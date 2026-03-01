Nasa Mars Curiosity, olası yaşam izlerinin peşinde

Mount Sharp eteklerindeki "kutu" yapılar nasıl oluştu?
Söz konusu sırtlar, uzaydan bakıldığında örümcek ağına benzer bir desen oluşturuyor. Bu görüntü ilk kez 2006 yılında Mars Reconnaissance Orbiter üzerindeki HiRISE kamerası tarafından kaydedildi. Yapılar, yaklaşık üç mil yüksekliğe ulaşan Mount Sharp’ın çorak yamaçlarında, yüzeyde belirgin bir ağ dokusu oluşturuyor. Bu ağ benzeri yapı, jeolojik olarak rastgele oluşmuş kırıklar değil. Belirli bir düzeni ve tarihsel süreci işaret ediyor.
Bilim insanlarının mevcut hipotezine göre bu kutu biçimli oluşumlar, milyarlarca yıl önce bölgede var olan göl ve nehir sistemlerinin kurumasının ardından ortaya çıktı. Dünya’daki benzer yapılarla kıyaslandığında süreç daha net anlaşılabiliyor. Yeraltı suyu, kayaçların altındaki çatlak ağlarında dolaşırken mineralleri çözerek taşır ve bu çatlakların yüzeylerini mineral birikintileriyle kaplar. Zaman içinde çevredeki daha yumuşak kayaçlar aşındığında, geriye minerallerle güçlenmiş daha sert sırtlar kalır. Mars’taki yapılar da benzer bir mekanizmanın sonucu olabilir. Bu durum, bölgenin geçmişte aktif bir yeraltı su sistemi barındırdığına işaret ediyor.
Rice Üniversitesi’nden görev bilimciler, bu yükseklik verisinin önemine dikkat çekiyor. Yeraltı su seviyesinin beklenenden daha yukarıda olması, suyun Mars yüzeyinde tahmin edilenden daha uzun süre kalmış olabileceği anlamına geliyor. Bu tür bir senaryo, yaşam için gerekli kimyasal ve fiziksel koşulların da daha uzun süre korunmuş olabileceğini düşündürüyor. Özellikle tuzlu sıvı suyun daha sıcak yeraltı ortamlarında dolaşmış olması, erken Dünya’daki mikrobiyal yaşam alanlarıyla benzerlik kurma imkânı sunuyor.
Robotik kolunun ucundaki matkapla kaya örneklerini öğüten Curiosity, elde ettiği tozu hem X ışını analizine tabi tutuyor hem de yerleşik fırın sisteminde ısıtarak mineral bileşimini inceliyor. Yapılan analizlerde kil minerallerinin izlerine rastlanmış olması, suyun bu bölgede kimyasal dönüşümler yaratacak kadar uzun süreli varlık gösterdiğini destekliyor. Kil oluşumu genellikle suyla uzun süreli temasın bir göstergesi olarak kabul ediliyor ve bu nedenle astrobiyolojik açıdan önem taşıyor.
Bölgedeki keşif sürecinin önümüzdeki ay tamamlanması planlanıyor. Curiosity'nin Mount Sharp eteklerindeki yolculuğu ise devam edecek. NASA'nın Jet Propulsion Laboratory ekibi, özellikle dağın sülfat bakımından zengin üst katmanlarını inceleyerek Mars'ın milyarlarca yıl içinde nasıl dramatik bir iklim değişimi yaşadığını anlamaya çalışıyor.