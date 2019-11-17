Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu

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Motorola şirketinin geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı ve dikey olarak katlanabilir olmasıyla nostaljik bir havası olan Motorola RAZR, Avrupalı kullanıcılar için rafa çıkmaya hazırlanıyor.

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Fiyatı el yakacak

LetsGoDigital tarafından yayınlanan yeni bir rapora bakılırsa, Motorola RAZR fiyat etiketiyle el yakacağa benziyor. Zira akıllı telefonun 1.863 dolarlık (1.680 Euro) fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtilmiş. Vergilerin de dahil olduğu bu fiyat İsveç için geçerli ancak diğer Avrupa ülkelerinde de aynı seviyede olması kesin diyebiliriz.

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Motorola RAZR, birinci sınıf paslanmaz çelik ve 3D Gorilla Glass teknolojisiyle üretilirken, cihazın şık tasarımı ise şimdiden kullanıcıları heyecanlandırmış durumda. Polimer esnek ekran teknolojisiyle üretlien cihaz, açık konuma getirildiğinde, sıfır aralıklı menteşeler yardımıyla ekranın mükemmel şekilde düz durduğu belirtiliyor. 6.2 inç Flex View ekranı olan Motorola RAZR 21:9 en boy oranına sahip. Ayrıca cihazı açmaya gerek kalmadan üzerindeki 2.7 inçlik ekrandan da bildirim ve diğer bilgilere göz atılabiliyor. 24 Ocak'ta İsveç'te satışa çıkacak cihaz, kısa bir süre içinde de tüm Avrupa'ya yayılacak.

https://nl.letsgodigital.org/opvouwbare-telefoons/motorola-razr-kopen-prijs/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter