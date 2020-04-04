Amazon'dan Google Stadia ve Microsoft xCloud'a rakip: Project Tempo

Amazon oyun endüstrisindeki ilk çıkışını yapmak üzere. Mayıs ayında iki tane büyük bütçeli oyunu piyasaya sürmeye hazırlanan Amazon, bulut oyun platformlarına da Project Tempo ile giriş yapacak.İlginizi Çekebilir Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı
Amazon, hakkında pek detay vermediği Project Tempo'yu bu sene sonunda piyasa sürmeyi planlıyor ancak mevcut koronavirüs pandemisi yüzünden bu piyasaya sürülme tarihi, 2021'e ertelenebilir.
Project Tempo'ya zorlu rakipler
Amazon'un iki video oyunu; büyük bir bütçeye sahip Crucible adlı bilim kurgu oyunu ve New World adlı büyük ölçekli çok oyunculu oyunu Mayıs ayında başlayacak.
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Mayıs ayında piyasaya sürülecek oyunlar; bulut oyun servisine yüz milyonlarca dolar değerinde yapılan büyük yatırımın bir parçası. Bulut tabanlı oyun söz konusu olduğunda, Amazon, Project Tempo ile Microsoft'un xCloud ve Google'ın Stadia platformları ile rekabet etmesi gerekecek.
https://www.gsmarena.com/amazon_reportedly_working_on_a_game_streaming_platform_to_compete_with_stadia-news-42442.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Stadia başladı gel oyunu buradan al dendi performans stabilite sorunları gırla gitti sisteme yanaşan pişman oldu, GFNow çıktı dersini iyi çalışmış olarak güzel başladı ama oyun yapımcıları ile sistem üzerinde bir yere gelemediler çok kan kaybettiler. Burada en şanslı olanlar xCloud ile PSNow zaten pazar sahipleri oyunlar kendi mağazalarında satılıyor, ellerinde hazır müşterileri var sadece ekstra hizmet olarak stream hizmeti de verecekler.
Stream hizmeti için internet gerekli donanıma gerek yok diyorlar fakat en basit bileşenlerden de olsa bir cihaz gerekli havadan kendine stream etmeyeceksin nihayetinde! Buradaki o donanım gerekliliği işi gel sana özel donanım noktasına götürür, rakiplerinde zaten stream var üstelik oyun için özel donanımları var bu sektöre giriyorsan rekabet etmek için senin de donanım işine girmen bir gerekliliktir.