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    Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar

    Bilim adamları, zararlı karbondioksit'i (CO2) ekonomik olarak faydalı bir alternatif yakıta dönüştürerek iklim değişikliği ile mücadele etmek için bir "yapay yaprak" yaptılar.
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    Alternatif Enerji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar
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    Yapraklar karbondioksitten enerji üretmek için, güneş ve su kullanmakta inanılmaz derecede iyidirler ve bilim adamları bu yeni teknolojide, bitkilerin karbondioksiti glikoza ve oksijene dönüştürmek için yaptığı fotosentez reaksiyonlarından ilham aldılar.

    Ayrıca Bkz. "Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor"

    Araştırmayı yöneten Waterloo Üniversitesi'nden bir mühendislik profesörü olan Yimin Wu , “Yapay yaprak diyoruz çünkü gerçek yaprakları ve fotosentez işlemini taklit ediyor. Bir yaprak glikoz ve oksijen üretir. Biz ise metanol ve oksijen üretiyoruz.” dedi.

    Küresel ısınmaya birincil sebep olan karbondioksitten metanol yapılması hem sera gazı emisyonlarını azaltacak hem de sera gazlarına sebep olan fosil yakıtların yerine geçecek.

    İşlemin anahtarı, bakır oksit denilen ucuz, optimize edilmiş bir kırmızı tozdur. Mümkün olduğu kadar çok sayıda sekiz taraflı parçacık içerecek şekilde tasarlanan toz ile, belirli bir sıcaklığa ısıtılmış suya dört madde (glikoz, bakır asetat, sodyum hidroksit ve sodyum dodesil sülfat) eklendiğinde bir kimyasal reaksiyon oluştururlar.

    Reaksiyon fotosentezde olduğu gibi oksijen üretirken, aynı zamanda su-toz çözeltisindeki karbondioksiti metanole dönüştürür.

    Araştırmadaki sonraki adımlar arasında metanol veriminin artırılması ve enerji santralleri, taşıtlar ve petrol sondajı gibi büyük sera gazı kaynaklarından toplanan karbon dioksiti dönüştürmek için patentli işlemin ticarileştirilmesi yer alıyor.

    Wu, "Bu keşifin oyunu değiştirme potansiyeli konusunda son derece heyecanlıyım. İklim değişikliği acil bir sorundur ve alternatif bir yakıt oluştururken aynı zamanda karbondioksit emisyonunu azaltmaya yardımcı olabiliriz." dedi.



    https://techxplore.com/news/2019-11-scientists-artificial-leaf-carbon-fuel.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 2 hf.
    keşke bu küresel ısınma bundan 20 yıl önce başlamış olsaydı !
    şu an bu işin cefasını değilde sefasını sürüyor olurduk !
    Yanıtla +2
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    labtek38 2 hf.
    Kapalı ekosistem kurmak için kullanılabilir yakın zamanda. Post apocaliptik gelecekte zenginlerin yaşadığı kapalı ortamlara kurulur. Biz fakirler zehirli gaz soluruz.
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