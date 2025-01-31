Tam Boyutta Gör Google’ın iOS platformunda Materyal Tasarım’ın en son sürümünü kullanan uygulamalarına bir yenisi eklendi. iPhone ve iPad için Gmail, Material 3 olarak adlandırılan tasarımla güncellendi. İşte yenilenen Gmail uygulamasında göze çarpan değişiklikler:

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Gmail iOS Material 3 tasarım değişiklikleri

Tam Boyutta Gör Ana sayfada arama çubuğunun yuvarlatılmış dikdörtgen yerine hap şeklinde olduğu görülüyor. Google Chat ve/veya Meet ekranında da bu değişiklik söz konusu. Mavi rengin daha fazla öne çıkarıldığı, kırmızının çok fazla kullanılmadığı da dikkat çekiyor. Açık veya koyu temaya bağlı olarak farklı tonlarda görüyoruz.

E-posta oluştur butonu, koyu mod etkinleştirildiğinde oldukça canlı bir mavi tonuna sahip yuvarlak bir dikdörtgene dönüşüyor. Bir e-postayı açtığınızda, sağ üst köşedeki taşma simgesinin üç dikey noktadan daire içine yerleştirilmiş yatay noktalara geçtiğini fark edeceksiniz.

iOS için Google Chat de yakın zamanda Material You ile güncellendi. Drive, Dökümanlar, E-tablolar, Slaytlar ve Meet gibi diğer Workspace uygulamaları henüz güncellenmedi. Materyal Tasarım 3 ile güncellenen diğer birinci parti uygulamalar arasında Google (Arama) uygulaması, Haritalar (alt çubuk), Fotoğraflar, Çeviri ve Gemini yer alıyor.

Materyal Tasarım 3 ile güncellenen Gmail iOS uygulaması 6.0.250119 sürümünü taşıyor.

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Gmail iPhone uygulaması Materyal Tasarım 3 ile güncellendi