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Gigabyte X58A-UD7: USB 3.0 ve SATA 3 bir arada

9 yıl
94,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gigabyte'ın yeni nesil anakartı X58A-UD7 ile USB 3.0 ve SATA III ü deniyor. Eski teknolojilere nazaran farklarına bakıyoruz!

Bu videomuzda Gigabyte'ın en üst düzey X58 anakartı GA-X58A-UD7'yi inceliyor. Anakartın desteklediği USB 3.0 ve SATA III teknolojilerinin eskiye oranla bizlere neler kazandırdığına bakıyoruz.


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taykel65 9 yıl
anakart ürerticileri bırakın işlemci için anakart yapmayı size düşen pc nin çabuk açılması yanı bıos yerıne efı.anakart üzerine bır yıgın 16x koyuyosunuz bunun yerıne 8 x koyun lütfen. tek ekran kartı yetıyor yetmezse x2 liler var zaten.bakır bloklu sagutucuları tek 16x slotuna sahıp anakartlarada koyun. bakın nasıl gıdıyor çipsetlerine fanlı hava sagutma seçenegı koyun kondansatorlerı bıraz daha arttırın . ikincisi ram lardakı dar boğaz adam gibi şletim sistemı yok.üçüncüsü hardisklerdeki dar boğaz en önemli sorun bu buda hdd üreticilreri için. bırakın kapasıteyı farklı bır teknolojı bulun ssd beklenenı vermıyor. ram lar ıçınde bıraz daha arge harcayın ramler çok pahalı en önemlisi müşterilerinizle doğrudan muhatap olacak işler yapın dikkatte alın müşterinin dedilerini saygılar
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hada 9 yıl
Gigabyte her zaman tercih ettiğim bir anakart ama anlamadığım bir sene sonra yaygınlaşacak ve 2 sene sonra oturacak 3.0 ve Sata III için bu kadar acele nedir ilk olmak veya güçlü gözükmek bence bazen bu ünlü ana kart firmaları abartıya gidiyor. İnsanlarda ya bak bende üst seviye su özellikli ana kart var diyor ama ne kadar ondan yararlanıyor soru işareti 4 tane ekran kartı uçuk ana kartlar bunlar ama her eve lazım o başka :). Bence bu kartların yanında sınıflarında orta seviyede bizleri tatmin eden kartlarıda tanıtın bizde ana kart alırken daha bilinçli olalım derim. Teşekkürler donanım haber.
Önce imle kılavuzu, yazım noktalama dersi ve giriş seviyesi birkaç öykü ile başlayınız.
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RUZGAR 9 yıl
bunu sadece Türkiye için değerlendirir isek evet Türkiye için gereksiz bir anakart olabilir ama diğer ülkelere baktığımızda bizden ne kadar ileri bir seviyede oldukları belli sonuçta gigabyte anakartı sadece Türkiye için değil genel olarak üretiyor bu yüzden de gerekli ya ada gereksiz tartışması bence çok gereksiz ...
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ik1971 9 yıl
Daha hızlı diskler çıkıp ucuzlamadan çok anlamlı olacağını sanmıyorum, netekim bütün testlerde HDD ler en düşük puanı alıyolar (darboğazımız HDD ler yani)
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Zero Limit 9 yıl
bazı arkadaşlar geleceğin teknolojisini bugunden alıyoruz demişler, ben buna gülüyorum.

sata3 usb 3 yaygınlaştığı zaman atıyorum x68 çıkar pci express 3.0 çıkar ve en önemlisi intelin usb ve sata çözümleri büyük ihtimalle bu 3. parti donanımları harcar.

