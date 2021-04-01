Google'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: Pixel Buds A

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Tam kablosuz kulaklıklar gün geçtikçe daha popüler hale geldi. Arama devi Google, Pixel Buds serisine uygun fiyatlı bir model ekleyerek ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi planlıyor.

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Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir

Yayınlanan yeni bir raporda şirketin Pixel Buds A olarak pazara giriş yapacak ucuz bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı belirtildi. Cihaz ikinci nesil Pixel Buds'un tasarımını sürdürecek. Beyaz ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneği olacak.

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Premium özellikleri kaybedecek

Pixel Buds A dokunmatik kontrol ve Google Asistan'a anında erişim gibi özellikler sunmaya devam edecek. Yeni kablosuz kulaklıkta gerçek zamanlı çeviri ve uyarlanabilir ses ayarı gibi bazı premium özellikleri muhtemelen görmeyeceğiz.

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Kısa süre önce Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında Google'a ait GPQY2 model numaralı bir kablosuz kulaklık ortaya çıktı. Pixel Buds 2 ile aynı boyutta olan cihazın ebatları 27 x 20 x 15 mm olarak listelenmişti.

Pixel Buds A'nın sonbaharda duyurulması bekleniyor. Kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 100 dolar civarında olacak.

https://9to5google.com/2021/03/30/sources-google-pixel-buds-a/

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