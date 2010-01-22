Gigabyte'ın 890GX çipsetli AMD anakartı göründü: 890GPA-UD3H

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AMD ikinci çeyrekte lanse etmeyi planladığı Leo platformu kapsamında Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlecileriyle birlikte 8 serisi yeni çipseti ailesini duyurmayı da planlıyor. AMD'nin yol haritasına göre yüksek performans sınıfına konumlandıracağı yeni platform için 790FX ve 790GX yonga setleriyle yer değiştirecek olan 890FX ve 890GX çip setlerini endüstrinin beğenisine sunacak.

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte firmasının hazırladığı 890GX çipsetli yeni anakart ta ilk detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. GA-890GPA-UD3H kod adını taşıyan yeni model, yüksek kaliteli komponent kullanımı, tasarım özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle geleneksek Gigabyte çizgisini sürdürüyor ve AMD'nin Soket AM3 formunda tüm işlemcilerine destek veriyor.

Dört adet DIMM slotuyla gelen ve 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, kullanılan çipset itibariyle DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimine sahip. Radeon HD 4200 IGP'sinin bir türevi olduğu belirtilen grafik yongası ile daha yüksek performans elde etmek için entegre SidePort bellek teknolojisine yer verilen anakart, aynı zamanda HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Uyumlu anakartlarla Hybrid Crossfire kurulumu gerçekleştirebilen Gigabyte GA-890GPA-UD3H, sahip olduğu iki adet PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumu da yapabiliyor. Ultra-Durable III teknolojisi kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre, uzun ömürlü katı kapasitörler ve Dual BIOS gibi teknolojilerle donatılan anakart, enerji verimli yapısıyla da dikkat çekiyor.

Yüksek performans ve düşük güç tüketimi için yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle donatılan 890GX çipsetli anakarta güney köprüsü olarak SB810 veya SB850 köprülerinden birinin eşlik etmesi ve bu sayede SATA 6Gbps desteğinin doğal olara sunulması beklenirken, anakart üzerinde NEC'in özel kontrolcüsüne yer verildiğini ve 5Gbps'e kadar veri transferi sağlayan USB 3.0 teknolojisinin de desteklendiğini görüyoruz.

Sahip olduğu entegre grafik birimi üzerinden görüntü aktarımı gerçekleştirebilmek için HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerini kullanan ayrıca toplam 8 adet SATA 6Gbps ve iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan 890GX çipsetli yeni anakartın diğer özellikleri arasındaysa Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve FireWire portu gibi özelliklere de yer veriliyor.

Gigabyte'ın 890GX yonga setli GA-890GPA-UD3H modelini Mayıs ayında satışa sunması bekleniyor.

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