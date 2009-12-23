Gigabyte X58A-UD7: USB 3.0 ve SATA 3 bir arada

Genel Yayın Yönetmeni
Gigabyte'ın yeni nesil anakartı X58A-UD7 ile USB 3.0 ve SATA III ü deniyor. Eski teknolojilere nazaran farklarına bakıyoruz!
Bu videomuzda Gigabyte'ın en üst düzey X58 anakartı GA-X58A-UD7'yi inceliyor. Anakartın desteklediği USB 3.0 ve SATA III teknolojilerinin eskiye oranla bizlere neler kazandırdığına bakıyoruz.
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Önce imle kılavuzu, yazım noktalama dersi ve giriş seviyesi birkaç öykü ile başlayınız.
sata3 usb 3 yaygınlaştığı zaman atıyorum x68 çıkar pci express 3.0 çıkar ve en önemlisi intelin usb ve sata çözümleri büyük ihtimalle bu 3. parti donanımları harcar.
sonuç olarak gigabyte ın prestiji için iyi ama şu zamanda satın alınması mantıksız bir anakart derim ben.
Bilgisayar kendi içersinde bile sn de 1 gb ı görememişken ana kart üreticisinin sn de şukadar gb veri transferi yapıyo demesi oldukça komik gereksiz bir ara birim oldu o e-sata, sata,usb 3.0 lar içerdeki hdd o hızda yazamıyo nerden nereye yazdırıcak bu alet..
sen merak etme gigabyte gereksiz bir işe asla kalkışmaz ben gereksiz hiç bir şey göremiyorum orada...adamlar her zaman kralını yapıyor kaliteli komponentler kaliteli kapasitörler kullanıyorlar neyi gereksizmiş şimdi bunun... bence siz gereksiz yorum yazıyorsunuz
Arkadaslar yanlis anlamayin ama her ikinizdede panelden gordugum kadari ile X58 kartlar var ... Sizdeki kartlar da cok saglam kartlar ...
Kendi kartimi ben 2 sene rahat kullanirim diyorum acaba neden sizin gozunuz bu karta dusuyor ???
Yanlis anlamayin ama para dahi olsa bir insanda elinde sizinki gibi kart olupta bu karta dusene yazik derim..
Bilmiyorum bu benim fikrim belkide gecerli sebepleriniz vardir!!!
eger oc gibi bir derdiniz yoksa, benchmark skorlari sizi pek ilgilendirmiyorsa elinizdeki parayla daha iyi yatirimlar yapmaniz mumkun bilgisayariniz adina; fakat sinirlari zorlayan bir karta ihtiyaciniz var ise baska adres aramayin derim..
bu arada bclk yi 200 uzerine cikaran dh i cani gonulden tebrik ederim; riskli is, buyuk basari.
oc gibi bir derdim var ama değil 1'den fazla ekran kartını, çift gpu'lu ekran kartı dahi kullanmayı sevmiyorum..