Gigabyte özel tasarımlı yeni bir GeForce GTS 250 hazırladı

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SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni nesil anakartlarıyla gündemde olan Gigabyte, GeForce GTS 250 tabanlı yeni bir ekran kartını daha pazara sunuyor. Firmanın özel tasarımlı yeni modeli, kullanılan baskılı devre ve tercih edilen soğutucu ile referans tasarımlı modellerden ayrılmayı başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği DirectX 10 destekli yeni model, 128x paralel işlem birimiyle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin saat hızları ise GPU için 675MHz, paralel işlemciler için 1620MHz ve bellekler içinse 2000MHz olarak belirlenmiş.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojileriyle de uyumlu. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve Altın kaplı HDMI konnektörlerine sahip olan yeni kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.