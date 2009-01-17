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Gigabyte'dan 790X yonga setli yeni anakart; 790X-UD4

10 yıl
17,7b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan 790X yonga setli yeni anakart; 790X-UD4
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Ultra Durable III teknolojili anakartlarının sayısını hızla arttıran Gigabyte, AMD işlemciler için yeni modeller hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimzi günlerde 790GX yonga setli yeni modeli gündeme gelen firmanın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlandığı GA-MA790X-UD4 kod adlı modeli de detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. AMD'nin 790X yonga setini kullanan anakart hız aşırtma özellikleriyle öne çıkabilir.

AMD'nin 790X yonga seti firmanın 790FX'e alternatif olması açısından hazırladığı ve farklı olarak 16x+16x yerine 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumu sağlayabilen daha ekonomik bir çözümdü. 770 ve 790FX modelleri arasına konumlandırılan yonga seti geçtiğimizaylarda yerini 790GX'e bırakmıştı. 790GX hem yeni güney köprüsü ile geliyor hem de 790X'in tüm özelliklerini entegre grafik işlemci ile birleştiriyordu.

Fakat anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, 790X'i yeniden gündeme alarak Ultra Durable III prensipleri çerçevesinde 790X-UD4 kod adlı yeni bir model hazırladı. SB750 köprüsüyle donatılan anakart, entegre grafik işlemci kullanımının hız aşırtma başarımının önüne geçeceğini düşünen kullanıcılar için hazırlanan anakartın 790FX+SB750 tabanlı modellere de alternatifi olması beklenebilir.

Gigabyte'ın yeni modeli AMD'nin Soket AM2/AM2+ formundaki güncel tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcilerine destek veren anakartın önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek vermesi de beklenebilir. Pasif soğutma ile donatılan yeni model, Crossfire X teknolojisine de destek veriyor.

Çift PCIe x16 slotu ile donatılan anakart, 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X sistem kurulabilmesine olanak tanıyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan yeni model, Ultra Durable III teknolojisinin getirilerinden biri olarak 1200MHz+ hızındaki DDR2 belleklerle kullanılabiliyor ve 16GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Japon malı uzun ömürlü katı kapasitörle donatılan anakart oranı arttırılmış bakır katmanlı PCB kullanıyor.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCI ve 3 adet te PCIe x1 slotuyla donatılan anakart güney köprüsü olarak belirttiğimiz gibi SB750 yongasını kullanıyor. Bu sayede RAID 5 desteği sunan ayrıca Advanced Clock Calibration teknolojisine de destek veren anakart bu sayede Phenom ve Phenom II işlemcileriyle daha yüksek hız aşırtma performansı sunmayı da vaat ediyor.

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılan ayrıca Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip olan Gigabyte 790X-UD4'ün Şubat ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken Avrupa satış fiyatının 135 Avro seviyesinde olacağı bildiriliyor.


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@fedrwerf 9 yıl
buana kart resimde dandik gözüküyor eline aldınmı kalite konuşuyor yakından görmen lazım.
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@fedrwerf 9 yıl
buana kart resimde dandik gözüküyor eline aldınmı kalite konuşuyor yakından görmen lazım.
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@fedrwerf 9 yıl
al kardeşim pişman olmassın şuan o ana kartı kullanıyorum.
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@fedrwerf 9 yıl
işlemcicin ısısına göre voltajları ayarlıyor tamoyuncular için ben vatan computerden 200 ytl aldım almadan önce tereddüt ettim ama iki almışım.
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@fedrwerf 9 yıl
arkadaşlar ben buana kartı aldım kardeşlar anakar uçuyor inteldan amd ye geçtim aman yarabbim herkeze tavsiye ederim
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Azor Ahai 9 yıl

Orjinalden alıntı: @fedrwerf

arkadaşlar ben buana kartı aldım kardeşlar anakar uçuyor inteldan amd ye geçtim aman yarabbim herkeze tavsiye ederim

Konuyu hortlatmışsın ama bencede güzel kart bende alıcam.
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MrPerFormance 10 yıl
gigabyte bu anakartı kalmaparçalardan üretmiş olsa gerekki işlemci soğutucu yatağı turuncu soğutucular mavi ram slotlarıda sarı turuncu.yeni 790fx+dq6 ya baktığıızda herşey mavi beyaz.bu anakart kalite olarak bir numara ama renk seçimi konusunda şahsen sınıfta kaldı.
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ugacomtr 10 yıl
x2 amdnin de özene bözene yapılan versiyonları var ama ısınıyo demek cok yanlıs olmus... ısınmıyor ki chipset o yüzden gerek duymuolar.. ısınma sıralaması nvidiaintelamd... bu sıralama dogrudur..
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X2 10 yıl
Orjinalden alıntı: ugacomtr

x2 amdnin de özene bözene yapılan versiyonları var ama ısınıyo demek cok yanlıs olmus... ısınmıyor ki chipset o yüzden gerek duymuolar.. ısınma sıralaması nvidiaintelamd... bu sıralama dogrudur..


Isınmak mı ????
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ugacomtr 10 yıl
intellerin ısınmadıgını kim söylerse yalan söyler... ne kadar intel board kullandıysam kurduysam hepsi ısınmaktadır.. amd ise yeni ve bence başarılı bir chipset üreticisidir. 7xxx serisini cok sevmekteyim.. nforceden kat kat iyi..! x58lerdeki sogutucuları ben amd chipsetlere koyuyum fsb rekorları o zaman gelir.
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X2 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

intellerin ısınmadıgını kim söylerse yalan söyler... ne kadar intel board kullandıysam kurduysam hepsi ısınmaktadır.. amd ise yeni ve bence başarılı bir chipset üreticisidir. 7xxx serisini cok sevmekteyim.. nforceden kat kat iyi..! x58lerdeki sogutucuları ben amd chipsetlere koyuyum fsb rekorları o zaman gelir.


İntel anakartlara,özellikle üst seviye kartlara baktığımızda özene bezene yapıldıklarını görüyoruz,bileşenlerin yerleşimi bile göze hoş geliyor. İşlemci OC olmayan bir yapıda olsa bile anakartı görünce olası geliyor
Ancak AMD anakartlarda bunu göremiyoruz. Genel olarak sade bir yapıları var. intel anakartlara yapılanları 790FX lere de yapsanıza !!! Gigabyte 790FX-DQ6'sı dışında ahım şahım bir amd kart göremedim.

Konu başlığına gelince,bence güzel bir kart olmuş,Gigabyte olması yeterli zaten. Bileşen dağılımı iyi görünüyor. Sadece şu soğutucunun dibindeki PCI-4X 'i niye oracığa sıkıştırma ihtiyacı hissetmişler anlamadım. İki PCI 16X arasına bios pilini yerlerştirmek moda oldu bu aralar.

Tam 790FX alma arafesinde kafa karıştırıcı bir haber oldu. Daha düşük bir fiyata gelirse alınabilir rahatlıkla. Bekleyip göreceğiz.
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tokatli6061 10 yıl
hepsi iyide bu anakartın 790gx ile fiyatı aynı seviyede olacaksa ne anlamı var? daha ucuz fiyatlı olursa çok iyi satış rakamına ulaşır ama bu fiyata sadece bi seçenek olarak kalır. sonuçta aynı paraya 790gx ile hyb. cf. imkanı varken
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ugacomtr 10 yıl
150 dolara 790fx dfi varken bunu ne yapıyım ben ya... o da sb750 bu da... anakartlarda iyi fiyata neden satış politikası yapmıyolar anlamadım..!!
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max975 10 yıl
hadi bakalım hayırlı olsun
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