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    Bebek arabalarına akıllı pilot desteği

    GlüxKind Ella adındaki elektrikli bebek arabası kullanıcısına gerekli olduğu zamanlarda yokuş desteği sunarken belirli şartlarda otomatik pilota da geçiş yapabiliyor.
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    GlüxKind Ella Tam Boyutta Gör
    Akıllı çocuk koltuğunun ardından şimdi de akıllı bebek arabası sahneye çıktı. CES 2023 fuarında tanıtılan GlüxKind Ella otomatik pilot desteği ile bebek gezintilerine seviye atlatıyor.

    GlüxKind Ella nedir?

    GlüxKind Ella çeşitli sensörlerle donatılmış elektrikli bir bebek arabası. Bebekleri ile gezinti esnasında yaşadıkları sıkıntıların üstesinden gelmeye karar veren bir ebeveynin girişimi olarak dikkat çekiyor.

    Bebek arabasının ilk özelliği elektrikli asistan. Kullanıcı yokuş çıkarken veya inerken motor devreye girerek gerektiği zamanlarda yavaşlıyor veya güç desteği ile kullanıcıya yardımcı oluyor. Örneğin tek el ile bebek arabasını yokuştan çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca freni devreye sokarak yokuşlarda sizi bekleyebiliyor.

    Diğer özelliği otomatik pilot. Bebeğin arabada olmaması şartı ile belirli bir mesafede otomatik olarak önünüzde ilerliyor. Sensörü sayesinde bebek içerisinde ise algılayarak pilotu devreden çıkarıyor. Son özelliği ise otomatik olarak ileri geri kısa mesafeler yaparak bir beşik hissiyatı oluşturması. Özellikle alışveriş esnasında annelerin oldukça işine yarayacak. GlüxKind Ella bu özelliklerine karşı 3800$ gibi bir meblağ talep ediyor ve Kickstarter üzerinden satılacak.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 22 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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