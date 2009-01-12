Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın DDR3 destekli ilk AMD anakartı göründü; 790FXT-UD5P

10 yıl
28,2b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte'ın DDR3 destekli ilk AMD anakartı göründü; 790FXT-UD5P
Tam Boyutta Gör

AMD'nin önümüzdeki aylarda duyurmaya hazırlandığı Soket AM3 formundaki Phenom II işlemciler için DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakartlar görünmeye başladı. Bir süre önce Ultra Durable III teknolojili ilk AMD anakartını pazara sunan Gigabyte'ın yüksek performans segmenti için hazırladığı 790FX yonga setli yeni anakartı GA-MA790FXT-UD5P detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı.

Gigabyte'ın yeni anakartı AMD'nin henüz kullanıma sunmadığı Soket AM3 Phenom II, Athlon X2 ve ısıl güç tasarımı 140 Watt'A kadar olan aynı formdaki diğer işlemciler ile kullanılabilecek. 790FX+SB750 paketini temel alan anakart üzerinde dört adet DDR3 bellek slotu yer alıyor ve 1600MHz ve üstü saat hızları destekleniyor ve ayrıca kartın yüksek hız aşırtma potansiteline sahip olacağı belirtiliyor.

Ultra Durable III teknolojisiyle gelen tüm yeniliklere sahip olan anakart, Japon üretimi katı kapasitörler ile donatılmış durumda. Yeni nesil Gigabyte anakartlardaki pasif soğutma çözümüne yer verilen GA-MA790FXT-UD5P, çoklu ekran kartı kullanımı için 2x PCIe x16 slotuyla geliyor. Her ne kadar kullanılan yonga seti Quad-Crosssfire kurulumuna olanak tanısa da Gigabyte çift yollu desteği tercih etmiş.

Gigabyte'ın 790FX yonga setli yeni anakartında PCIe x16 slotlarına ek olarak üç adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotuna yer verilmiş. Aralarında RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID kurulumlarıyla uyumlu 10x SATA-II konnektörüyle donatılan DDR3 bellek destekli anakart üzerinde ayrıca çift eSATA, çift Gigabit Ethernet ve çok sayıda USB 2.0 portuyla 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de yer verilmiş.

Anakart üzerinde yer verilen SB750 köprüsü sayesinde AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisi de destekleniyor. SB750 köprüsünü kullanmayan anakartlara kıyasla özellikle hız aşırtma yani overclock başarımına doğrudan etki eden bu teknolojili ile standart yonga seti-işlemci tasarımlarının aksine güney köprüsü doğrudan işlemci ile haberleşerek yüksek saat hızlarına ulaşılması sağlanabiliyor.

Profesyoneller için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip olan yeni anakart ayrıca çift BIOS ve güç tasarrufu/enerji verimliliği için geliştirilen yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojileriyle geliyor. Gigabyte'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması planlanan 790FX yonga setli ve DDR3 destekli yeni anakartı GA-MA790FXT-UD5P'nin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cato16 9 yıl
trulli sb750 ecs'nin 780g'sinde de var. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
Kart gerçekten harika.Ancak üzerindeki soğutucu blok ve ısı boruları alümünyum mu,nikel kaplı bakır mı yoksa sadece bakır mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
Bu gigabyte yüzünden yeniden amd'ye geçicem heralde. Şu karta bak yav.


Amd anakartlar da intel'i yakalamaya başladı sonunda. Soğutucu, raid, ddr3 fln derken baya intel destekli kartlar gibi kalite olmaya başladılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.: mds :. 10 yıl
Ya arkadaş hala 3 PCI Express x1 slotu koyup anakartı gereksiz yere kalabalıklaştırıyolar ... kim kullanıyosa bunları?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dennjS 10 yıl
890FX chipsetinden bir haber yokmu SB800 güney köprüsünden fln
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
16x cf destekli tabiki...
4 adet destegi var ama gigabyte 2 adetle sınırlandırmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X2 10 yıl
Gerçekten güzel olmuş...Bu kartı şu an gördüm ve sanırım beklemeye değer


Dikkatimi çeken bir noktada ram slotları, DDR3'ler 3 kanal olarak kullanılabiliyordu sanırım,yanlışım varsa düzeltiniz lütfen. ( İntel cephesinde 6 slot kullanılmaya başlanmıştı,o kalmış aklımda )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
muhteşem bir görünüme sahip olarak çıkmış karşımıza... :)
birde bunun 790GX olanını yapsınlar hemde mini-ITX olsun...
Hemen alrım yahu, yurt dışından getittiririm... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bekirtaskin 10 yıl
Yakışıklı kartmış. İnsanı, bu kartı alması için zorluyor resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
gigabyte bu yeni renkleri benimser umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BroK€NSaf€ty 10 yıl
anakart çok hoş ama şuan için ddr3 e sıcak bakmıyorum

mevcut anakartım ağrızalnmıştı iade etmiştim tam da dedimaz bekleyeyim AM3 anakart alayım dedim ama Ramler aklıma gelince birden vaz geçtim çok pahalı ya ramler :) birşey sorayım

Hani AM3 CPUlarda hem ddr2 hemde ddr3 kontrolcusü varya şimdi biz bu anakartı aldık diyelim AM3 Bir cpu aldık ve elimizdeki ddr2leri bu kart üzerinde kulabilirmiyiz yani demek isteğim CPU'da ddr2 kontrolcüsü olduğu için sorayım dedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepblue 10 yıl
Ben MSI tarafında 790FX-GD70, 790GX-G65 modellerini bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esses... 10 yıl
" çoklu ekran kartı kullanımı için 2x PCIe x16 slotuyla geliyor " diyor,
demek istediği iki ekran kartı takılı ve çalışır vaziyette 16x olarak mı çalışacak yoksa....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 10 yıl
Gigabyte'in ram desteginden nefret ediyorum... AMD anakartlarda ddr2 1066 mhz destegi ile geliyor ama ne kingston, ne de OCZ'nin 2x1gb ramlerini kullanabiliyorsun... ha kullaniyorsun ama 800mhz.. 1066'ya cikmiyor...

ben merak ediyorum... DDR3 geldi ama hangi ramleri destekliyor..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a1a1a1fs 10 yıl

Orjinalden alıntı: esses...

" çoklu ekran kartı kullanımı için 2x PCIe x16 slotuyla geliyor " diyor,

demek istediği iki ekran kartı takılı ve çalışır vaziyette 16x olarak mı çalışacak yoksa....


beyler bu konuda bilgi verin crosfire kurulumnunda nasıl çalısacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
28215 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gigabyte, Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim