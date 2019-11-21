Google Duplex ile artık sinema bileti alınabiliyor

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Google geçtiğimiz aylarda rezervasyon işlemleri için kullanılan Duplex adlı yapay zeka destekli teknolojisini tanıtmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Duplex ile artık sinema bileti almak mümkün.

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Rezervasyonlarınızı kolaylaştırıyor

9to5Google’da yer alan habere göre işleme öncelikle asistana, gitmek istediğiniz film için bilet satın almak istediğinizi veya Google uygulamasından seans araması yapmakla başlıyorsunuz. Daha sonra filme saat kaçta gideceğinizi belirledikten sonra karşınıza çeşitli bilet sağlayıcıların seçenekleri sunuluyor ve istediğiniz sinemadan koltuğunuzu seçebiliyorsunuz.

Bu aşamadan sonra Duplex, Chrome tarayıcısına kaydedilen ödeme bilgilerini kullanarak sinema biletini pratik bir şekilde satın almanızı sağlıyor. Şimdilik 70'ten fazla sinema ve bilet servisi ile kullanılabilen bu servisin, ABD ve İngiltere'de kullanıma sunulduğunu da belirtelim. Google'ın bu hizmeti diğer ülkelere genişletmesi ise kuvvetle muhtemel görünüyor.

https://ww.9to5google.com/2019/11/21/google-duplex-movie-tickets/