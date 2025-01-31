Gmail iPhone uygulaması Materyal Tasarım 3 ile güncellendi

Gmail iOS Material 3 tasarım değişiklikleri
E-posta oluştur butonu, koyu mod etkinleştirildiğinde oldukça canlı bir mavi tonuna sahip yuvarlak bir dikdörtgene dönüşüyor. Bir e-postayı açtığınızda, sağ üst köşedeki taşma simgesinin üç dikey noktadan daire içine yerleştirilmiş yatay noktalara geçtiğini fark edeceksiniz.
iOS için Google Chat de yakın zamanda Material You ile güncellendi. Drive, Dökümanlar, E-tablolar, Slaytlar ve Meet gibi diğer Workspace uygulamaları henüz güncellenmedi. Materyal Tasarım 3 ile güncellenen diğer birinci parti uygulamalar arasında Google (Arama) uygulaması, Haritalar (alt çubuk), Fotoğraflar, Çeviri ve Gemini yer alıyor.
Materyal Tasarım 3 ile güncellenen Gmail iOS uygulaması 6.0.250119 sürümünü taşıyor.Kaynakça https://9to5google.com/2025/01/30/gmail-iphone-material-3-redesign/ https://developer.android.com/develop/ui/compose/designsystems/material3?hl=tr Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P