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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Huawei Mate X benzeri katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor

    Xiaomi'nin yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak tasarıma ait bir bilgi bulunmuyordu. Sonunda Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı telefonun konsept tasarımı göründü.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung ve Huawei, katlanabilir telefon piyasasından adından çokça bahsettiriyor olmasına rağmen Xiaomi bu konuda biraz daha geri planda duruyordu. Xiaomi'nin bu yıl içerisinde katlanabilir bir telefon çıkarmak istediği biliniyordu ancak telefona dair hiçbir bilgi bulunmuyordu. Xiaomi tarafından alınan yeni bir patent ile şirketin üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonunun temel tasarımına artık sahibiz.

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    Xiaomi tarafından alınan patentte sunulan görseller, şirketin Huawei Mate X'e benzer bir telefon üzerinde çaılıştığını ortaya çıkarıyor. Xiaomi, Huawei Mate X benzeri bir telefonu, daha düşük bir ücretle piyasaya sürerse, Mate X'in popülaritesi önemli ölçüde kaybolur. 

    Xiaomi'nin patentini aldığı katlabilir telefonun dışa katlanabilir bir bir yapısı olacak. Katlandığında, cihaz normal bir akıllı telefonla benzer boyutlara sahip. Açıldığında ise Huawei Mate X gibi geniş bir ekranı var.

    Arka ekranın dar olmasında dikey kamera kurulumu öncelikli sebep. Kamera kurulumuna bakıldığında ise dörtlü kamera sistemi ve altında bir flaş görülüyor. Kamera kurulumunun altında yer alan düğme ise muhtemelen ekranı sabitleme görevi üstlenecek.

    Patenti alınan tasarım; kamera kurulumu, tuşların konumu ve tasarımı, dışa katlabilirliği, katlandığı zamanki genel görünümü gibi birçok açıdan Huawei Mate X'e benzer durumda. Yeni telefonun ile rekabetin farklı bir boyuta taşınacağı kesin duruyor.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_patents_folding_phone_that_looks_a_lot_like_the_huawei_mate_x-news-43620.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 18 dk.
    Xiaomi hiç birşeyi düzgün yapamıyor hep birşeyler eksik olgunlaşmamış sıkıntılı
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