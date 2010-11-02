Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 480 SuperOverclock modelini ön-siparişe sundu

MSI'ın GeForce GTX 480 Lightning modelinden sonra Gigabyte da GeForce GTX 480 SuperOverclock modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. GV-N480SO-15I kod adını taşıyan kartın, yaklaşan GeForce GTX 580 lansmanı öncesinde Gigabyte tarafından dünyanın en hızlı tek GPU'lu ekran kartı olarak pazara sunulması bekleniyor. MSI'ın modeline benzer şekilde referans tasarımla kıyaslandığında hemen her detayı Gigabyte mühendisleri tarafından özelleştirilen GeForce GTX 480 SuperOverclock, yüksek performans tutkunlarıyla birlikte profesyonel hız aşırtmacıları hedef alıyor.

12+2 fazlı güç tasarımı, üç fanlı WindForce 3X soğutucusu ve çift BIOS gibi detaylara sahip olan Gigabyte GeForce GTX 480 SuperOverclock, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve Japonya üretimi yüksek kaliteli kapasitörler gibi özel komponentleri de bünyesinde barındırıyor. 40nm GF100 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 480x paralel işlem birimi, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384-Bit bellek veri yolu desteği gibi standart detaylara ek olarak fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. Grafik işlem birimi 820MHz'de, paralel işlem birimleri 1640MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve çoklu monitör kurulumları için de 3DVision Surround teknolojisine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Gigabyte GeForce GTX 480 SuperOverclock, Avrupa'da 437,55 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.