Android'de Google Arama hatası: Kullanıcılar çökme sorunu ile karşılaşıyor

Tam Boyutta Gör Cumartesi akşamı, çok sayıda Android kullanıcısı arama yapmaya çalıştıklarında Google uygulamasının tekrar tekrar çöktüğünü sosyal medya hesaplarında paylaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan teknoloji devi Google, hizmet kesintisi olduğunu kabul etti.

YouTube Music, Android'de animasyonlu bir açılış ekranına geçti 1 hf. önce eklendi

Bazı Android kullanıcıları Google Arama uygulamasına erişemiyor

Google'a ait Arama uygulamasının en son kararlı (15.35) ve beta (15.36) sürümlerinde bazı Android kullanıcıları sorunlar yaşamakta. Zira Google uygulamasını ana ekran simgesi üzerinden açmak bir çökmeye neden oluyor. Kullanıcıların yaptıkları paylaşımlarda ise ana ekrana dönmeden önce uygulamanın kısa bir süre yüklendiği ve Google Arama çubuğu widget'ı çökmeden önce geçmiş sorgularınızı anlık olarak gösterdiği görülmekte.

Tam Boyutta Gör Google Asistan, Chrome, Gemini, Google Lens ve Circle to Search gibi uygulamalar çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden, sorun yaşayan kullanıcılara geçici bir çözüm önerisi olarak bu uygulamaları kullanması tavsiye ediliyor. Ayrıca Google'ın olaya müdahale etmesinin ardından ise bazı Android kullanıcıları için uygulama, tekrar çalışmaya başladığı bildirilmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.