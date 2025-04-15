Beklenen oldu: Gemini, Google Fotoğraflar entegrasyonu kazanıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Gemini yapay zeka asistanını daha entegre ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için yeni adımlar atıyor. Daha önce Drive, Haritalar ve YouTube gibi servislerle çalışan Gemini, şimdi de Google Fotoğraflar desteği kazanıyor. Fotoğraflar üzerinden artık doğal dil komutlarıyla arama yapabilmek mümkün.

Google Fotoğraflar entegrasyonu hazır

Yeni özellik sayesinde Gemini, yedeklenen fotoğraflar içinde kolayca arama yapabiliyor. Böylece belirli bir kişiyi, bir konumu ya da tarihi seçerek buna ait görsellere ulaşmak mümkün. Arama sonuçlarına dokunulduğunda kullanıcı doğrudan Google Fotoğraflar uygulamasına yönlendiriliyor. Daha fazla içerik görmek isteyenler için "Daha fazla" seçeneği de sunuluyor olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni entegrasyon sadece basit aramalarla sınırlı değil. Gemini, artık görselleri anlayarak daha karmaşık soruları da cevaplayabiliyor. Örneğin "Bergamo'da gördüğüm Ferrari'nin plakası neydi?" gibi sorulara, fotoğraflar üzerinden analiz yaparak yanıt veriyor.

Kademeli olarak yayında

Google Photos entegrasyonu, Gemini'nin Android uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Bunun için uygulamanın sağ üst köşesindeki Profil Menüsü'nden "Uygulamalar" bölümüne girilip "Medya" sekmesine geçiliyor. Buradan Google Fotoğraflar seçeneği aktifleştirilebiliyor. Ancak özellik şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılar için erişilebilir durumda ve yakın zamanda daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor.

Google daha hızlı, daha verimli Gemini yapay zekasını duyurdu 4 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.