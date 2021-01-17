Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Medium, e-kitap şirketi Glose'u satın aldı: Platformda kitaplara erişim imkanı

    Medium kendisi için önemli bir satım alım gerçekleştirdi. Glose'u satın alarak Medium, platformunu daha üst seviyeye taşıyacak.
    30 dk.
    110
    33
    1
    Web Siteleri
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Medium, e-kitap şirketi Glose'u satın aldı: Platformda kitaplara erişim imkanı
    Tam Boyutta Gör

    Medium, e-kitap platformu Glose'u bünyelerine kattıklarını duyurdu. 2014 yılında kurulan Glose'un, 200 ülkede bir milyondan fazla okuyucusu bulunuyor. Glose'un tek dokunuşla vurgulama ve yorumlama özellikleri, benzer özellikleri barındıran Medium'u anımsatıyor.

    Medium'un artık makale ve blogların ötesine geçme planları Glose'u satın almasıyla birlikte daha da netlik kazandı. Glose platformu henüz kapatılmadı ancak Medium, e-kitapları ve sesli kitapları hizmetine entegre etmeyi planlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon, Wondery'yi satın aldı: Podcast savaşlarında Spotify'a karşı elini güçlendirdi

    Ayrıca Bkz. "Balıklardan ilham alınarak geliştirilen robotlar, deniz araştırmaları için önemli görevler üstlenecekler"

    Medium için önemli satın alım

    Medium, Glose'u satın almasıyla beraber 1,5 milyondan fazla kitaba sahip olacak. Kitaplar, aylık veya yıllık üyelik sisteminin dışında tutulacak ve büyük çoğunluğu belirli ücretler karşılığında sunulacak.

    Medium CEO'su Ev Williams: "Yalnızca Glose'un okuma ürünleri ve teknolojisinden değil, aynı zamanda kitap yazarları ve yayıncılarla ortaklık deneyimlerinden de etkilendik. Kitaplar, bir fikri keşfetmenin, daha derine inmenin bir yoludur. Dünyadaki fikirlerin büyük çoğunluğu kitaplarda ve dergilerde saklansa da, neredeyse hiç aranamaz ve paylaşılamaz. Glose ile, Medium'un geniş etkileşimli okuyucu ve yazar ağında bu deneyimi iyileştirmek istiyoruz. Yazarların daha fazla okuyucuya ulaşmasına yardımcı olmak için yayıncılarla ortaklık kurmak için Glose ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

    Glose'un kurucusu ve CEO'su Nicolas Princen de Medium'a katılmalarının, teknolojilerinin dünya çapında daha fazla sayıda okuyucuya ulaştırılması için harika bir fırsat olarak değerlendirdi.



    https://www.theverge.com/2021/1/15/22233983/medium-acquires-ebook-company-glose Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    1 saat önce
    trustrank

    wqe

    16 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    23 saat önce
    Xandive

    damn

    23 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    görende mark sanki telegram ı satın aldı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 59 sn. Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı 30 dk. GÖRÜNTÜLENEN Medium, e-kitap şirketi Glose'u satın aldı: Platformda kitaplara erişim imkanı Sonraki Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde 1 sa. Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple 1 sa. Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir 2 sa. Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir 2 sa. MIUI 12.5'in beta sürümü 28 cihaz için kullanıma sunuldu 3 sa. LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek 3 sa. Spider-Man 3 setinden, Spider-Man'in de olduğu yeni görseller paylaşıldı 3 sa. PTT'de güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık 5 sa. Bu yıl yayınlanacak olan The Walking Dead evreninde geçen yapımların yayın dönemleri belli oldu 5 sa. Star Wars Battlefront 2 serverları Epic'in kampanyasına dayanamayıp çöktü 6 sa. S Pen Pro tanıtıldı ve üçüncü taraf üreticilere de açıldı 6 sa. Antibiyotik direncine sahip bakteriyel enfeksiyonlar fajlarla tedavi edilebilir 7 sa. 2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı 7 sa. Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir 7 sa. Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı 8 sa. Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor 9 sa. Ethan Hawke, Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight'ın kötü adamı oldu 10 sa. Turtle Beach mikrofon üreticisi Neat’i satın alıyor 10 sa. Samsung S Pen desteği daha fazla cihaza gelecek 16 sa. Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız