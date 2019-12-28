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    NASA, Mars 2020 gezgini ile Kızıl Gezegenin antik dönemini araştıracak

    Gelecek yıl Kızıl Gezegen'e yola çıkacak olan Mars 2020 gezgini, sadece eski yaşamın izlerini aramakla kalmayacak aynı zamanda gelecekteki insan misyonlarına da yardımcı olacak.
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    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    NASA, Mars 2020 gezgini ile Kızıl Gezegenin antik dönemini araştıracak
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    NASA'nın Mars 2020 robotik gezgini, Mars'ta geçmiş yaşamın kanıtlarını aramak ve uzay ajansının insanları uzaya gönderme misyonunun temelini atmak için gelecek yıl yapılacak bir yolculuğun öncesinde tamamlanmaya yaklaşıyor. 

    NASA 2020 gezgini, Los Angeles yakınlarındaki Pasadena'daki Jet Tahrik Laboratuvarı'nda, steril bir odada inşa edildi ve geçen hafta sürüş ekipmanlarıyla ilk gerçekleştirlen testi başarıyla tamamladı.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları 2050'ye kadar tamamen temiz enerjiye geçişi sağlayabilecek yöntem geliştirdiler"

    2020 Temmuz ayında Florida'nın Cape Canaveral kentinden ayrılması ve yedi ay sonra şubat ayında Mars'a inmesi planlanıyor. Mars 2020 gezgini, şimdiye kadarki beşinci ABD gezgini olacak.

    NASA, Mars 2020 gezgini ile Kızıl Gezegenin antik dönemini araştıracak
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    NASA'nın Mars 2020 misyonu yardımcısı Matt Wallace: "Gezgin, yaşam belirtilerini aramak için tasarlandı, bu yüzden Mars'ın yüzeyindeki jeolojik ve kimyasal bağlamı anlamamıza yardımcı olacak bir dizi farklı araç taşıyoruz" dedi.

    Robotik gezginlerde 23 kamera, Mars rüzgarlarını dinleyecek iki "kulak" ve kimyasal analiz için kullanılan lazerler olacak.

    Antik yaşam

    Wallace: "Aradığımız şey eski mikrobiyal yaşam; milyarlarca yıl önce Mars'ta, gezegenin daha çok Dünya'ya benzediği zamanlardan bahsediyoruz." dedi.

    Araştırmacılar bu misyon sayesinde, antik zamanlarda Kızıl Gezegenin var olan ılık yüzey suyu, daha kalın bir atmosferi ve çevresinde manyetik bir gücü konularında daha çok bilgiye ulaşmak istiyor. 

    Wallace, "Oldukça hızlı hareket etmeyi umuyoruz. "Yeterli bir setimiz olduğunda, 2026'da başlatmayı umduğumuz başka bir görev, yüzeye inecek ve temel olarak, bu örnekleri toplayacak ve bir rokete koyacak," ifadelerinde bulundu.

    Wallace, Mars 2020 araştırmasının bulgularının, gezegenin yüzeyinde oksijen üretme yeteneğinin araştırılması da dahil olmak üzere gelecekteki insan misyonları için çok önemli olacağını söylüyor.



    https://mars.nasa.gov/news/8578/media-get-a-close-up-of-nasas-mars-2020-rover/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 sa. yeni yorumcu
    Böylesi bir Mars görevi için harcanan insan emeği ve paranın gelişmekte olan bir ülkenin yıllık gelirinin üç beş katı olduğuna eminim. Gezegen için kirlilik çanları çalarken bu emek ve para Dünya gezegeni için harcansa küresel ısınma ile temiz enerjiye geçiş ile gezegenimizin ömrü 2000 yıl daha uzamaz mı? Eğer Mars gibi gezegenleri araştırmamızın nedeni insan soyunun geleceğini kurtarmak ise dünya erken ölür insan soyu biterse Mars ne işimize yarayacak? Sanırım bilim adamları sadece kendi fantezilerini yaşamakla meşgul.
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