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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 480 SuperOverclock modelini ön-siparişe sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 480 SuperOverclock modelini ön-siparişe sundu
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MSI'ın GeForce GTX 480 Lightning modelinden sonra Gigabyte da GeForce GTX 480 SuperOverclock modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. GV-N480SO-15I kod adını taşıyan kartın, yaklaşan GeForce GTX 580 lansmanı öncesinde Gigabyte tarafından dünyanın en hızlı tek GPU'lu ekran kartı olarak pazara sunulması bekleniyor. MSI'ın modeline benzer şekilde referans tasarımla kıyaslandığında hemen her detayı Gigabyte mühendisleri tarafından özelleştirilen GeForce GTX 480 SuperOverclock, yüksek performans tutkunlarıyla birlikte profesyonel hız aşırtmacıları hedef alıyor.

12+2 fazlı güç tasarımı, üç fanlı WindForce 3X soğutucusu ve çift BIOS gibi detaylara sahip olan Gigabyte GeForce GTX 480 SuperOverclock, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve Japonya üretimi yüksek kaliteli kapasitörler gibi özel komponentleri de bünyesinde barındırıyor. 40nm GF100 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 480x paralel işlem birimi, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384-Bit bellek veri yolu desteği gibi standart detaylara ek olarak fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. Grafik işlem birimi 820MHz'de, paralel işlem birimleri 1640MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve çoklu monitör kurulumları için de 3DVision Surround teknolojisine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Gigabyte GeForce GTX 480 SuperOverclock, Avrupa'da 437,55 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 480 SuperOverclock modelini ön-siparişe sundu
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gunescan 9 yıl
Bence sürülebilir @sahafiec
Sanıyorum..
GTX580 HD6970'e karşı konumlandırılacak.
GTX480 de HD6950'ye karşı konumlandırılabilir. Herşey bi fiyat indirimine bakar :)
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::Ashes:: 9 yıl
bence artık Gtx580e yapılacak özel tasarım ve uygun fiyatla alınabilir..
Gtx 460 6850 6870 belki fiyatı inen Gtx470 Cf ve Slı çözümleri şuan için daha alınabilir..
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muvaZaa xD 9 yıl
çok geç kalındı artık yeni kart alacaklar gtx 580 veya hd 6900 serisini bekliyor
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stevan 9 yıl
Görünüşe aldanmamak lazım ^^
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No Way Out 9 yıl
Kart güzel, GIGABYTE'ın yaptığı SOC kartlar gerçekden iyi overclock oluyor, SOC kartlardaki yükseltilmiş faz dizaynı, güçlü pcb ve OC için özel olarak seçtiği GPU'lar gerçekden işe yarıyor fakat bu saaten sonra hangi akıllı gidip GTX 480 alır, burası tartışılır...
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spaydix 9 yıl
tren gibi uzun olmuş başka bişey yok :=)
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