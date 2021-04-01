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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: Pixel Buds A

    Arama devi Google yakında tam kablosuz kulaklık yelpazesini yeni bir modelle genişletecek. Pixel Buds A adlı cihaz kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedefleyecek.
    01 Nisan 2021, 18:30 (1 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: Pixel Buds A
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    Tam kablosuz kulaklıklar gün geçtikçe daha popüler hale geldi. Arama devi Google, Pixel Buds serisine uygun fiyatlı bir model ekleyerek ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi planlıyor.

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    Yayınlanan yeni bir raporda şirketin Pixel Buds A olarak pazara giriş yapacak ucuz bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı belirtildi. Cihaz ikinci nesil Pixel Buds'un tasarımını sürdürecek. Beyaz ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneği olacak.

    Google'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: Pixel Buds A
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    Premium özellikleri kaybedecek

    Pixel Buds A dokunmatik kontrol ve Google Asistan'a anında erişim gibi özellikler sunmaya devam edecek. Yeni kablosuz kulaklıkta gerçek zamanlı çeviri ve uyarlanabilir ses ayarı gibi bazı premium özellikleri muhtemelen görmeyeceğiz.

    Google'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: Pixel Buds A
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    Kısa süre önce Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında Google'a ait GPQY2 model numaralı bir kablosuz kulaklık ortaya çıktı. Pixel Buds 2 ile aynı boyutta olan cihazın ebatları 27 x 20 x 15 mm olarak listelenmişti.

    Pixel Buds A'nın sonbaharda duyurulması bekleniyor. Kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 100 dolar civarında olacak.



    https://9to5google.com/2021/03/30/sources-google-pixel-buds-a/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    F Firatkaptan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    100 dolar yurt dışı satış fiyatı biz ona Türkiyede 1xxx diyelim
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye gelmeyecek bir ürüne "uygun" dediği için editöre neden sallıyoruz peki?
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    H hamunpatra (hakan özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazıyı yazan arkadaş Anerikada yaşadığı için uygun fiyatlı diyor. Şaka gibi. Yo yo 1 Nisan şakası. O kulaklık burada satılsa 1500tl den aşağı satılmaz.

    Editörler ne zamandır halktan bu kadar uzaklaştı.
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    loradona (Mustafa Yaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok "ucuz"muş yav.
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