sonuç olarak gigabyte ın prestiji için iyi ama şu zamanda satın alınması mantıksız bir anakart derim ben.
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ecarpar 9 yıl
Ana kart güzel duruyor incelemede gerçekten çok iyi olmuş tebrik ederim. Tek sorun ana kartın üzerinde ki USB3.0 abi o hıza çıkan hdd yada flash bellek varmı yalanın önde gideni sn de bilmem kaç gb dur gülmem bitsin yazmaya devam edicem..
Bilgisayar kendi içersinde bile sn de 1 gb ı görememişken ana kart üreticisinin sn de şukadar gb veri transferi yapıyo demesi oldukça komik gereksiz bir ara birim oldu o e-sata, sata,usb 3.0 lar içerdeki hdd o hızda yazamıyo nerden nereye yazdırıcak bu alet..
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orhan--k 9 yıl
Eksiksiz harika bir anakart.. İnceleme için teşekkürler...
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sahafiec 9 yıl
kitle için değil ki bu ürün prestij için...
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blizzard3 9 yıl
guzel bi incelem olmus ben almayı dusunuyodum artislik olsun diye vaybe daha sata2 nin bile hızlarına ulasmadıklarını sölüyolar hımmm :)
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sirorganizator 9 yıl
anakartta bazı gereksiz seyler var bence kullanmak için erken..
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NecroCyber-777 9 yıl
sirorganizator

anakartta bazı gereksiz seyler var bence kullanmak için erken..


sen merak etme gigabyte gereksiz bir işe asla kalkışmaz
ben gereksiz hiç bir şey göremiyorum orada...adamlar her zaman kralını yapıyor kaliteli komponentler kaliteli kapasitörler kullanıyorlar neyi gereksizmiş şimdi bunun... bence siz gereksiz yorum yazıyorsunuz
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Xtremee 9 yıl
Güzel anakart bunlara baktıkça içim gidiyor inş. biğün bnmde olucak :)
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TrMhMt 9 yıl

Xtremee

Güzel anakart bunlara baktıkça içim gidiyor inş. biğün bnmde olucak :)


mrtlln

olsa para alsak bir sistem
bu haberleri okudukca içim eriyor adeta


Arkadaslar yanlis anlamayin ama her ikinizdede panelden gordugum kadari ile X58 kartlar var ... Sizdeki kartlar da cok saglam kartlar ...

Kendi kartimi ben 2 sene rahat kullanirim diyorum acaba neden sizin gozunuz bu karta dusuyor ???

Yanlis anlamayin ama para dahi olsa bir insanda elinde sizinki gibi kart olupta bu karta dusene yazik derim..

Bilmiyorum bu benim fikrim belkide gecerli sebepleriniz vardir!!!
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DH Misafiri 9 yıl
4. pcie nin fuzuli oldugunu savunan arkadaslar, mevzubahis kart 3dmark rekorlarini kirmak icin bicilmis kaftan olup piyasada 4-way sli destekleyen iki karttan biridir *digeri evga classified in 2. surumu).
eger oc gibi bir derdiniz yoksa, benchmark skorlari sizi pek ilgilendirmiyorsa elinizdeki parayla daha iyi yatirimlar yapmaniz mumkun bilgisayariniz adina; fakat sinirlari zorlayan bir karta ihtiyaciniz var ise baska adres aramayin derim..
bu arada bclk yi 200 uzerine cikaran dh i cani gonulden tebrik ederim; riskli is, buyuk basari.
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Sisilli 9 yıl
Sata III fiyasko çıkmış. Ayrıca Crossfire veya SLI yapıldığında pci slotu kullanılmaz hale gelecek, oldukça büyük bir dezavantaj.
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coupant 9 yıl

Misafir

4. pcie nin fuzuli oldugunu savunan arkadaslar, mevzubahis kart 3dmark rekorlarini kirmak icin bicilmis kaftan olup piyasada 4-way sli destekleyen iki karttan biridir *digeri evga classified in 2. surumu).



eger oc gibi bir derdiniz yoksa, benchmark skorlari sizi pek ilgilendirmiyorsa elinizdeki parayla daha iyi yatirimlar yapmaniz mumkun bilgisayariniz adina; fakat sinirlari zorlayan bir karta ihtiyaciniz var ise baska adres aramayin derim..



bu arada bclk yi 200 uzerine cikaran dh i cani gonulden tebrik ederim; riskli is, buyuk basari.



oc gibi bir derdim var ama değil 1'den fazla ekran kartını, çift gpu'lu ekran kartı dahi kullanmayı sevmiyorum..
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