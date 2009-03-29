GlacialTech'den dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu; X-Wing

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Geçtiğimiz günlerde Igloo 5610 Plus serisi yeni işlemci soğutucularını duyuran GlacialTech, ürün gamına dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bir soğutucu eklemeye hazırlanıyor. Firmanın X-Wing adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunun 7" boyutundaki netbook sistemlerden 17" boyutundaki "Desktop Replacement" serisi yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara kadar oldukça geniş bir model destek yelpazesine sahip olduğu bildiriliyor.

Açıklanan resmi detaylara göre 380 x 350 x 50 mm boyutlarında olan yeni soğutucunun R1 ve R2 kod adlarını taşıyan iki farklı versiyonunu olacağı belirtilmekte. GlacialTech X-Wing için üzerinde durulan belkide en önemli detay sahip olduğu özel ekran. Kullanıcılar bu ekran üzerinden sıcaklık bilgilerini ve soğutucu üzerinde yer alan 70mm'lik fanın çalışma hızını takip edebiliyorlar. Öte yandan R1 ve R2 modelleri arasındaki farkı fan tercihi belirliyor.

R1 modelinde 1000-1600 devir/dakika aralığında çalışan fan kullanılırken, R2 modelinde sabit olarak 1600 devir/dakika hızında çalışan 70mm'lik fan kullanılıyor. Portatif bilgisayarlar ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kuran soğutucunun Kırmızı, Gümüş, Beyaz ve Sarı olmak üzere dört farklı renk seçeneği olacak. Ergonomik kullanım için ayarlanabilir tasarıma sahip olan soğutucunun fiyatı hakkındaysa GlacialTech henüz bir rakam telaffuz etmiş değil.