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    Babyark akıllı koltuk ile arabada çocuk unutmaya son

    Babyark adındaki akıllı çocuk koltuğu barındırdığı sensörler sayesinde çocuğunuzu arabada unuttuğunuzda uyarı verebiliyor. Ayrıca darbe emici özelliğe de sahip. 
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    Babyark
    Gelişen teknoloji ile birlikte akıllanan ekipmanlar listesine çocuk koltukları da ekleniyor. Çocuk güvenliğini ön plana alan çocuk koltukları artık akıllandı ve ebeveynleri tehlikeli konularda uyarıyor.

    Babyark özellikleri ve fiyatı

    Babyark akıllı çocuk koltuğu hem malzeme kalitesi hem de akıllı özellikler açısından ebeveynlerin içini rahat tutmayı amaçlıyor. Plastik ve köpük malzemeler yerine çarpışmalara dayanıklı materyallerden imal edilmiş. Özel bir bobin sayesinde çarpışma esnasında öne doğru momentumu azaltıyor.

    Koltuk içerisinde farklı sensörler yer alıyor. Örneğin çocuğunuzu koltukta unutursanız belirli bir mesafeden sonra ebeveyni uyarmaya başlıyor. Herhangi bir çarpışma anında ise verileri toplayarak acil durum kişilerine uyarı gönderiyor. Yine koltuğu araca tam oturtmadığınız takdirde LED ışıklar ile bilgilendirme yapıyor. Android ve iOS uyumlu olan Babyark çocuk koltuğu 990$ ile ön siparişe başladı. Piyasaya çıkışı ise 1190$ ile olacak.

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