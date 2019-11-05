Google doktorlar için arama motoru geliştiriyor

Google arama motoru terimiyle adeta özdeşleşmiş bir firma. Günümüzde farklı fonksiyonlarla daha da işlevsel hale gelen arama motoruna ek olarak Google daha kompleks bir alana girmeye hazırlanıyor. Arama devi bu yatırımına yönelik olarak ABD'deki hastaneler sisteminden David Feinberg'i geçtiğimiz yıl sonunda transfer etmişti.

Youtuba'a da iyileştirme gelebilir

Hekimlerin tıbbi geçmiş bilgiler arasında hızlı bir şekilde arama yapmasını sağlayacak arama motoru sayesinde doktorlar kalın dökümanlarla boğuşmasına gerek kalmayacak. Diğer taraftan Youtube’da yer alan cerrahi videolarla ilgili de daha alakalı içeriklerin öne çıkması ve genel içerik kalitesini yukarılara çekmek isteyen firma bu alana da yönelik adımlar atacak.

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Şimdilik kesin bir bilgi bulunmasa da firma standart arama ekibiyle yeni sağlık odaklı kanadı ayrı tutabilir. Dolayısıyla reklamlardan arındırılmış bir motor ihtimaller dahilinde. Yeni arama motorunun gelişimini sizlere aktarıyor olacağız.

https://www.engadget.com/2019/11/03/google-health-doctor-search-plans/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMS8wMy9nb29nbGUtaGVhbHRoLWRvY3Rvci1zZWFyY2gtcGxhbnMvJnNhPUQmc291cmNlPWhhbmdvdXRzJnVzdD0xNTczMDUyNzIxNTA5MDAwJnVzZz1BRlFqQ05HenRVaDUzb041YlNXclo5VW9wazZDXzZVcFB3&guce_referrer_sig=AQAAAARsgCpT5TmhKxVkeJnSTuDUFE8U1T4AJAxMNjx