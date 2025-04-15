Beklenen oldu: Gemini, Google Fotoğraflar entegrasyonu kazanıyor

Google Fotoğraflar entegrasyonu hazır
Yeni özellik sayesinde Gemini, yedeklenen fotoğraflar içinde kolayca arama yapabiliyor. Böylece belirli bir kişiyi, bir konumu ya da tarihi seçerek buna ait görsellere ulaşmak mümkün. Arama sonuçlarına dokunulduğunda kullanıcı doğrudan Google Fotoğraflar uygulamasına yönlendiriliyor. Daha fazla içerik görmek isteyenler için "Daha fazla" seçeneği de sunuluyor olacak.
Kademeli olarak yayında
Google Photos entegrasyonu, Gemini'nin Android uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Bunun için uygulamanın sağ üst köşesindeki Profil Menüsü'nden "Uygulamalar" bölümüne girilip "Medya" sekmesine geçiliyor. Buradan Google Fotoğraflar seçeneği aktifleştirilebiliyor. Ancak özellik şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılar için erişilebilir durumda ve yakın zamanda daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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