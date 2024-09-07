Google'ın yapay zekası elbiseleri sanal olarak denemenize olanak tanıyacak

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli sanal deneme aracının genişletildiğini ve artık elbiseleri de desteklediğini duyurdu. Bu gelişme kullanıcıların Maje, Boden, Sandro, Simkhai ve Staud gibi yüzlerce markanın binlerce elbisesini sanal olarak denemesine olanak tanıyor.

Deneme kabinleri dijitale dönüşüyor

Şirket en çok aranan giyim kategorileri arasında elbiselerin yer aldığını açıkladı. Google'ın özellik genişlemesi, Adobe, Amazon ve Walmart'ın kendi sanal deneme teknolojisini piyasaya sürmesinin ardından geldi. Google blog yazısında, mevcut yaygınlaştırma tekniğinin, karmaşık detaylar ve karmaşıklık nedeniyle elbiselere uygulandığında zorluklarla karşılaştığını kabul etti.

Google Alışveriş tarafından geçen yıl kullanıma sunulan araç, bu teknolojiyi kullanarak üstlerin ve bluzların yüksek çözünürlüklü, gerçekçi görüntülerini oluşturuyor. Gerçek insanların çeşitli pozlardaki kıyafetlerinin nasıl döküleceğini, katlanacağını, yapışacağını veya kırışıklıklar ve gölgeler oluşturacağını taklit ediyor.

Google, web kronometresini ve zamanlayıcısını yeniden tasarlıyor 1 hf. önce eklendi

Google, vücudun büyük kısmını kapatan ve farklı uzunluklardaki elbiselerin yarattığı zorlukları gidermek için VTO-UNet Difüzyon Transformatörü (VTO-UDiT) adı verilen yeni bir teknik tanıttı. Bu yöntem, kişinin özelliklerini korurken elbiseyi silmeyi veya değiştirmeyi amaçlıyor.

Böylece hem elbisenin hem de onu giyen kişinin daha kesin bir portresi elde edilecek. Sanal deneme teknolojisinin amacı her vücut tipine sahip müşteri için doğru bedeni bulma konusunda tahmin yürütme zorunluluğunu ortadan kaldırmak olarak belirlendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google binlerce elbiseyi sanal olarak denemenize olanak tanıyor