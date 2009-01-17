Gigabyte'dan 790X yonga setli yeni anakart; 790X-UD4

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Ultra Durable III teknolojili anakartlarının sayısını hızla arttıran Gigabyte, AMD işlemciler için yeni modeller hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimzi günlerde 790GX yonga setli yeni modeli gündeme gelen firmanın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlandığı GA-MA790X-UD4 kod adlı modeli de detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. AMD'nin 790X yonga setini kullanan anakart hız aşırtma özellikleriyle öne çıkabilir.

AMD'nin 790X yonga seti firmanın 790FX'e alternatif olması açısından hazırladığı ve farklı olarak 16x+16x yerine 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumu sağlayabilen daha ekonomik bir çözümdü. 770 ve 790FX modelleri arasına konumlandırılan yonga seti geçtiğimizaylarda yerini 790GX'e bırakmıştı. 790GX hem yeni güney köprüsü ile geliyor hem de 790X'in tüm özelliklerini entegre grafik işlemci ile birleştiriyordu.

Fakat anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, 790X'i yeniden gündeme alarak Ultra Durable III prensipleri çerçevesinde 790X-UD4 kod adlı yeni bir model hazırladı. SB750 köprüsüyle donatılan anakart, entegre grafik işlemci kullanımının hız aşırtma başarımının önüne geçeceğini düşünen kullanıcılar için hazırlanan anakartın 790FX+SB750 tabanlı modellere de alternatifi olması beklenebilir.

Gigabyte'ın yeni modeli AMD'nin Soket AM2/AM2+ formundaki güncel tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcilerine destek veren anakartın önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek vermesi de beklenebilir. Pasif soğutma ile donatılan yeni model, Crossfire X teknolojisine de destek veriyor.

Çift PCIe x16 slotu ile donatılan anakart, 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X sistem kurulabilmesine olanak tanıyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan yeni model, Ultra Durable III teknolojisinin getirilerinden biri olarak 1200MHz+ hızındaki DDR2 belleklerle kullanılabiliyor ve 16GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Japon malı uzun ömürlü katı kapasitörle donatılan anakart oranı arttırılmış bakır katmanlı PCB kullanıyor.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCI ve 3 adet te PCIe x1 slotuyla donatılan anakart güney köprüsü olarak belirttiğimiz gibi SB750 yongasını kullanıyor. Bu sayede RAID 5 desteği sunan ayrıca Advanced Clock Calibration teknolojisine de destek veren anakart bu sayede Phenom ve Phenom II işlemcileriyle daha yüksek hız aşırtma performansı sunmayı da vaat ediyor.

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılan ayrıca Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip olan Gigabyte 790X-UD4'ün Şubat ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken Avrupa satış fiyatının 135 Avro seviyesinde olacağı bildiriliyor.