Google doktorlar için arama motoru geliştiriyor

Google arama motoru terimiyle adeta özdeşleşmiş bir firma. Günümüzde farklı fonksiyonlarla daha da işlevsel hale gelen arama motoruna ek olarak Google daha kompleks bir alana girmeye hazırlanıyor. Arama devi bu yatırımına yönelik olarak ABD'deki hastaneler sisteminden David Feinberg'i geçtiğimiz yıl sonunda transfer etmişti.
Youtuba'a da iyileştirme gelebilir
Hekimlerin tıbbi geçmiş bilgiler arasında hızlı bir şekilde arama yapmasını sağlayacak arama motoru sayesinde doktorlar kalın dökümanlarla boğuşmasına gerek kalmayacak. Diğer taraftan Youtube’da yer alan cerrahi videolarla ilgili de daha alakalı içeriklerin öne çıkması ve genel içerik kalitesini yukarılara çekmek isteyen firma bu alana da yönelik adımlar atacak.
Ayrıca Bkz. "Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar"
Şimdilik kesin bir bilgi bulunmasa da firma standart arama ekibiyle yeni sağlık odaklı kanadı ayrı tutabilir. Dolayısıyla reklamlardan arındırılmış bir motor ihtimaller dahilinde. Yeni arama motorunun gelişimini sizlere aktarıyor olacağız.
https://www.engadget.com/2019/11/03/google-health-doctor-search-plans/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMS8wMy9nb29nbGUtaGVhbHRoLWRvY3Rvci1zZWFyY2gtcGxhbnMvJnNhPUQmc291cmNlPWhhbmdvdXRzJnVzdD0xNTczMDUyNzIxNTA5MDAwJnVzZz1BRlFqQ05HenRVaDUzb041YlNXclo5VW9wazZDXzZVcFB3&guce_referrer_sig=AQAAAARsgCpT5TmhKxVkeJnSTuDUFE8U1T4AJAxMNjx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sebzeler kanseri yeniyorrrrr. İşte o sebzeler.
B12 bakımından çok zengindieeerr. b12(2microgram)[evet gerçekten çok zenginmiş(!)]
Öyle bir meyve yedi kiiii. her şeye faydalı her şeyeeeeeee. İşte o meyve.
Bunları yerseniz ASLA HASTA OLMAZSINIZ. (!)
İşte ıspanağaan 500 faydasıı. demii kaynağaa demii
+Verdiğiniz çay içerisinde cyp2c9 enziminde metabolize olan bir bileşik var. ilaçlarımdan biri 2c9 ile metabolize oluyor. Bu bir sorun olabilir.
-Yuv kardeşim, bah al bu çayıı, iyycene kaynat. İçine limon ve bal karıştırıp içeceksin. Bişiyin kalmazz.
+Peki abi kolay gelsin, iyi günler.
Şaka bir yana.. Doğru içeriği, doğru yerde aramak lazım. Google tarafından yapılacak olmasına sevindim.