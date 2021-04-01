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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iOS 14.5'e pil kalibrasyon özelliği ekledi: İşte detaylar

    Apple, iOS 14.5'in beta sürümüne iPhone 11'lerdeki pil sağlığı hatalarını ortadan kadıracak bir kalibrasyon aracı ekledi. Pil kalibrasyonu başarısız olan cihazların bataryası ücretsiz değiştirilecek.
    01 Nisan 2021, 16:00 (1 hf.)
    12b
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    49
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iOS 14.5'e pil kalibrasyon özelliği ekledi: İşte detaylar
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    Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte bazı akıllı telefonlarına pil kalibrasyon özelliği eklemeye hazırlanıyor. Cupertinolu şirket bu hamlesiyle iPhone 11 serisinin pil sağlığı rapor sistemini yeniden kalibre ederek kullanıcıların yaşadığı batarya problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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    iOS 14.5'in altıncı beta versiyonunda yer alan özellik iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olmak üzere sınırlı sayıda cihaz için mevcut olacak. Kalibrasyon aracı bazı kullanıcıların pil sağlığı rapor sisteminde karşılaştığı "hatalı tahmin" sorununu gidermek için cihazlardaki maksimum pil kapasitesini ve en yüksek performans yeterliliğini yeniden kalibre edecek.

    Apple, iOS 14.5'e pil kalibrasyon özelliği ekledi: İşte detaylar
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    Kalibrasyon başarısız olursa pil ücretsiz değiştirilecek

    Pil sağlığı rapor sistemindeki hatanın, beklenmedik pil boşalması ve en yüksek performans yeterliliğinin azalması gibi gibi sorunlara neden olabildiğini belirtelim. Apple maksimum kapasite ve en yüksek performans yeterliliğinin yeniden kalibre edilmesinin normal şarj döngüleri sırasında gerçekleştiğini ve bu işlemin birkaç hafta sürebileceğini söylüyor.

    Kalibrasyon tamamlandığında maksimum kapasite yüzdesi ve en yüksek performans yeterliliği güncellenecek. Başarısız olduğu taktirde ise Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı menüsünde servis iletisi görünecek. Bu aşamadan sonra kullanıcılar bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na başvurarak akıllı telefonlarının pilini ücretsiz olarak değiştirebilecekler.



    https://www.macrumors.com/2021/03/31/ios-14-5-iphone-11-battery-recalibration/
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    ChiefOfficer (Ilgın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) prof_z
    Yeni nesil bir telefonda pili %100 seviyesine kadar şarj ettiğinizde aslında pili %80 civarı bir seviyeye şarj etmiş olursunuz. Siz %80'de şarjdan çekerek aslında yaklaşık %60 doldurmuş oluyorsunuz. Ekranda gördüğünüz yüzde değeri ile pilin kapasitesi aynı değil. Aynı durum %20 altına düşürmeyin efsanesi için de geçerli. Siz pilinizi %0 yapınca o pil %0 olmuyor.

    Bunu forumda belki bin defa yazmışımdır ancak hem burada gördüğüm kadarıyla hem de ana konuda sürekli aynı konular, aynı efsaneler dönüyor. Yeni nesil telefonların pilleri "akıllı" pillerdir. Daha önce uzun uzun araştırarak açtığım konuya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

    Ayrıca bunları sizin özelinizde herkese belirtmiş oldum, şahsi almayın
    Yeni nesil bir telefonda pili %100 seviyesine kadar şarj ettiğinizde aslında pili %80 civarı bir seviyeye şarj etmiş olursunuz. Siz %80'de şarjdan çekerek aslın...
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    P prof_z (zişan şişkin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ucuzcufiko
    Lityum ion ve benzeri bütün bataryalar % 80-85 arası maksimum verime ulaşır. Daha fazla da şarj edebilirsiniz ancak bu pil ömrünün çok hızlı bitmesine yani pilin kimyasal yapısının bozulmasına sebep olur. Burda anahtar kelime maksimum verim diyorum maksimum kapasite degil.
    Lityum ion ve benzeri bütün bataryalar % 80-85 arası maksimum verime ulaşır. Daha fazla da şarj edebilirsiniz ancak bu pil ömrünün çok hızlı bitmesine yani pili...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Dark Territory (E. K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlıkta ekledi diyo metinde hazırlanıyo diyo hangisi doğru
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    MeGaDave06 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu iyileştirilmiş pil sağlığı muhabbeti evet 80 e gelince kesiyor uyanacağın vakte gelince 100 yapıyor fakat saçmalığın daniskası şurda



    Bu iyileştirilmiş pil sağlığı fonksiyonunu kullanmak için konum servislerinin açık olması gerekiyor . Konum servisleri açık olmayınca bu fonksiyon tetiklenmiyor. 27 eylülden beri SE 2020 kullanmaktayım bir kere bile tetiklenmeyince baktımki konum servislerinin açık olması gerekiyor.



