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    Gökyüzünde yeni bir süpernova belirdi: SN 2023ixf

    Japon astronom Koichi Itagaki tarafından Fırıldak (Pinwheel) Galaksisi'nin spiral kolları üzerinde yeni bir süpernova keşfedildi. Hawaii'deki Mauna Kea tepesinde bulunan teleskopa yansıdı.
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    Gökyüzünde yeni bir süpernova belirdi Tam Boyutta Gör
    Süpernova, bir yıldız ömrünün sonunda şiddetli bir şekilde patladığında meydana gelmekte. Bu Süpernova, Japon astronom Koichi Itagaki tarafından Fırıldak (Pinwheel) Galaksisi'nin spiral kolları içinde tespit edildi. SN 2023ixf olarak adlandırılan süpernova, 5 yıl içinde görülen en yakın süpernova oldu.

    Fırıldak Galaksisi, Büyük Ayı takımyıldızı yönünde, Dünya'dan yaklaşık 21 milyon ışık yılı uzaklıkta yer almakta. Galaksi, yaklaşık 1 trilyon yıldıza sahip ve Dünya'ya tam karşıdan bakıyor. Galaksinin sarmal kolları, pembe ışıkla sergilenen nebulalar ile dolu. Hawaii teleskobu tarafından çekilen görüntüdeki mavi ışık noktaları da genç yıldızların popülasyonunu yansıtıyor.

    15 yıl içinde gözlemlenen ikinci süpernova

    Gökyüzünde yeni bir süpernova belirdi Tam Boyutta Gör
    Yeni süpernova, görüntünün sol alt kısmında galaksinin spiral kollarından birinde parlak mavi renkte parıldıyor. Gökbilimciler bunun Tip II süpernova olduğuna inanmakta. Tip II süpernova, güneşimizin sekiz ila 50 katı kütleye sahip büyük bir yıldızın patlaması olarak tanımlanıyor. Bu olay, Fırıldak Galaksisi'nde 15 yıl içinde gözlemlenen ikinci süpernova olarak kayıtlara geçti.
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    teknolojikolik.com 15 saat önce

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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