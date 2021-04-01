Apple, iOS 14.5'e pil kalibrasyon özelliği ekledi: İşte detaylar

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Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte bazı akıllı telefonlarına pil kalibrasyon özelliği eklemeye hazırlanıyor. Cupertinolu şirket bu hamlesiyle iPhone 11 serisinin pil sağlığı rapor sistemini yeniden kalibre ederek kullanıcıların yaşadığı batarya problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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iOS 14.5'in altıncı beta versiyonunda yer alan özellik iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olmak üzere sınırlı sayıda cihaz için mevcut olacak. Kalibrasyon aracı bazı kullanıcıların pil sağlığı rapor sisteminde karşılaştığı "hatalı tahmin" sorununu gidermek için cihazlardaki maksimum pil kapasitesini ve en yüksek performans yeterliliğini yeniden kalibre edecek.

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Kalibrasyon başarısız olursa pil ücretsiz değiştirilecek

Pil sağlığı rapor sistemindeki hatanın, beklenmedik pil boşalması ve en yüksek performans yeterliliğinin azalması gibi gibi sorunlara neden olabildiğini belirtelim. Apple maksimum kapasite ve en yüksek performans yeterliliğinin yeniden kalibre edilmesinin normal şarj döngüleri sırasında gerçekleştiğini ve bu işlemin birkaç hafta sürebileceğini söylüyor.

Kalibrasyon tamamlandığında maksimum kapasite yüzdesi ve en yüksek performans yeterliliği güncellenecek. Başarısız olduğu taktirde ise Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı menüsünde servis iletisi görünecek. Bu aşamadan sonra kullanıcılar bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na başvurarak akıllı telefonlarının pilini ücretsiz olarak değiştirebilecekler.

https://www.macrumors.com/2021/03/31/ios-14-5-iphone-11-battery-recalibration/

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