    E ben evimde otururken konum servislerine neden ihtiyaç duyayım ? Hem konum servislerinin açık olması pilin ömrünüde etkiliyor. Tam tezatlık bataryanı düzgün şarj edicem ama konum servislerin açık olsun



    Oyun oynamam kesinlikle. Sadece youtubedan müzik dinler ve instagramda takılırım. 27 eylülden bu yana pil sağlığım 94de şuan. SE 2020 lerin bataryalarında bi sıkıntı olduğu aşikar 7 ayda %6 düşmüş
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    ÖlüyenYörüler (C K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) MeGaDave06
    24 nisan 2020 de aktive ettiğim iPhone 11 220 döngüde pil sağlığım 100. İyileştirilmiş şarj olayı gerçekten kullanışlı. Pillerin çalışma mekanizmasını bilince sağlığını korumak da çok kolay oluyor. Her gece şarjım kaç olursa olsun Wi-Fi Bluetooth hücresel açık şekilde sadece uyku moduna alıp şarja bırakıyorum. Sabah uyandığımda da alıyorum. Gün içinde de bu seçenekler açık kullanıyorum. Şarj aleti olarak da belkin boost up 10w kablosuz kullanıyorum. Pil sağlığını korumadaki temel unsur şarjda iken telefonu kullanmamak. Kullanacaksan şarjdan sök, kullan sonra geri tak.
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    Dark Territory (E. K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kardeşimde iphone 6 vardı daha yeni 11e geçti. %80 muhabbetine falan hiç dikkat etmeden ama %15 altına düşürmeden tam 3 sene kullandı. Şuan pil sağlığı 96. 96ya düşmesinin nedenide son zamanlar pubg çok oynaması.



    Bende 11 var tam 5 ay oldu alalı şuan %96 gösteriyo. 3. Aydan itibaren %99 olmuştu. 4. Ay %97 ye düştü. Bu ay %96
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    TiesTorN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    huawei mate 10 pro telefonumu aldığım günden beri (3 seneyi geçti) accubattery uygulamasıyla takip ederek %70 şarjda keserek kullanırım (bütün günü rahat çıkarıyor %70 ile) ve pilin kapasitesi hala 94'te.

    normal bir şekilde sürekli %100'leyerek kullanıyor olsaydım pilin kapasitesi şu an 70 civarlarına düşmüş olurdu. fark burdan anlaşılabilir.
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    Frobisher (Orhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TiesTorN
    Uygulamayı indirdim kullanmaya başlıyacağım peki en düşük yüzde kaç iken sarj a takıyordunuz ve kendi sarj aleti ile mi yoksa usb 5amper standart üzerinden yavaş sarj ile mi bu sonuçlara ulaştınız?
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    B bambogie (Onur Baykal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle 11 serisinde bir problem var!



    XS Max 768 döngü %93 (1 Aralık 2018 aktivasyon)

    11 Pro Max 80 döngü %98 (23 Kasım 2020 aktivasyon)

    Kullanan benim. Aynı alışkanlık. Aynı pil doldurma düzeni (%20 altına çok nadir iner, hep 20-80 arası tutmaya çalışırım) takır takır düşüyor.



    Telefondan soğutan sebeplerden biri olmuştu. İki telefonda halen çalışıyor ve kullanıyorum bu arada. O yüzden kıyaslamam kolay oluyor. Coconut battery Mac OS ile bakıyorum pil sağlığına.
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    Y yusuffpltt (Yusuf Polat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım iPhone SE 2020 serisine de gelir :) 6 ayda %88 seviyesine gelen bir pile sahibim sonuçta..!
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    kitapkurdu1608 (Kuzey KOÇ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Lexco (E. Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    dostlar selamün aleyküm. şuan telefonum sarjda sarjı %80 olunca mı çıkarayım, yoksa %100 olunca mı çıkarayım? cevap gelirse sevinirim.
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    U Ucuzcufiko (Kadikoy Boğasi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Lexco
    80 de çikarma şehir efsanesi bu kadar efektif olsa telefon üreticiler sarjolmayı %80 de kes seçeneği koyarlardı
    5 Yanıt Yanıtla +1
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    WaylandIZMIR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    8 plus piline 78 diyor ve servis yazıyor. umarım 8 plusların pillerini de değiştirirler. 400 lira bir pil anasını satayım
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WaylandIZMIR
    Belli ki 11 serisinde bir problem var ki ben cihazı alalı 4 ay oldu %96'ya indi. Bu sorunu çözmek için de güncelleme atıp problemlileri tespit edecekler diye düşünüyorum.
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    S shade_boi (Ali G) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WaylandIZMIR
    En az 1 sene daha kullanabileceğin bir alet icin günlük 1,1 TL vereceksin. Bir de öyle düşün ;)
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    B bursali46 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    1 seneden beri kullanıyorum hala %99 İphone 11. Pil konusunda günü fazlasıyla çıkarıyor bundan önceki s10 plus gece yatarken sabaha %10 gitmiş buluyordum :D
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) bursali46
    4 ayda %96 oldu ve asla orjinal şarj aleti hariç şarj etmem ve bitmeden de şarja takmam. Belli ki bazı seriler sorunlu...
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