Gmail karanlık modu sonunda iPhone ve iPad’e geldi

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Aylar süren gecikmenin ve tutarsız özelliklerin ardından Google, Gmail’in iPhone ve iPad sürümünde düzeltmeleri yaptı.

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Versiyon 6.0.200519 ile birlikte gelen güncelleme, karanlık modu uygulama içerisinden de kontrol edilebilir hâle getirdi. Google’ın karanlık modu 2019 yılının Eylül ayında çıkmış olsa da şimdiye kadar iOS için sıkıntılı bir dağıtım süreci geçiriyordu.

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Şimdiye kadar iOS kullanıcıları, cihazlarında Gmail için karanlık modu aktive edebiliyorlardı fakat bu durum sadece cihazı yeniden başlatana kadar geçerli oluyordu.

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Uygulamaya yeni gelen karanlık modu aktive etmek için Gmail’e giriş yaptıktan sonra Menü ikonuna tıklayarak ayarlara gitmeniz gerekiyor. Ayarlar ekranında göreceğiniz “Tema” seçeneği, size karanlık, aydınlık ya da sistem varsayılanı şeklinde seçenekler sunacak. Eğer cihazınız iOS 11 ya da 12 çalıştırıyorsa, ayarlar içerisinde karanlık modu açıp kapatmaya yarayan bir anahtar göreceksiniz.

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https://www.macrumors.com/2020/06/06/gmail-app-ios-dark-mode-rollout-complete/

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