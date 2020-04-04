Amazon'dan Google Stadia ve Microsoft xCloud'a rakip: Project Tempo

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Amazon oyun endüstrisindeki ilk çıkışını yapmak üzere. Mayıs ayında iki tane büyük bütçeli oyunu piyasaya sürmeye hazırlanan Amazon, bulut oyun platformlarına da Project Tempo ile giriş yapacak.

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Amazon, hakkında pek detay vermediği Project Tempo'yu bu sene sonunda piyasa sürmeyi planlıyor ancak mevcut koronavirüs pandemisi yüzünden bu piyasaya sürülme tarihi, 2021'e ertelenebilir.

Project Tempo'ya zorlu rakipler

Amazon'un iki video oyunu; büyük bir bütçeye sahip Crucible adlı bilim kurgu oyunu ve New World adlı büyük ölçekli çok oyunculu oyunu Mayıs ayında başlayacak.

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Mayıs ayında piyasaya sürülecek oyunlar; bulut oyun servisine yüz milyonlarca dolar değerinde yapılan büyük yatırımın bir parçası. Bulut tabanlı oyun söz konusu olduğunda, Amazon, Project Tempo ile Microsoft'un xCloud ve Google'ın Stadia platformları ile rekabet etmesi gerekecek.

https://www.gsmarena.com/amazon_reportedly_working_on_a_game_streaming_platform_to_compete_with_stadia-news-42442.php

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