Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 1 kişi burada

    Google doktorlar için arama motoru geliştiriyor

    Alphabet’in alt firması Google şimdi de tıbbi kullanıma yönelik arama motoru için kolları sıvamış durumda.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,3b
    1
    6
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google arama motoru terimiyle adeta özdeşleşmiş bir firma. Günümüzde farklı fonksiyonlarla daha da işlevsel hale gelen arama motoruna ek olarak Google daha kompleks bir alana girmeye hazırlanıyor. Arama devi bu yatırımına yönelik olarak ABD'deki hastaneler sisteminden David Feinberg'i geçtiğimiz yıl sonunda transfer etmişti.

     

    Youtuba'a da iyileştirme gelebilir

    Hekimlerin tıbbi geçmiş bilgiler arasında hızlı bir şekilde arama yapmasını sağlayacak arama motoru sayesinde doktorlar kalın dökümanlarla boğuşmasına gerek kalmayacak. Diğer taraftan Youtube’da yer alan cerrahi videolarla ilgili de daha alakalı içeriklerin öne çıkması ve genel içerik kalitesini yukarılara çekmek isteyen firma bu alana da yönelik  adımlar atacak.

    Ayrıca Bkz. "Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar"

    Şimdilik kesin bir bilgi bulunmasa da firma standart arama ekibiyle yeni sağlık odaklı kanadı ayrı tutabilir. Dolayısıyla reklamlardan arındırılmış bir motor ihtimaller dahilinde. Yeni arama motorunun gelişimini sizlere aktarıyor olacağız.



    https://www.engadget.com/2019/11/03/google-health-doctor-search-plans/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMS8wMy9nb29nbGUtaGVhbHRoLWRvY3Rvci1zZWFyY2gtcGxhbnMvJnNhPUQmc291cmNlPWhhbmdvdXRzJnVzdD0xNTczMDUyNzIxNTA5MDAwJnVzZz1BRlFqQ05HenRVaDUzb041YlNXclo5VW9wazZDXzZVcFB3&guce_referrer_sig=AQAAAARsgCpT5TmhKxVkeJnSTuDUFE8U1T4AJAxMNjx Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    taktaktakirdama 1 hf.
    günümüz internet çağı malum. daha önce doktora gittiğimizde teşhis koyarken ve ya ilaç yazarken kalın sözlük gibi bir kitaptan yardım aldıklarına şahit olmuştum. şimdilerde ise zaten internetten çok sayıda yardım alanıda biliyorum bunun tek bir motorda toplanması güzel olur doktorlar için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    lalale 2 hf.
    Böyle bişey kesinlikle lazım birşey araştırcak oluyorsun abuk sabuk haber sitelerinin skandal haberleriyle dolu sayfalar çıkıyor karşına
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Paroksetin 1 hf. lalale
    Bu meyvenin faydaları say say bitmiyorrr..

    Bu sebzeler kanseri yeniyorrrrr. İşte o sebzeler.

    B12 bakımından çok zengindieeerr. b12(2microgram)[evet gerçekten çok zenginmiş(!)]

    Öyle bir meyve yedi kiiii. her şeye faydalı her şeyeeeeeee. İşte o meyve.

    Bunları yerseniz ASLA HASTA OLMAZSINIZ. (!)

    İşte ıspanağaan 500 faydasıı. demii kaynağaa demii





    +Verdiğiniz çay içerisinde cyp2c9 enziminde metabolize olan bir bileşik var. ilaçlarımdan biri 2c9 ile metabolize oluyor. Bu bir sorun olabilir.
    -Yuv kardeşim, bah al bu çayıı, iyycene kaynat. İçine limon ve bal karıştırıp içeceksin. Bişiyin kalmazz.
    +Peki abi kolay gelsin, iyi günler.

    Şaka bir yana.. Doğru içeriği, doğru yerde aramak lazım. Google tarafından yapılacak olmasına sevindim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 2 hf.
    Faydalı olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 2 hf.
    Bu daha çok Google Academia veya Books özelliği gibi olacak. Bu saydıklarımla Akademik makaleler veya bir kitap hakkında (genelde Akademisyenlerin kitapları) bulabiliyorsunuz. Sade ama işlevsel arayüzleri var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    deoks 2 hf.
    Bu konuda pubmed gibi siteler kullanılıyordu ama google birşey çıkarırsa çok yararlı olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Dell en güçlü dayanıklılık odaklı tablet modelini duyurdu 2 hf. Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek 2 hf. Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor 2 hf. Xiaomi kamerada iddialı | 108MP kameralı Mi Note 10 2 hf. 2020 Skoda Octavia'nın kokpitinden ilk resmi görüntü geldi 2 hf. Twitch platformunda kan kaybı sürüyor 2 hf. Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı 2 hf. İşte Aston Martin imzalı ilk motosiklet: 180 beygirlik AMB 001 2 hf. Call of Duty Modern Warfare RTX Grafik Karşılaştırması 2 hf. Kullanıcılar iOS 13.2'nin arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatmasından şikayetçi 2 hf. Oppo’dan katlanabilir telefonlara Asus PadFone tarzı yaklaşım 2 hf. Intel Xeon E serisi güncellendi 2 hf. Makyajlı Toyota C-HR Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Tiktok'un büyümesi yıllar sonra ilk kez yavaşladı 2 hf. ATM Coin kurucularına dolandırıcılıktan 4.25 milyon dolar ceza 2 hf. ASELSAN 9 aylık net karını KAP'a bildirdi 2 hf. Bulut uygulamaları güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor 2 hf. İngiliz havacılık dergisinden İstanbul Havalimanı için prestijli ödül 2 hf. PS Plus Kasım 2019 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Hesaplı alışveriş için kasım ayını tercih etmenizi sağlayacak 5 cazip neden 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google doktorlar için arama motoru geliştiriyor Sonraki Microsoft Project Silica depolama birimine ilk veri yazıldı 2 hf. Yüz tanıma teknolojisinde şeffaf olunmadığı gerekçesiyle bazı ABD kurumları dava ediliyor 2 hf. En pahalı ışığa dokunmak "Nanoleaf Canvas incelemesi" 2 hf. Sony artan sensör talebine cevap verebilmek için yeni bir fabrika kuracak 2 hf. Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı 2 hf. Marvel filmleri neden sinema değil? Martin Scorsese uzunca açıkladı 2 hf. Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunacağı kompakt SUV modelini tanıttı 2 hf. Microsoft Office 365 platformuna önemli yenilikler geldi 2 hf. Apple TV+ içerikleri sektörün en yüksek 4K bit oranına sahip 2 hf. Realme X2 Pro, Avrupa'da ön siparişe açıldı 2 hf. Yerli üretici Karsan, Roma Belediyesine 227 otobüs teslim etti 2 hf. 2020 BMW M2 CS, bolca karbon fiber ve 450 beygir güçle geldi 2 hf. 108 MP kamerası olan Xiaomi Mi CC9 Pro'dan ilk fotoğraf örneği geldi 2 hf. Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar 2 hf. Yandex Alisa akıllı asistan ülkemizde kullanıma sunuldu 2 hf. Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize 2 hf. Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı 2 hf. Google News artık iki dilde haberleri gösterecek 2 hf. Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı 2 hf. Akaryakıtta inovasyonu zirveye taşıyan gelişmeler: BP'nin önemli çalışmalarını konuştuk! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim