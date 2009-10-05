GIGABYTE TweaKING Contest: Avrupa yeni şampiyonunu arıyor

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, uluslararası ölçekte yeni bir hız aşırtma yarışması ile yeni Avrupa Şampiyonu'nu arıyor. Gigabyte'ın "Sihirini Göster" sloganıyla düzenleyeceği "GIGABYTE TweaKING Contest" isimli dev organizasyon, 27 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek. Tam listesini haberimizin sonunda bulabileceğiniz 22 Avrupa ülkesinden çok sayıda profesyonelin katılacağı ve yine 20 Avrupa ülkesinden çok sayıda basın mensubunun yerinde takip edeceği organizasyonda, Gigabyte'ın yeni nesil anakart ve ekran kartlarıyla birlikte Intel ve Kingston tarafından sağlanan donanımlar kullanılacak.

Her biri dünyaca ünlü profesyonel katılımcılar, etkinlik boyunca ince ayar konusundaki hünerlerini sergileyecek ve yapılacak iki farklı yarışma sonucunda (En iyi SuperPi sonucu ve en yüksek 3DMark 2001 skoru) zirvede yer almak için gayret gösterecekler. Etkinlik sonunda kazanan ekip, Şampiyonluk unvanıyla birlikte 2000$'lık para ödülünün de sahibi olacak. Yeni nesil anakartların geliştirme sürecinde dünyaca ünlü pek çok hız aşırtmacıyı Tayvan'a davet ederek ortak çalışma yürüten Gigabyte, P55 çipsetli anakartlarıyla hız aşırtma konusundaki iddiasını Paris etkinliği ile bir kez daha gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Ülkemizi aynı zamanda sitemizin test editörü de olan "hey" rumuzlu Recep Kulan ve yaptığı çalışmalarla hız aşırtma dünyasının yakından tanıdığı "tosunermc" rumuzlu Mehmet Can Tosuner'in temsil edeceği yarışmayı Donanimhaber.com olarak yerinde takip ederek yaşanan tüm gelişmeleri anı anına siz değerli okuyucularımızla paylaşmaya çalışacağız.

"GIGABYTE TweaKING Contest" katılımcı ülkeler;

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İspanya, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve Ukrayna.

"GIGABYTE TweaKING Contest" organizasyon yeri ve tarihi;

Le Meridien Hotel @Paris, Fransa - 27 Ekim 2009.