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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu

    Teknoloji şirketi Motorola'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı dikey olarak katlanabilen akıllı telefon modeli Motorola RAZR'ın Avrupa'da piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu
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    Motorola şirketinin geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı ve dikey olarak katlanabilir olmasıyla nostaljik bir havası olan Motorola RAZR, Avrupalı kullanıcılar için rafa çıkmaya hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor"

    Fiyatı el yakacak

    LetsGoDigital tarafından yayınlanan yeni bir rapora bakılırsa, Motorola RAZR fiyat etiketiyle el yakacağa benziyor. Zira akıllı telefonun 1.863 dolarlık (1.680 Euro) fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtilmiş. Vergilerin de dahil olduğu bu fiyat İsveç için geçerli ancak diğer Avrupa ülkelerinde de aynı seviyede olması kesin diyebiliriz.

    Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu
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    Motorola RAZR, birinci sınıf paslanmaz çelik ve 3D Gorilla Glass teknolojisiyle üretilirken, cihazın şık tasarımı ise şimdiden kullanıcıları heyecanlandırmış durumda. Polimer esnek ekran teknolojisiyle üretlien cihaz, açık konuma getirildiğinde, sıfır aralıklı menteşeler yardımıyla ekranın mükemmel şekilde düz durduğu belirtiliyor. 6.2 inç Flex View ekranı olan Motorola RAZR 21:9 en boy oranına sahip. Ayrıca cihazı açmaya gerek kalmadan üzerindeki 2.7 inçlik ekrandan da bildirim ve diğer bilgilere göz atılabiliyor. 24 Ocak'ta İsveç'te satışa çıkacak cihaz, kısa bir süre içinde de tüm Avrupa'ya yayılacak.



    https://nl.letsgodigital.org/opvouwbare-telefoons/motorola-razr-kopen-prijs/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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    ramazan12345 5 gün en beğenilen
    Motorola firması çok sağlam cihaz üretiyor nereden biliyorum hergün telefon Tamir ediyorum Motorola Sanki uzaydan gelmiş gibi... fakat lenovo aldıktan sonra nasıl olur bilmem ama samsung yada Huawei gibi çuvallamayacagı kesin
    Motorola firması çok sağlam cihaz üretiyor nereden biliyorum hergün telefon Tamir ediyorum Motorola Sanki uzaydan gelmiş gibi... fakat lenovo aldıktan sonra na...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    mcebi001 4 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Umarım bir sonraki v9 gibi tasarlanır o alttaki şişliği sevmiyorum parmak izinide yan tarafa bastırmatik olarak yaptınmı tam mis olur,hem ekran kiliti çözülür hem menteşe açılır.
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    khaos 4 gün
    ekranı kim üretiyor acaba? Yıllardır katlanabilir ekran geliştiriyorum ayağına yatan samsung'un fold u resmen ortasında ütü izi gibi izle durduğuna göre samsung olamaz.
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    CoreXXX 5 gün
    fiyatı pahalı ancak farklı olmak isteyen insanlar alabilir ama öyle abartılı adetler satamaz bu fiyata
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    dere.beyi 5 gün
    avrupalı almaz bunu orda yaşayan sonradan görme ortadoğulular alır :))
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    joven 5 gün
    Her malın bir alıcısı vardır bu ürün zaten sonırlı bir üretim olarak satılacak kimse milyonlarca alıcısı olsun diye üretilmedi
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    ramazan12345 5 gün en beğenilen
    Motorola firması çok sağlam cihaz üretiyor nereden biliyorum hergün telefon Tamir ediyorum Motorola Sanki uzaydan gelmiş gibi... fakat lenovo aldıktan sonra nasıl olur bilmem ama samsung yada Huawei gibi çuvallamayacagı kesin
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    mcebi001 4 gün ramazan12345
    Söylediklerinde haklısın bu zamana kadar kullandığım tüm motorola modelleri malzeme kalitesi ve mühendislikte çok çok öndeydi, lakin her özelliği ile tatmin eden bir modeli olmadı malesef..
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    mkyb 5 gün
    Bu cihazlar daha prototip aşamasında. Alanın elinde patlar. Bir kaç sene geçsin o zamana kadar hem ucuzlar hemde uzun kullanımda ortaya çıkan kronik sorunlar düzeltilir.
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    ZamanSal 5 gün
    10 tane satilinca akılları başlarına gelir.
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