GlacialTech yeni işlemci soğutucusu Igloo 5760'ı satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Komponent üreticisi GlacialTech, Igloo 5760 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 96 x 128 x 90 mm boyutlarında ve 350 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, üç adet Bakır ısı borusuna, çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 800-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm fana sahip.
Gürültü seviyesi 27dBA olarak açıklanan Igloo 5760, Intel tarafında LGA 775/1156/1366 ve AMD tarafında ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcilerle kullanılabiliyor. GlacialTech yeni soğutucusu Igloo 5760'ı, yurt dışında 17 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.
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soğutma perf. merak ettim
Bu aralar bu tarz soğutucular üretmeye başladılar. Tabi ki GlacialTech'in bu ürünü Noctua NH-C12P SE14'ün yanından geçemez orası başka
Hatırlıyorum geliyoo aklımaa
Hah budum Igloo dondurulmus deniz ürünleri :D