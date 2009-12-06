Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte özel tasarımlı yeni bir GeForce GTS 250 hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte özel tasarımlı yeni bir GeForce GTS 250 hazırladı
Tam Boyutta Gör

SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni nesil anakartlarıyla gündemde olan Gigabyte, GeForce GTS 250 tabanlı yeni bir ekran kartını daha pazara sunuyor. Firmanın özel tasarımlı yeni modeli, kullanılan baskılı devre ve tercih edilen soğutucu ile referans tasarımlı modellerden ayrılmayı başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği DirectX 10 destekli yeni model, 128x paralel işlem birimiyle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin saat hızları ise GPU için 675MHz, paralel işlemciler için 1620MHz ve bellekler içinse 2000MHz olarak belirlenmiş.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojileriyle de uyumlu. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve Altın kaplı HDMI konnektörlerine sahip olan yeni kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben bunu ddr2 ram kullanılan bir bilgisayarda kullanmak için aldım ve taktım çalışıp çalışmadığını veya uyumlu olup olmadığını nasıl öğrenirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
halâmı gts 250, karın ismi 3 kez değişti yetmedi bide 3 ayda bir tipini değişip piyasaya sürüolar, cılkı çıkdı iyce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenilik78 9 yıl
yarın forumda bunu öneren çıkmazsa ne olayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 9 yıl

yenilik78

yarın forumda bunu öneren çıkmazsa ne olayım

fiyatı iyi olursa neden önerilmesn ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
G92 gelmiş geçmiş en bereketli GPU.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ForeverMetal 9 yıl
Zaten senin Zalman fanlı ve 738/1912/2200 saat hızlarına sahip bir kartın varken fanın şeklini değiştirip,675/1620/2000 saat hızlarında kart çıkartmanın mantığı ne acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opeth 9 yıl
sonu gelmez bu kartların....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Gigabyte'ın zaten özel tasarımlı modelleri var. Bunun özelliği neymiş ki? Fanın şekli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10936 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
özel tasarım, gigabyte ve
2 etiket daha Ekran Kartı geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Assassin's Creed 2 İnceleme Videosu 9 yıl Gigabyte Ürün Müdürü Thomas Chang ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim