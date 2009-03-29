Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GlacialTech'den dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu; X-Wing

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,1b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GlacialTech'den dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu; X-Wing
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Igloo 5610 Plus serisi yeni işlemci soğutucularını duyuran GlacialTech, ürün gamına dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bir soğutucu eklemeye hazırlanıyor. Firmanın X-Wing adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunun 7" boyutundaki netbook sistemlerden 17" boyutundaki "Desktop Replacement" serisi yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara kadar oldukça geniş bir model destek yelpazesine sahip olduğu bildiriliyor.

Açıklanan resmi detaylara göre 380 x 350 x 50 mm boyutlarında olan yeni soğutucunun R1 ve R2 kod adlarını taşıyan iki farklı versiyonunu olacağı belirtilmekte. GlacialTech X-Wing için üzerinde durulan belkide en önemli detay sahip olduğu özel ekran. Kullanıcılar bu ekran üzerinden sıcaklık bilgilerini ve soğutucu üzerinde yer alan 70mm'lik fanın çalışma hızını takip edebiliyorlar. Öte yandan R1 ve R2 modelleri arasındaki farkı fan tercihi belirliyor.

R1 modelinde 1000-1600 devir/dakika aralığında çalışan fan kullanılırken, R2 modelinde sabit olarak 1600 devir/dakika hızında çalışan 70mm'lik fan kullanılıyor. Portatif bilgisayarlar ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kuran soğutucunun Kırmızı, Gümüş, Beyaz ve Sarı olmak üzere dört farklı renk seçeneği olacak. Ergonomik kullanım için ayarlanabilir tasarıma sahip olan soğutucunun fiyatı hakkındaysa GlacialTech henüz bir rakam telaffuz etmiş değil.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ucanturk41 10 yıl
Fan yuvası daha büyüğünü takacak kadar geniş mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ucanturk41 10 yıl
70mm fan biraz küçük olmamış mı bu şık cihaz için sizce??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Çok şık makinalar. Ama artık yeni dizüstüler pek ısınmıyor. Gerek yok diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
diğer ürünlere göre çok şık bir soğutucu, performansı da şekli kadar guzel mi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GöKHaN 35 10 yıl
Çok şık olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
çok şık görüntülü bir soğutucu olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufukaya 10 yıl
Zalman nc-1000 kullanıyorum.Bu daha da güzelmiş... :) Emin olun bu işte marka fark ediyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolkan33 10 yıl
tip olarak güzel duruyo seside fazla değil soğutması iyise alınası bir şey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 10 yıl
Şık ve güzel bir tasarım. İhtiyacı olanlar için hem estetik hem de performans ürünü olacak gibi görünüyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Samsung T260HD; Full HD LCDTV + Monitör 10 yıl Western Digital ile depolama teknolojileri üzerine röportaj 10 yıl Resident Evil 5 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim