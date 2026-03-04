Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Artemis 2 roketini onardı: Fırlatma 1 Nisan’da

    NASA, Artemis 2 roketindeki teknik sorunları giderdi. Ajans, 54 yıl sonra Ay yörüngesine yapılacak insanlı ilk uçuşu 1 Nisan’da tarihinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    NASA, Artemis 2 roketini onardı: Fırlatma 1 Nisan’da Tam Boyutta Gör
    NASA, geçen ay yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Artemis 2 görevinde ertelemeler gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. Ancak ajans, yaptığı açıklamada Artemis 2 roketinin onarıldığını duyurdu. 50 yılı aşkın bir süredir ilk insanlı Ay görevi olması hedeflenen Artemis 2’nin Nisan ayının başında fırlatılması planlanıyor.

    Sorunlar çözüldü

    98 metre yüksekliğindeki Space Launch System (SLS) roketi, 21 Şubat’ta yapılan kritik yakıt dolum testini başarıyla geçmiş ve hidrojen sızıntısı sorununu gidermişti. Test sırasında roket, süper soğuk propan ve sıvı hidrojen yakıtları sorunsuz şekilde almıştı. Ancak sadece bir gün sonra roketin üst aşamasında helyum akışında kesinti fark edildi.

    NASA mühendisleri, sorunu çözmek için roketi hızla montaj tesisine taşımıştı. Yapılan incelemeler helyum akışını engelleyen bir contanın yerinden çıktığını ortaya koydu NASA, sorunun çözümü için hızlı bağlantı mekanizmasını çıkarıp yeniden monte etti ve düşük akış hızında helyum testi yaparak üst aşamanın işlevselliğini doğruladı. Mühendisler ayrıca contanın neden yerinden çıktığını araştırarak benzer sorunların tekrar yaşanmamasını sağlayacak.

    Roketin fırlatma rampasına geri taşınması ise bu ayın ilerleyen günlerinde yapılacak. Yürütülecek hazırlıklar sırasında, roketin bir sonraki fırlatma için teknik açıdan yenilenmesi hedefleniyor.

    Hedef 1 Nisan

    Artemis 2 görevinde ilk fırlatma fırsatı 1 Nisan’da saat 22:24 UTC’de (TSİ 2 Nisan 01:24) açılıyor. Takip eden fırlatma tarihleri 3, 4, 5 ve 6 Nisan olarak planlandı. Nisan ayındaki son pencere ise 30 Nisan. Her fırlatma dönemi, görev yörüngesi ve teknik kısıtlamalar dikkate alındığında yaklaşık beş potansiyel fırlatma tarihine sahip olacak. Görev, Orion uzay aracını ve dört astronotu Ay’ın uzak tarafına taşıyıp Dünya’ya geri getirecek.

    Bu görev, 1972’den bu yana Ay yörüngesine gerçekleştirilecek ilk insanlı uzay uçuşu olacak ve NASA’nın Artemis programı kapsamında astronotların 2028’e kadar Ay yüzeyine iniş yapması hedefleniyor. Bu arada insanlı Ay inişi için artık Artemis 3 değil Artemis 4 hedefleniyor. NASA, Artemis programında kapsamlı değişiklikler yaptı. Üstteki bağlantıdan ayrıntılara bakabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/artemis/nasa-repairs-artemis-2-rocket-continues-eyeing-april-moon-launch https://www.nasa.gov/directorates/esdmd/nasa-strengthens-artemis-adds-mission-refines-overall-architecture/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.4 tsi yağ eksiltme çözümü benzinde rölanti dalgalanması cm 03 04 wonderkids ekran kartı görüntü vermiyor bim de çalışmak yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum