Gökyüzünde yeni bir süpernova belirdi: SN 2023ixf

Tam Boyutta Gör Süpernova, bir yıldız ömrünün sonunda şiddetli bir şekilde patladığında meydana gelmekte. Bu Süpernova, Japon astronom Koichi Itagaki tarafından Fırıldak (Pinwheel) Galaksisi'nin spiral kolları içinde tespit edildi. SN 2023ixf olarak adlandırılan süpernova, 5 yıl içinde görülen en yakın süpernova oldu.

Fırıldak Galaksisi, Büyük Ayı takımyıldızı yönünde, Dünya'dan yaklaşık 21 milyon ışık yılı uzaklıkta yer almakta. Galaksi, yaklaşık 1 trilyon yıldıza sahip ve Dünya'ya tam karşıdan bakıyor. Galaksinin sarmal kolları, pembe ışıkla sergilenen nebulalar ile dolu. Hawaii teleskobu tarafından çekilen görüntüdeki mavi ışık noktaları da genç yıldızların popülasyonunu yansıtıyor.

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15 yıl içinde gözlemlenen ikinci süpernova

Tam Boyutta Gör Yeni süpernova, görüntünün sol alt kısmında galaksinin spiral kollarından birinde parlak mavi renkte parıldıyor. Gökbilimciler bunun Tip II süpernova olduğuna inanmakta. Tip II süpernova, güneşimizin sekiz ila 50 katı kütleye sahip büyük bir yıldızın patlaması olarak tanımlanıyor. Bu olay, Fırıldak Galaksisi'nde 15 yıl içinde gözlemlenen ikinci süpernova olarak kayıtlara geçti.

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