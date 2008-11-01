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Google, Gmail'e SMS mesajlaşma özelliği ekliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google, Gmail'e SMS mesajlaşma özelliği ekliyor
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Internet devi Google'ın laboratuvarı yeni servisler geliştirmek ve mevcut operasyonlara yeni özellikler eklemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün internet gezgini Chrome için yeni bir güncelleme yayınlayan ve Wikipedia'ya rakip olarak geliştirdiği Knol servisine Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere üç yeni dil daha ilave eden Google, kullanıcılarına sunduğu en büyük hizmetlerden biri olan Gmail'e SMS mesajlaşma özelliği eklemeye hazırlanıyor.

Perşembe akşamı itibariyle denenemek üzere fırından çıkartılan yeni özellik ile kullanıcılar GTalk ekranı üzerinden SMS mesajı gönderebilecek. SMS mesajlaşma özelliğinin yayına verilmesinden sonra tespit edilen bir hata nedeniyle Gmail mühendisleri yeni özelliği çekmeye karar verdi. Çalışmaları devam eden SMS mesajlaşma özelliğinin önümüzdeki günlerde yeniden duyurulması bekleniyor.


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St Batuhan 11 yıl
waow değişik bir fikir ;)
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grimser 11 yıl
Fikir fantastik ama bizim operatörler eğer dahil olurlarsa eminim ücretlendirirler bu durumu.
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01Mrt 11 yıl
aynen öyle en fazla 1 ay bedava olur sonra ücret alırlar...
benim başıma gelmişti daha önce, adını yazmayayim birkaç sitede böyle olmuştu...
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by_ProXy 11 yıl
bize pek faydasını olcagını sanmam ama olursada yaranmam :)
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Xemmes 11 yıl
Bedava olursa süper olur hattı bile kapatırım :D
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Uzaktan Kumandan 11 yıl
genelde türk operatörleri bu uygulamaya dahil olmuyorlar...
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emre3437 11 yıl
güzel bir proje
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EhrimeN 11 yıl
Eee boşuna yazılmamış ;

'' Internet devi Google ''


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eDDiè 11 yıl
Bedava olur mu acaba :D
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