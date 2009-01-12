Gigabyte'ın DDR3 destekli ilk AMD anakartı göründü; 790FXT-UD5P

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AMD'nin önümüzdeki aylarda duyurmaya hazırlandığı Soket AM3 formundaki Phenom II işlemciler için DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakartlar görünmeye başladı. Bir süre önce Ultra Durable III teknolojili ilk AMD anakartını pazara sunan Gigabyte'ın yüksek performans segmenti için hazırladığı 790FX yonga setli yeni anakartı GA-MA790FXT-UD5P detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı.

Gigabyte'ın yeni anakartı AMD'nin henüz kullanıma sunmadığı Soket AM3 Phenom II, Athlon X2 ve ısıl güç tasarımı 140 Watt'A kadar olan aynı formdaki diğer işlemciler ile kullanılabilecek. 790FX+SB750 paketini temel alan anakart üzerinde dört adet DDR3 bellek slotu yer alıyor ve 1600MHz ve üstü saat hızları destekleniyor ve ayrıca kartın yüksek hız aşırtma potansiteline sahip olacağı belirtiliyor.

Ultra Durable III teknolojisiyle gelen tüm yeniliklere sahip olan anakart, Japon üretimi katı kapasitörler ile donatılmış durumda. Yeni nesil Gigabyte anakartlardaki pasif soğutma çözümüne yer verilen GA-MA790FXT-UD5P, çoklu ekran kartı kullanımı için 2x PCIe x16 slotuyla geliyor. Her ne kadar kullanılan yonga seti Quad-Crosssfire kurulumuna olanak tanısa da Gigabyte çift yollu desteği tercih etmiş.

Gigabyte'ın 790FX yonga setli yeni anakartında PCIe x16 slotlarına ek olarak üç adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotuna yer verilmiş. Aralarında RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID kurulumlarıyla uyumlu 10x SATA-II konnektörüyle donatılan DDR3 bellek destekli anakart üzerinde ayrıca çift eSATA, çift Gigabit Ethernet ve çok sayıda USB 2.0 portuyla 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de yer verilmiş.

Anakart üzerinde yer verilen SB750 köprüsü sayesinde AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisi de destekleniyor. SB750 köprüsünü kullanmayan anakartlara kıyasla özellikle hız aşırtma yani overclock başarımına doğrudan etki eden bu teknolojili ile standart yonga seti-işlemci tasarımlarının aksine güney köprüsü doğrudan işlemci ile haberleşerek yüksek saat hızlarına ulaşılması sağlanabiliyor.

Profesyoneller için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip olan yeni anakart ayrıca çift BIOS ve güç tasarrufu/enerji verimliliği için geliştirilen yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojileriyle geliyor. Gigabyte'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması planlanan 790FX yonga setli ve DDR3 destekli yeni anakartı GA-MA790FXT-UD5P'nin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.