranları arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlayan Tactical Switch 2.0. Gigabyte AORUS FO27Q5P ve Gigabyte MO27U2 fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

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