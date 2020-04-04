Google'ın yapay zekası ile robotların çevikliği artacak!

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Google araştırmacıları, bir robotun hareketini hayvanların hareketleriyle kontrol edebilen bir yapay zeka sistemi geliştirdiler. Geliştirilen yapay zeka, bir köpeğin hareketlerini taklit ederek robot köpeklerin hareketlerini daha çevik hale getirebiliyor.

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Daha önce benzer işler yapılmış olmasına rağmen tam verimli olmamaları, Google'ın geliştirdiği bu sistemi önemli kılıyor. Robotlara gerçek dünyayı dolaşmak için gerekli olan karmaşık ve çevik hareketleri öğretmek, bu alanda uzun süredir devam eden bir sorun olmuştur. Bunun gibi taklit öğrenme, bu tür robotların; hayvanların ve hatta insanların çevikliğini kopyalamasına izin verir.

Kendine ödül veya ceza verebiliyor

Çeşitli hareket becerilerini gerçekleştiren gerçek bir köpeğin hareket yakalama kliplerini topladıktan sonra köpeğin hareketlerini taklit etmek için bir sistem geliştirildi. Sistem içindeki yapay zeka, her bir adımda referans hareketinin pozunu taklit edebilmek için bir fizik simülasyonunda eğitiliyor. Yapay zeka daha sonrasında robot köpeği, gerçek köpeğin hareketlerine benzer şekillerde yönlendirebiliyor.

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Yapay zeka rastgele hareketler dener ve köpeğin referans hareketine benzerse dijital bir “ödül” alır - bu tür şeyleri tekrar yapın. Yapay zekanın denediği hareket ile köpreğin referans hareketleri benzer olmazsa, dijital bir “ceza” alır - bir daha böyle bir şey yapma. Bu ödül sistemi ile, simüle edilen robot birçok denemeyle kendisine köpek gibi hareket etmeyi öğretir.

https://venturebeat.com/2020/04/03/googles-ai-learns-motions-from-dogs-applies-to-real-world-robot/

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