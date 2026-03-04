NASA, Artemis 2 roketini onardı: Fırlatma 1 Nisan’da

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA, geçen ay yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Artemis 2 görevinde ertelemeler gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. Ancak ajans, yaptığı açıklamada Artemis 2 roketinin onarıldığını duyurdu. 50 yılı aşkın bir süredir ilk insanlı Ay görevi olması hedeflenen Artemis 2’nin Nisan ayının başında fırlatılması planlanıyor.

Sorunlar çözüldü

98 metre yüksekliğindeki Space Launch System (SLS) roketi, 21 Şubat’ta yapılan kritik yakıt dolum testini başarıyla geçmiş ve hidrojen sızıntısı sorununu gidermişti. Test sırasında roket, süper soğuk propan ve sıvı hidrojen yakıtları sorunsuz şekilde almıştı. Ancak sadece bir gün sonra roketin üst aşamasında helyum akışında kesinti fark edildi.

NASA mühendisleri, sorunu çözmek için roketi hızla montaj tesisine taşımıştı. Yapılan incelemeler helyum akışını engelleyen bir contanın yerinden çıktığını ortaya koydu NASA, sorunun çözümü için hızlı bağlantı mekanizmasını çıkarıp yeniden monte etti ve düşük akış hızında helyum testi yaparak üst aşamanın işlevselliğini doğruladı. Mühendisler ayrıca contanın neden yerinden çıktığını araştırarak benzer sorunların tekrar yaşanmamasını sağlayacak.

Roketin fırlatma rampasına geri taşınması ise bu ayın ilerleyen günlerinde yapılacak. Yürütülecek hazırlıklar sırasında, roketin bir sonraki fırlatma için teknik açıdan yenilenmesi hedefleniyor.

Hedef 1 Nisan

Artemis 2 görevinde ilk fırlatma fırsatı 1 Nisan’da saat 22:24 UTC’de (TSİ 2 Nisan 01:24) açılıyor. Takip eden fırlatma tarihleri 3, 4, 5 ve 6 Nisan olarak planlandı. Nisan ayındaki son pencere ise 30 Nisan. Her fırlatma dönemi, görev yörüngesi ve teknik kısıtlamalar dikkate alındığında yaklaşık beş potansiyel fırlatma tarihine sahip olacak. Görev, Orion uzay aracını ve dört astronotu Ay’ın uzak tarafına taşıyıp Dünya’ya geri getirecek.

NASA, Ay'a dönüş programı Artemis'te önemli değişiklikler yaptı 4 gün önce eklendi

Bu görev, 1972’den bu yana Ay yörüngesine gerçekleştirilecek ilk insanlı uzay uçuşu olacak ve NASA’nın Artemis programı kapsamında astronotların 2028’e kadar Ay yüzeyine iniş yapması hedefleniyor. Bu arada insanlı Ay inişi için artık Artemis 3 değil Artemis 4 hedefleniyor. NASA, Artemis programında kapsamlı değişiklikler yaptı. Üstteki bağlantıdan ayrıntılara bakabilirsiniz.

