Gökyüzünde yeni bir süpernova belirdi: SN 2023ixf

Fırıldak Galaksisi, Büyük Ayı takımyıldızı yönünde, Dünya'dan yaklaşık 21 milyon ışık yılı uzaklıkta yer almakta. Galaksi, yaklaşık 1 trilyon yıldıza sahip ve Dünya'ya tam karşıdan bakıyor. Galaksinin sarmal kolları, pembe ışıkla sergilenen nebulalar ile dolu. Hawaii teleskobu tarafından çekilen görüntüdeki mavi ışık noktaları da genç yıldızların popülasyonunu yansıtıyor.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi