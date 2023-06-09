Uzun uzay yolculuklarının astronotlar üzerindeki etkisi araştırıldı

- 30 astronotun beyni incelendi
- Bazı astronotların beyni normale dönmedi
- İnsan beyni yerçekimsiz ortama nasıl uyum sağlar?
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30 astronotun beyni incelendi
Bu riskleri ve mevcut görevler sonucunda oluşan etkileri tespit etmek için Florida Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip beynin uzun uzay uçuşlarına nasıl tepki verdiğini aydınlatmaya çalışıyor. Yapılan çalışmada uzaya giden 30 astronotun beyin taramalarının öncesi ve sonrasına ait veriler toplandı. Bu astronotların sekizi iki haftalık, 18'i altı aylık ve dördü de bir yıllık bir görev için uzaya gittiği belirtildi.
Bazı astronotların beyni normale dönmedi
Yapılan çalışma, en az altı aylık daha uzun görevlere çıkan astronotların ventriküler genişlemesinin daha fazla olduğunu ortaya koydu. Dahası, görevler arasında üç yıldan daha az süre olan yedi astronotun ventriküllerinin boyutu normale dönmedi. Çalışma, uzun süreli görevlerden sonra astronotların ventriküllerin tamamen iyileşmesine izin vermek için en az üç yıl beklemeleri gerektiğini gösteriyor.
Florida Üniversitesi'nden çalışmanın yazarlarından biri olan fizyoloji ve kinesiyoloji profesörü Rachael Seidler bir basın açıklamasında, "İnsanların uzayda geçirdikleri süre arttıkça ventriküllerinin de büyüdüğünü gördük. Birçok astronot uzaya birden fazla kez seyahat ediyor ve çalışmamız ventriküllerin tamamen iyileşmesi için uçuşlar arasında yaklaşık üç yıl geçmesi gerektiğini gösteriyor."
İnsan beyni yerçekimsiz ortama nasıl uyum sağlar?
Sonuç olarak, yaklaşık 800 ila 1.000 gün sürecek olan Mars'a uçan astronotlar, uzun süreli yolculuklara alışabilirler.
Öte yandan ekip, ventriküler genişlemenin uzun vadeli etkilerinin hala belirsiz olduğunu iddia ediyor. Beyindeki değişikliklere ve bunların olası sonuçlarına ışık tutmak, gelecekteki derin uzay insan görevlerinin başarısı için kritik öneme sahip olabilir. Bununla birlikte araştırma, insan beyninin yerçekimsiz bir ortama nasıl uyum sağladığını ve tepki verdiğini anlamak açısından kritik önem taşıyor. Uzun vadede, yapay yerçekimine dayalı uzay araçlarının oluşturulması, astronotları bu uzun yolculuklar boyunca sağlıklı tutmaya yönelik bir yaklaşım olabilir.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/space-voyages-astronauts-brain-cavities https://news.ufl.edu/2023/06/brain-and-space-travel/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi