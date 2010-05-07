GlacialTech yeni işlemci soğutucusu Igloo 5760'ı satışa sundu

Komponent üreticisi GlacialTech, Igloo 5760 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 96 x 128 x 90 mm boyutlarında ve 350 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, üç adet Bakır ısı borusuna, çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 800-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm fana sahip.

Gürültü seviyesi 27dBA olarak açıklanan Igloo 5760, Intel tarafında LGA 775/1156/1366 ve AMD tarafında ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcilerle kullanılabiliyor. GlacialTech yeni soğutucusu Igloo 5760'ı, yurt dışında 17 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.