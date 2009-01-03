Global yonga satışları Kasım ayında %9.8 düştü

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Küresel ekonomik krize çözüm için çareler aranadursun endüstriyel iş kollarında ciddi gelir kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Yarıiletken endüstrinin durumunu gözler önüne seren aylık satış raporlarının Kasım ayı sonucuna göre global pazardaki yonga satışları bir önceki aya göre %7.2, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %9.8 düşmüş durumda.

Yarıiletken endüstrisinin Kasım ayı satış performansının 20.8 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken ekonomik kriz nedeniyle en keskin düşüşlerin Kuzey Amerika (%19.5) ve Avrupa (%13.9) pazarlarında yaşandığı bildiriliyor. Pazarın 11 aylık performansına bakıldığında ise 232.7 milyar dolarlık satış ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.2'lik artış olduğu ifade ediliyor.

Aralık ayında da düşüş eğiliminin devam etmesi beklenirken yıllık bazda 2008 satış performansının 2007'nin gerisinde kalabileceği ihtimalinin de masanın üzerinde durduğu belirtilmekte. Ekim ayında başlayan düşüş eğiliminin ne zamana kadar devam edeceği bilinmemekle beraber ekonomi uzmanları 2009'un ilk dönemi için de olumlu bir tablo çizmiyorlar.