Gigabyte'ın yeni oyuncu monitörü ekran yanma sorununu yapay zeka ile engelliyor

Tam Boyutta Gör Gigabyte, anakart, ekran kartı, laptop, monitör dahil çok çeşitli donanım bileşenleri ve çevre birimleri sunuyor. Gigabyte’ın ürünleri hem oyun tutkunlarına hem de profesyonellere hitap eden sağlam performans ve işlevsellik sunuyor. Son olarak, Gigabyte 49 inç QD-OLED ultra geniş oyuncu monitörü Aorus CO49DQ tanıtıldı.

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Gigabyte Aorus CO49DQ 49 inç oyuncu monitörü özellikleri

Tam Boyutta Gör Gigabyte’ın yeni oyuncu monitörü Samsung’un 5120x1440 DQHD çözünürlük, 1800R kavisli ekranını kullanıyor. Monitör, 144Hz yenileme hızı, 0.03 ms ultra hızlı yanıt süresi (GtG), AMD FreeSync Premium Pro desteği sunuyor. Monitörün öne çıkan özelliği, OLED Care işlevi. Bu özellik, OLED ekranı yanma durumundan korumak için yapay zeka tabanlı bir algoritma kullanıyor.

Renk doğruluğu ve kalitesi açısından, Gigabyte oyun monitörü, VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikalı, 10 bit renk derinliği 1.500.000:1 kontrast oranı ve %99 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Yani, oyun oynamanın yanı sıra renk hassasiyetinin kritik önem taşıdığı video düzenleme gibi profesyonel işler için de uygun bir monitör.

Bağlantı noktalarına bakıldığında, 2 adet HDMI 2.1 portu, 1 DisplayPort 1.4 portu, USB-C, ses jakı ve 2 adet USB-C Tip-A görülüyor. Monitör, iki adet 5w hoparlöre sahip. Monitör, -5° ile 20° arasında eğim, -20° ile 20° arasında dönme özelliğine sahip. Pivot veya yükseklik ayarlama özelliği bulunmuyor. 100x100 mm VESA duvar montajıyla uyumlu ve Kensington kilidi mevcut. Monitörün boyutları, 1194.78 x 558.80 x 261.52 mm (ayaklı), 615.11 x 367.35 x 42.22 mm (standsız).

Gigabyte, yeni ultrawide oyuncu monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

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