Gigabyte'ın yeni oyuncu monitörü ekran yanma sorununu yapay zeka ile engelliyor

Gigabyte Aorus CO49DQ 49 inç oyuncu monitörü özellikleri
Renk doğruluğu ve kalitesi açısından, Gigabyte oyun monitörü, VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikalı, 10 bit renk derinliği 1.500.000:1 kontrast oranı ve %99 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Yani, oyun oynamanın yanı sıra renk hassasiyetinin kritik önem taşıdığı video düzenleme gibi profesyonel işler için de uygun bir monitör.
Bağlantı noktalarına bakıldığında, 2 adet HDMI 2.1 portu, 1 DisplayPort 1.4 portu, USB-C, ses jakı ve 2 adet USB-C Tip-A görülüyor. Monitör, iki adet 5w hoparlöre sahip. Monitör, -5° ile 20° arasında eğim, -20° ile 20° arasında dönme özelliğine sahip. Pivot veya yükseklik ayarlama özelliği bulunmuyor. 100x100 mm VESA duvar montajıyla uyumlu ve Kensington kilidi mevcut. Monitörün boyutları, 1194.78 x 558.80 x 261.52 mm (ayaklı), 615.11 x 367.35 x 42.22 mm (standsız).
Gigabyte, yeni ultrawide oyuncu monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.