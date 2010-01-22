Gigabyte'ın 890GX çipsetli AMD anakartı göründü: 890GPA-UD3H

AMD ikinci çeyrekte lanse etmeyi planladığı Leo platformu kapsamında Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlecileriyle birlikte 8 serisi yeni çipseti ailesini duyurmayı da planlıyor. AMD'nin yol haritasına göre yüksek performans sınıfına konumlandıracağı yeni platform için 790FX ve 790GX yonga setleriyle yer değiştirecek olan 890FX ve 890GX çip setlerini endüstrinin beğenisine sunacak.
Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte firmasının hazırladığı 890GX çipsetli yeni anakart ta ilk detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. GA-890GPA-UD3H kod adını taşıyan yeni model, yüksek kaliteli komponent kullanımı, tasarım özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle geleneksek Gigabyte çizgisini sürdürüyor ve AMD'nin Soket AM3 formunda tüm işlemcilerine destek veriyor.
Dört adet DIMM slotuyla gelen ve 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, kullanılan çipset itibariyle DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimine sahip. Radeon HD 4200 IGP'sinin bir türevi olduğu belirtilen grafik yongası ile daha yüksek performans elde etmek için entegre SidePort bellek teknolojisine yer verilen anakart, aynı zamanda HD video hızlandırma desteği de sunuyor.
Uyumlu anakartlarla Hybrid Crossfire kurulumu gerçekleştirebilen Gigabyte GA-890GPA-UD3H, sahip olduğu iki adet PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumu da yapabiliyor. Ultra-Durable III teknolojisi kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre, uzun ömürlü katı kapasitörler ve Dual BIOS gibi teknolojilerle donatılan anakart, enerji verimli yapısıyla da dikkat çekiyor.
Yüksek performans ve düşük güç tüketimi için yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle donatılan 890GX çipsetli anakarta güney köprüsü olarak SB810 veya SB850 köprülerinden birinin eşlik etmesi ve bu sayede SATA 6Gbps desteğinin doğal olara sunulması beklenirken, anakart üzerinde NEC'in özel kontrolcüsüne yer verildiğini ve 5Gbps'e kadar veri transferi sağlayan USB 3.0 teknolojisinin de desteklendiğini görüyoruz.
Sahip olduğu entegre grafik birimi üzerinden görüntü aktarımı gerçekleştirebilmek için HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerini kullanan ayrıca toplam 8 adet SATA 6Gbps ve iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan 890GX çipsetli yeni anakartın diğer özellikleri arasındaysa Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve FireWire portu gibi özelliklere de yer veriliyor.
Gigabyte'ın 890GX yonga setli GA-890GPA-UD3H modelini Mayıs ayında satışa sunması bekleniyor.
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yardımlarınızı bekliyorum
ARTILAR
1-CPU overclock'u açısından mükemmel bir anakart, ben stok 17x200 yani 3.4 ghzde çalışan 965 black'i 19x205'de yani 3,9 ghz'de stabil kullanıyorum. Biliyorsunuz overclock önerilmez ve donamınızı garanti dışı bırakabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta işlemciye +100mv voltaj, iyi bir cpu soğutucu (ben sunbeam contack freezer kullandım), kaliteli 500w üstü hatta ekran kartınıza göre 600w üstü (mesela 5870) güç kaynağı lazım. Şu an 4,7 gb'lik rarlı bir dosyayı 45sn'de açıyorum:D (winrar 64 bit ile)
2-Dolby digital live z5500'de sorunsuz çalışıyor
3-Sata 3 ile usb 3'e şimdiden hazır olun
4-Amd'nin çıkacak olan 6 çekirdekli işlemcilerine de destek veren bu anakart ile teknoloji konusunda geleceğe yönelik tam bir yatırım yapmış oluyoruz:))
5-Dahili ekran kartı o kadar iyi ki ben bir 1080p iki adet de 720p filmi aynı anda takıntısız çalıştırdım, full hd monitörünüzde varsa tamamdır:))
Eksiler
1-RAM alırken mutlaka resmi bellek destek listesine bakın, anakart her ram ile çalışmıyor 3 aralıklı beap sesi verip reset atıyor. Team extreem low voltage 1600mhz RAM'im elimde kaldı bu yüzden. Değişime gönderdim destek listesindeki OCZ gold 4gb 1600 ile çalıştı ama 1 hafta bekledim bu yüzden:(
2-Aldığım 2. RAM de 1600 mhzde çalışmıyor, biostan OCZ'nin önerdiği voltaj ve zamanlama ayarlarını ne kadar girsemde sonuç değişmedi ramimi 1333 mhz cl9 zamanlamasında kullanmak zorunda kalıyorum:( Kısacası anakart RAM uyumu bakımından benden sınıfta kaldı.
3-Sata 2 bağlantılı donanımlar sata 3 slotlarda çalışmayabiliyor. Benim 3. ve 4. hardisk görülmedi sorunun çözümü ise çok basit arkadaşlar biostan Sata 3 desteğini kapatın sata 3 slotlardaki sata 2 bağlantılı donanımlarınız hemen tanınacaktır
Sonuç: 965 black ile 3,9ghz'de everest cpu stress testinde 15 dk stabil gittim. Max 56 dereceyi gördüm. Boşta 39-40 derece. Overclock ve orta düzey oyun için (1024x768 full) anakart tek başına mükemmel diyebilirim. Ama alırken seçeceğiniz RAM konusunda titizlenmenizi öneririm.
hem 890gx, hem matx, hem de crossfire desteği var. gaming htpc için birebir.
ama benim istediğim sli olmasıydı. nforce çipsetli sli destekli matx ve am3 olan anakart yok mu yaw?
doğal olarak sata 3 desteklemesi güzel, intele güzel bir gönderme olur, 300 dolarlık anakartlarında sata 3 kontolcüsü başka marka çünkü.
bu chipsete yada 890fx de olacaktır muhtemelen bide usb 3 doğal desteği sunsa tadından yenmez olurdu
Haberde iki adet USB 3.0 portu olduğu belirtilmiş.
Doğal destek derken güney köprüsü desteğindenmi bahsediyorsunuz.
Senin bahsettigin 8x + 8x entegre grafikli olan 790Gx ve 890gx chipsetler.
Ama acik konusmak gerekirse, ben 890GX in 16 x 16 olmasini umardin
890fx 16-16 olacak. 790fx bile 16-16 ydı.
890GX yeni kuzey köprüsü ama hala 8x+8x.
Birde güney köprüsünde sadece sata 3.0 desteği geliyor. Neyse buna da şükür.
İntel X68 karşısında pek de yeni bir yonga sayılmaz ve x68 karşısında pek bir şansı yok gibi yüksek performans
isteyenler x68 ve yeni işlemcilerle birlikte yine intele yönelecekler.
AMD'nin her şeyde geri kalması şart gibi sanki. Ne zaman gerçek bir rekabet söz konusu olacak.
Beklemekten gına geldi artık. Buldoserlerde gelsede ne olacaksa olsun bir an önce.
Edit: 890FX karışıklığı düzeltildi.