Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'dan Google Stadia ve Microsoft xCloud'a rakip: Project Tempo

    Amazon, bulut oyun platformları Stadia ve xCloud'a karşılık olarak bu sene sonunda Project Tempo adında kendi bulut oyun servisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    4 gün
    1,5b
    1
    5
    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amazon'dan Google Stadia ve Microsoft xCloud'a rakip: Project Tempo
    Tam Boyutta Gör

    Amazon oyun endüstrisindeki ilk çıkışını yapmak üzere. Mayıs ayında iki tane büyük bütçeli oyunu piyasaya sürmeye hazırlanan Amazon, bulut oyun platformlarına da Project Tempo ile giriş yapacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı

    Amazon, hakkında pek detay vermediği Project Tempo'yu bu sene sonunda piyasa sürmeyi planlıyor ancak mevcut koronavirüs pandemisi yüzünden bu piyasaya sürülme tarihi, 2021'e ertelenebilir.

    Project Tempo'ya zorlu rakipler

    Amazon'un iki video oyunu; büyük bir bütçeye sahip Crucible adlı bilim kurgu oyunu ve New World adlı büyük ölçekli çok oyunculu oyunu Mayıs ayında başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu"

    Mayıs ayında piyasaya sürülecek oyunlar; bulut oyun servisine yüz milyonlarca dolar değerinde yapılan büyük yatırımın bir parçası. Bulut tabanlı oyun söz konusu olduğunda, Amazon, Project Tempo ile Microsoft'un xCloud ve Google'ın Stadia platformları ile rekabet etmesi gerekecek. 



    https://www.gsmarena.com/amazon_reportedly_working_on_a_game_streaming_platform_to_compete_with_stadia-news-42442.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 4 gün en beğenilen Halim5525
    Mevcutta her sistem böyle maalesef.Örneğin diğitürk,d-smat,tivibu,netflix,uzae gider böyle liste Çağımızın kapitalist sistemi
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 4 gün
    Amazon ve Apple dan birer konsol bekliyorum, önce Amazon davranacak gibi geliyor bana en son Google dan görürüz. Stream oyun işi devam edecek ama en sonunda stream üst seviye performans için gel sana özel donanım verelim noktasına gelecekler.

    Stadia başladı gel oyunu buradan al dendi performans stabilite sorunları gırla gitti sisteme yanaşan pişman oldu, GFNow çıktı dersini iyi çalışmış olarak güzel başladı ama oyun yapımcıları ile sistem üzerinde bir yere gelemediler çok kan kaybettiler. Burada en şanslı olanlar xCloud ile PSNow zaten pazar sahipleri oyunlar kendi mağazalarında satılıyor, ellerinde hazır müşterileri var sadece ekstra hizmet olarak stream hizmeti de verecekler.

    Stream hizmeti için internet gerekli donanıma gerek yok diyorlar fakat en basit bileşenlerden de olsa bir cihaz gerekli havadan kendine stream etmeyeceksin nihayetinde! Buradaki o donanım gerekliliği işi gel sana özel donanım noktasına götürür, rakiplerinde zaten stream var üstelik oyun için özel donanımları var bu sektöre giriyorsan rekabet etmek için senin de donanım işine girmen bir gerekliliktir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gowlet (vahap aslan) 4 gün
    Oyun için ayrı para almayacaksa, gerçekten kiralama üzerine olacaksa iyi olur. Ama sanmıyorum ya bunlardan bana en çok umut veren Google idi o da fos gibi bişey.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    aschil (Tuncay Şahin) 4 gün
    Video sıkıştırma teknolojisini geliştirir bu sektör.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Halim5525 (Halim Samet) 4 gün
    Rekabet iyidir fakat aylık ücret isteyen şeylerin rekabeti de bir o kadar kötüdür. Markalar belli başlı oyunların sadece kendi sistemlerinde olmasını isteyecektir müşteri çekmek için ama hangi birine vereceğiz parayı :(
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 4 gün Halim5525
    Mevcutta her sistem böyle maalesef.Örneğin diğitürk,d-smat,tivibu,netflix,uzae gider böyle liste Çağımızın kapitalist sistemi
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Yeni Apple iPad Pro modellerinin kılıfı kapatıldığında mikrofonla bağlantı kesiliyor 4 gün Apple’ın yeni satın alımı Siri’yi daha anlayışlı hâle getirebilir 4 gün NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor 4 gün Zoom yeni gizlilik ve güvenlik güncellemesi ile sıkıntıları çözecek 4 gün Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu! 4 gün Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu 4 gün Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu 4 gün Intel'den AMD'ye yanıt gecikmedi | 5.3GHz mobil işlemci 4 gün Konum belirleyici etiketler post operatif hasta takibinde kullanılacak 4 gün Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı 4 gün OPPO A12'nin teknik özellikleri ile render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün 2019'un en çok kullanılan dijital müzik sevisi Spotify 4 gün SK Hynix DDR5 DRAM’lerin üretimine bu yıl başlayacak 4 gün Xiaomi, 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklığını tanıttı 4 gün ADATA XPG Spectrix D60G bellekleri Red dot dizayn ödülünü kazandı 4 gün App Store ve Google Play gelirleri Koronavirüs sebebiyle artış gösterdi 4 gün Tesla, 2020'ye iyi giriş yaptı: İlk çeyrek satışları beklenenin üzerinde 4 gün Youtuber'lar COVID-19 videolarından para kazanabilecekler ancak bazı sınırlamalarla 4 gün Google'ın yapay zekası ile robotların çevikliği artacak! 4 gün Elektrikli Volkswagen ID.3'ün özelliklerini gösteren yeni videolar yayınlandı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Amazon'dan Google Stadia ve Microsoft xCloud'a rakip: Project Tempo Sonraki Valorant, Türkçe seslendirme desteği ile geliyor 4 gün Huawei nova 7 ailesinin üç yeni üyesi 23 Nisan'da tanıtılabilir 4 gün Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu 4 gün Xiaomi Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro tanıtıldı 4 gün Bir ücretsiz oyun da GOG’dan! Symmetry adlı hayatta kalma simülasyonu ücretsiz oldu 4 gün Xiaomi yeni bir kablosuz fare duyurdu 5 gün Marvel filmlerinin yeni vizyon tarihleri açıklandı: Thor 4, Doctor Strange 2, Black Widow... 5 gün Abkoncore T404B Hurricane soğutucusunu duyurdu 5 gün GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı 5 gün Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı 5 gün 2si1 | Evde geçen 20 gün! Karantina Özel #1 5 gün Cumhurbaşkanı: "30 büyükşehrimizi özel araç giriş çıkışına kapatıyoruz" 5 gün Akıllı Rugby topu geliştirildi 5 gün Çevreci örgütler benzin pompalarının üzerine etiket yapıştırılmasını önerdi 5 gün Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 2786 5 gün Epic Games Store’da büyük indirim başladı 5 gün Hyundai Assan'dan Kapınızdaki Servis ve ücretsiz dezenfektasyon hizmeti 5 gün Koronavirüse karşı Abdi İbrahim’den ilaç hamlesi 5 gün Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz 5 gün Facebook Messenger masaüstü uygulaması Windows ve Mac için kullanıma sunuldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim