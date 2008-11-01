Google, Gmail'e SMS mesajlaşma özelliği ekliyor

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Internet devi Google'ın laboratuvarı yeni servisler geliştirmek ve mevcut operasyonlara yeni özellikler eklemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün internet gezgini Chrome için yeni bir güncelleme yayınlayan ve Wikipedia'ya rakip olarak geliştirdiği Knol servisine Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere üç yeni dil daha ilave eden Google, kullanıcılarına sunduğu en büyük hizmetlerden biri olan Gmail'e SMS mesajlaşma özelliği eklemeye hazırlanıyor.

Perşembe akşamı itibariyle denenemek üzere fırından çıkartılan yeni özellik ile kullanıcılar GTalk ekranı üzerinden SMS mesajı gönderebilecek. SMS mesajlaşma özelliğinin yayına verilmesinden sonra tespit edilen bir hata nedeniyle Gmail mühendisleri yeni özelliği çekmeye karar verdi. Çalışmaları devam eden SMS mesajlaşma özelliğinin önümüzdeki günlerde yeniden duyurulması bekleniyor.