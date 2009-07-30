GlobalFoundries ATi GPU'ları da üretecek, AMD'den sonraki ilk müşteri STMicroelectronics

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AMD - ATIC ortaklığında kurulan ve AMD'nin mevcut tüm üretim tesislerine sahip olan GlobalFoundries firması, hatırlanacağı üzere 24 Temmuz'da New York'ta kuracağı Fab2 kod adlı yeni üretim tesisinin temelini atmış ve 4 milar doların üzerinde bir yatırım ile 2012 yılında devreye sokacağını duyurmuştu. AMD işlemcilerinin yanı sıra ATi GPU'larını üreteceği de açıklanan GlobalFoundries'in AMD haricindeki ilk müşterisi de belli oldu. Gelen bilgilere göre GlobalFoundries ile hacimli üretim konusunda anlaşmaya varan ikinci üretici STMicroelectronics.

Merkezli İsveçre'de bulunan ve İtalya-Fransa ortak girişimi olarak bilinen STMicroelectronics firması yarıiletken dünyasının önde gelen isimlerinden birisi durumunda. Yaklaşık 50.000 çalışanı ve 2008 yılı için 10 milyar dolar yıllık geliri bulunan firma, x86 gömülü sistemlerden güneş panellerine kadar elektronik dünyasının farklı alanlarında faaliyet göstermeye devam ediyor. Yapıldığı belirtilen iş birliği anlaşmasının detayları henüz açıklanmış olmasa bile STMicroelectronics'in GlobalFoundries'in üretim teknolojilerinden faydalanacağı, başka firmaların da yolda olduğu belirtiliyor.