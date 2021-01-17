Medium, e-kitap şirketi Glose'u satın aldı: Platformda kitaplara erişim imkanı

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Medium, e-kitap platformu Glose'u bünyelerine kattıklarını duyurdu. 2014 yılında kurulan Glose'un, 200 ülkede bir milyondan fazla okuyucusu bulunuyor. Glose'un tek dokunuşla vurgulama ve yorumlama özellikleri, benzer özellikleri barındıran Medium'u anımsatıyor.

Medium'un artık makale ve blogların ötesine geçme planları Glose'u satın almasıyla birlikte daha da netlik kazandı. Glose platformu henüz kapatılmadı ancak Medium, e-kitapları ve sesli kitapları hizmetine entegre etmeyi planlıyor.

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Ayrıca Bkz. "Balıklardan ilham alınarak geliştirilen robotlar, deniz araştırmaları için önemli görevler üstlenecekler"

Medium için önemli satın alım

Medium, Glose'u satın almasıyla beraber 1,5 milyondan fazla kitaba sahip olacak. Kitaplar, aylık veya yıllık üyelik sisteminin dışında tutulacak ve büyük çoğunluğu belirli ücretler karşılığında sunulacak.

Medium CEO'su Ev Williams: "Yalnızca Glose'un okuma ürünleri ve teknolojisinden değil, aynı zamanda kitap yazarları ve yayıncılarla ortaklık deneyimlerinden de etkilendik. Kitaplar, bir fikri keşfetmenin, daha derine inmenin bir yoludur. Dünyadaki fikirlerin büyük çoğunluğu kitaplarda ve dergilerde saklansa da, neredeyse hiç aranamaz ve paylaşılamaz. Glose ile, Medium'un geniş etkileşimli okuyucu ve yazar ağında bu deneyimi iyileştirmek istiyoruz. Yazarların daha fazla okuyucuya ulaşmasına yardımcı olmak için yayıncılarla ortaklık kurmak için Glose ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Glose'un kurucusu ve CEO'su Nicolas Princen de Medium'a katılmalarının, teknolojilerinin dünya çapında daha fazla sayıda okuyucuya ulaştırılması için harika bir fırsat olarak değerlendirdi.

https://www.theverge.com/2021/1/15/22233983/medium-acquires-ebook-company-glose

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