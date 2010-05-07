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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GlacialTech yeni işlemci soğutucusu Igloo 5760'ı satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GlacialTech yeni işlemci soğutucusu Igloo 5760'ı satışa sundu
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Komponent üreticisi GlacialTech, Igloo 5760 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 96 x 128 x 90 mm boyutlarında ve 350 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, üç adet Bakır ısı borusuna, çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 800-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm fana sahip.

Gürültü seviyesi 27dBA olarak açıklanan Igloo 5760, Intel tarafında LGA 775/1156/1366 ve AMD tarafında ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcilerle kullanılabiliyor. GlacialTech yeni soğutucusu Igloo 5760'ı, yurt dışında 17 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.

GlacialTech yeni işlemci soğutucusu Igloo 5760'ı satışa sundu
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Guest 9 yıl
tasarımın mantığını anlayamadım. yandan dolandırılarak gereksiz yere ısı borularının boyu uzatılmış gibi göründü bana. direk alttan çıksa 5'te bir uzunlukta olabilirdi.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Sanki bu haberi bir kaç hafta önce okumuştum ve altına yorum yazmıştım
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koxp94 9 yıl
üzerindeki mavi fan soğuğu andırdığı için alınmasını kolaylaştıracaktır
soğutma perf. merak ettim
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jiddi 9 yıl
Guzel cihazmış. Alırım acımadan 17 Avro verir.
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Master_Evil 9 yıl
rengini siyah yapsalar daha iyi olurmuş çok sırıtıyor
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tarkancek 9 yıl
evet biraz gürültülü ama şıklığından hiç ödün vermemiş.. performansıda şıklığı kadar iidir inşallahh..
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Batuist 9 yıl
gürültü seviyesi oldukça yüksekmiş.. benzer tasarıma sahip TT var ve sadece 16dBA.. karşılaştırma yaparsak ikisi arasında oldukça fark var..
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ceycey11 9 yıl
amd stok fanı gibi işlemcinin üzerine hava veriyor. tabi stok fan zaman zaman 6000 devire merdiven dayıyor ama ses olarakta kendini hissettiriyordu. yurt ışında 17 avro: 36 tl olduğuna göre bizde 50 lira civarında olur diye düşünüyorum. 15cm lik canavarları kasalarına sığdıramayanlar tercih edebilriler tabiki testlerini görmek lazım.
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burning-turning 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Bu aralar bu tarz soğutucular üretmeye başladılar. Tabi ki GlacialTech'in bu ürünü Noctua NH-C12P SE14'ün yanından geçemez orası başka
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Fear Dot Com 9 yıl
Igloo mu ? bu ismi bir yerden hatırlıyorum
Hatırlıyorum geliyoo aklımaa
Hah budum Igloo dondurulmus deniz ürünleri :D
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