Babyark akıllı koltuk ile arabada çocuk unutmaya son

Babyark özellikleri ve fiyatı
Babyark akıllı çocuk koltuğu hem malzeme kalitesi hem de akıllı özellikler açısından ebeveynlerin içini rahat tutmayı amaçlıyor. Plastik ve köpük malzemeler yerine çarpışmalara dayanıklı materyallerden imal edilmiş. Özel bir bobin sayesinde çarpışma esnasında öne doğru momentumu azaltıyor.
Koltuk içerisinde farklı sensörler yer alıyor. Örneğin çocuğunuzu koltukta unutursanız belirli bir mesafeden sonra ebeveyni uyarmaya başlıyor. Herhangi bir çarpışma anında ise verileri toplayarak acil durum kişilerine uyarı gönderiyor. Yine koltuğu araca tam oturtmadığınız takdirde LED ışıklar ile bilgilendirme yapıyor. Android ve iOS uyumlu olan Babyark çocuk koltuğu 990$ ile ön siparişe başladı. Piyasaya çıkışı ise 1190$ ile olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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