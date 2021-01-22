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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, başka bir üst düzey yapay zeka etikçisini araştırıyor

    Google'ın Etik AI biriminden Timnit Gebru'nun istifaya zorlanmasının ardından, onun haklılığını ortaya çıkarmak için çabalayan Margaret Mitchell'in kurumsal hesabı şirket tarafından kilitlendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, başka bir üst düzey yapay zeka etikçisini araştırıyor

    Google, Etik AI biriminin eş başkanı olan yapay zeka araştırmacısı Margaret Mitchell'in kurumsal hesabını kilitledi. Mitchell, şirketteki bir diğer önemli yapay zeka araştırmacısı Timnit Gebru'nun tartışmalı ayrılışından sonra arama devini eleştirmişti.

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    Google'da tartışmalar devam ediyor

    Google'ın Etik Yapay Zeka grubunun eş başkanı ve gruptaki tek siyahi kadın olan Gebru, Google'ın yaptığı aramada kullanılan sistemler de dahil olmak üzere, yapay zekada önyargı risklerini ortaya çıkaran bir araştırma makalesi yüzünden istifaya zorlandığını söyledi. Gebru ayrıca bir grup Google çalışanına e-posta göndererek şirketin cinsiyet, ırk ve sistemik önyargı sorunlarını eleştirdi.

    Gebru'nun ayrılışı, Google çalışanları arasında öfkeye neden oldu. Yaklaşık 2.700 Google çalışanı, Gebru'yu desteklemek için açık bir mektup imzaladı.

    Timnit Gebru'nun işten çıkarılmasından sonra şirketi eleştiren Margaret Mitchell, ayrımcı muameleyi gösteren örnekler bulmak amacıyla mesajlarına bakmak için otomatik komut dosyaları kullandığını söyledi.

    Bir Google sözcü yaptığı açıklamada: "Güvenlik sistemlerimiz, bir çalışanın kurumsal hesabını, kimlik bilgisi sorunları nedeniyle hesabın tehlikede olduğunu tespit ettiğinde veya hassas verilerin işlenmesini içeren otomatik bir kural tetiklendiğinde otomatik olarak kilitliyor. Bu örnekte, dün sistemlerimiz bir hesabın binlerce dosyayı çaldığını tespit etti ve bunları birden çok harici hesapla paylaştı." dedi.

    Mitchell'in Gebru'nun haklılığı hakkında bilgi toplama çabaları hesabının kilitlenmesinden dolayı yarıda kaldı. Mitchell, henüz işten çıkarılmadı ancak hesabı birkaç gündür kilitli durumda.



    https://www.engadget.com/google-ai-researcher-investigation-margaret-mitchell-204806690.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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