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Global yonga satışları Kasım ayında %9.8 düştü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Global yonga satışları Kasım ayında %9.8 düştü
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Küresel ekonomik krize çözüm için çareler aranadursun endüstriyel iş kollarında ciddi gelir kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Yarıiletken endüstrinin durumunu gözler önüne seren aylık satış raporlarının Kasım ayı sonucuna göre global pazardaki yonga satışları bir önceki aya göre %7.2, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %9.8 düşmüş durumda.

Yarıiletken endüstrisinin Kasım ayı satış performansının 20.8 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken ekonomik kriz nedeniyle en keskin düşüşlerin Kuzey Amerika (%19.5) ve Avrupa (%13.9) pazarlarında yaşandığı bildiriliyor. Pazarın 11 aylık performansına bakıldığında ise 232.7 milyar dolarlık satış ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.2'lik artış olduğu ifade ediliyor.

Aralık ayında da düşüş eğiliminin devam etmesi beklenirken yıllık bazda 2008 satış performansının 2007'nin gerisinde kalabileceği ihtimalinin de masanın üzerinde durduğu belirtilmekte. Ekim ayında başlayan düşüş eğiliminin ne zamana kadar devam edeceği bilinmemekle beraber ekonomi uzmanları 2009'un ilk dönemi için de olumlu bir tablo çizmiyorlar.


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al-ozaria 10 yıl
"CeFurkan" arkadaşa katılıyorum, birkaç misal: kişisel fikrim

İşlemci piyasasında amd nin yarıştan silinmesi ile intel de işleri rölantiye aldı şimdi aradan yıl geçtiğinden nette ilgili haberi bulamadım maalesef. İntelin yöneticilerinden sözde 2008 de 8 çekirdek sözü vardı noldu? Onu geçtim şimdiye Q8600 CORE 2 QUAD 3.00 GHZ SOKET 775 1333 FSB 4 MB CACHE işlemci modellerinin günümüzün fiyat/performans işlemcisi haline gelmesi gerekirdi hala q6600 satılıyor.

Ekran kartı piyasasında, ati hd4850x2 'nin şimdinin gf 9600gt ve dengi ati kartların bulunduğu yere denk ve yaygınlığında bir kart olması gerekirdi.

Bellek olarak ddr3 ramler F/P ürünü haline gelmiş ofis sistemleri için dahi fix tavsiye edilir durumda olması gerekirdi, düne kadar piyasaya çıkan modeller bazında ddr2 ram açık ara önde idi.

Takip ettiğim süre zarfında şu son birkaç çeyrektir, pc teknolojisinin gelişimi paralelinde çıkan parçaların gelişimi ÇOOOOOK YAVAŞLADI. Çıkan donanım parçaları genelde kullanıcıyı kandırmaya yönelik, model çok kattığı yenilik yok gibi. Ekonomik krizide katarsak bence bu rakamlar mükemmel, çok daha büyük düşüşleri hakediyorlar eğer bu politikayı gütmeye devam edeceklerse olmalıda...
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max975 10 yıl
EEE çok normal birşey
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
para kazanmaları gerekiyo yazılıma değil donanıma asılıyolar bu yüzden. yani nvidia her 2 senede 1 ekrankartı satıp driverları maximum performans içn güncellemeye kırınsa nasıl para kazanabilirki? yada intel en ucuz işlemcisinin bile 2 ayar la 1.6ghz de diğilde 3.2GHZ de +voltaj bile vermeden çalışacağının farkında değilmi sanıyosunuz? teknolojinin ilerlemesi umurlarında evet ama herkezin max. seviyede yararlanmasını sağlamak umrlarındamı tabiki hayır..
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CeFurkan 10 yıl
bence sadece ekonomik kriz degil
cunki upgrade etmeye degecek sekilde donanim cikmadi
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