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    Gmail karanlık modu sonunda iPhone ve iPad’e geldi

    Google'ın iOS ve iPadOS için sunduğu e-posta uygulaması Gmail yeni güncellemesiyle birlikte uzun zamandır sıkıntı çıkaran karanlık moda hatasız şekilde sahip oldu.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Gmail karanlık modu sonunda iPhone ve iPad’e geldi
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    Aylar süren gecikmenin ve tutarsız özelliklerin ardından Google, Gmail’in iPhone ve iPad sürümünde düzeltmeleri yaptı.

    Gmail karanlık modu sonunda iPhone ve iPad’e geldi
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    Versiyon 6.0.200519 ile birlikte gelen güncelleme, karanlık modu uygulama içerisinden de kontrol edilebilir hâle getirdi. Google’ın karanlık modu 2019 yılının Eylül ayında çıkmış olsa da şimdiye kadar iOS için sıkıntılı bir dağıtım süreci geçiriyordu.

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    Gmail karanlık modu sonunda iPhone ve iPad’e geldi
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    Şimdiye kadar iOS kullanıcıları, cihazlarında Gmail için karanlık modu aktive edebiliyorlardı fakat bu durum sadece cihazı yeniden başlatana kadar geçerli oluyordu.

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    Uygulamaya yeni gelen karanlık modu aktive etmek için Gmail’e giriş yaptıktan sonra Menü ikonuna tıklayarak ayarlara gitmeniz gerekiyor. Ayarlar ekranında göreceğiniz “Tema” seçeneği, size karanlık, aydınlık ya da sistem varsayılanı şeklinde seçenekler sunacak. Eğer cihazınız iOS 11 ya da 12 çalıştırıyorsa, ayarlar içerisinde karanlık modu açıp kapatmaya yarayan bir anahtar göreceksiniz.

    Gmail - Google'dan e-posta Gmail - Google'dan e-posta Gmail - Google'dan e-posta Gmail - Google'dan e-posta Google LLC Üretkenlik Ücretsiz 298.3 MB



    https://www.macrumors.com/2020/06/06/gmail-app-ios-dark-mode-rollout-complete/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cy2828 (Y C) 1 sa. yeni yorumcu
    Karanlık mod aşırı iyi ya gözleri yormuyor ayrı bir hava katıyor sanki ben çok beğeniyorum Twitter olsun watsap olsun kullanmaya devam
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    umutmust7 8 sa. yeni yorumcu
    Çoktandır vardı zaten İPHONE’da
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    FoBç (Fırat Orak) 8 sa. yeni yorumcu umutmust7
    Ben de uzun zamandır dark mod kulanıyordum stabil bir şekilde çalışıyordu zaten
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 8 sa.
    Android sürümünü adam yerine koymuyor Google. 😂
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    cy2828 (Y C) 1 sa. yeni yorumcu Hakimutata Insane
    İnşallah ona da sıra gelecek 😂 ilk bi ıphone da denemek istediler herhalde
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