Google'ın yapay zekası elbiseleri sanal olarak denemenize olanak tanıyacak

Deneme kabinleri dijitale dönüşüyor
Şirket en çok aranan giyim kategorileri arasında elbiselerin yer aldığını açıkladı. Google'ın özellik genişlemesi, Adobe, Amazon ve Walmart'ın kendi sanal deneme teknolojisini piyasaya sürmesinin ardından geldi. Google blog yazısında, mevcut yaygınlaştırma tekniğinin, karmaşık detaylar ve karmaşıklık nedeniyle elbiselere uygulandığında zorluklarla karşılaştığını kabul etti.
Google Alışveriş tarafından geçen yıl kullanıma sunulan araç, bu teknolojiyi kullanarak üstlerin ve bluzların yüksek çözünürlüklü, gerçekçi görüntülerini oluşturuyor. Gerçek insanların çeşitli pozlardaki kıyafetlerinin nasıl döküleceğini, katlanacağını, yapışacağını veya kırışıklıklar ve gölgeler oluşturacağını taklit ediyor.
Google, vücudun büyük kısmını kapatan ve farklı uzunluklardaki elbiselerin yarattığı zorlukları gidermek için VTO-UNet Difüzyon Transformatörü (VTO-UDiT) adı verilen yeni bir teknik tanıttı. Bu yöntem, kişinin özelliklerini korurken elbiseyi silmeyi veya değiştirmeyi amaçlıyor.
Böylece hem elbisenin hem de onu giyen kişinin daha kesin bir portresi elde edilecek. Sanal deneme teknolojisinin amacı her vücut tipine sahip müşteri için doğru bedeni bulma konusunda tahmin yürütme zorunluluğunu ortadan kaldırmak olarak belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.