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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'ın yapay zekası ile robotların çevikliği artacak!

    Google araştırmacıları, özerk robotlara nasıl daha çevik bir şekilde ayak uyduracaklarını, döneceklerini ve hareket edeceklerini öğretmek için taklit öğrenmeyi kullanıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google'ın yapay zekası ile robotların çevikliği artacak!
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    Google araştırmacıları, bir robotun hareketini hayvanların hareketleriyle kontrol edebilen bir yapay zeka sistemi geliştirdiler. Geliştirilen yapay zeka, bir köpeğin hareketlerini taklit ederek robot köpeklerin hareketlerini daha çevik hale getirebiliyor. 

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    Ayrıca Bkz. "Amazon'dan Google Stadia ve Microsoft xCloud'a rakip: Project Tempo"

    Daha önce benzer işler yapılmış olmasına rağmen tam verimli olmamaları, Google'ın geliştirdiği bu sistemi önemli kılıyor. Robotlara gerçek dünyayı dolaşmak için gerekli olan karmaşık ve çevik hareketleri öğretmek, bu alanda uzun süredir devam eden bir sorun olmuştur. Bunun gibi taklit öğrenme, bu tür robotların; hayvanların ve hatta insanların çevikliğini kopyalamasına izin verir.

    Kendine ödül veya ceza verebiliyor

    Çeşitli hareket becerilerini gerçekleştiren gerçek bir köpeğin hareket yakalama kliplerini topladıktan sonra köpeğin hareketlerini taklit etmek için bir sistem geliştirildi. Sistem içindeki yapay zeka, her bir adımda referans hareketinin pozunu taklit edebilmek için bir fizik simülasyonunda eğitiliyor. Yapay zeka daha sonrasında robot köpeği, gerçek köpeğin hareketlerine benzer şekillerde yönlendirebiliyor.

    Google'ın yapay zekası ile robotların çevikliği artacak!
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    Yapay zeka rastgele hareketler dener ve köpeğin referans hareketine benzerse dijital bir “ödül” alır - bu tür şeyleri tekrar yapın. Yapay zekanın denediği hareket ile köpreğin referans hareketleri benzer olmazsa, dijital bir “ceza” alır - bir daha böyle bir şey yapma. Bu ödül sistemi ile, simüle edilen robot birçok denemeyle kendisine köpek gibi hareket etmeyi öğretir.



    https://venturebeat.com/2020/04/03/googles-ai-learns-motions-from-dogs-applies-to-real-world-robot/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    yapay zekaya her zaman hayranlık duymuşumdur
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    DH Misafiri 2 gün
    Çevikliği artsa ne olur<br /><br />Pil ömrünü artırmadıktan sonra<br /><br />Arkasında kablolarla gezdirirler o kablolarla çevik olsan ne yazar
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    yapay zekal beni her zamnan heycanlaştırmıştır ama şu 2020 ve 2019 yapay zeka için çok önemli yıllar bu haber beni her zmanki gibi çok heycanlandırdı
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