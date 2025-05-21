Google Search Live ile kamera kullanılarak Google'da arama yapılabilecek

Tam Boyutta Gör Google'ın bu akşam düzenlediği Google I/O 2025 etkinliği özellikle yapay zeka konusunda önemli duyurulara sahne oldu. Bunlardan biri de Google Search Live oldu. Yapay zeka destekli bu özellik, kullanıcıların telefon ya da tabletlerinin kamerasını kullanarak arama yapmasını sağlıyor. Yapay zeka, kameraya yansıyan görüntüyü analiz ederek, kullanıcılara ilgili konuda yardımcı olabiliyor.

Daha önce ChatGPT'nin paralı versiyonlarında bir benzerini gördüğümüz bu özellik, gündelik hayatta oldukça kullanışlı olabilir. Çünkü bu özellik, kullanıcıların yapay zekaya etraflarında olup biteni göstermesini ve bunlarla ilgili yardım almasını sağlayacak. Örneğin önünüzdeki kitapta yer alan bir denklemi kameradan Google Search Live'e gösterip yapay zekadan çözmesini isteyebilir ya da dışarıda gördüğünüz bir eşyayı nereden bulabileceğinizi merak ettiğinizde kameraya gösterip Google'da aratabilirsiniz. Google Search Live bunun gibi pek çok senaryoda kullanıcılara yardımcı olabilecek.

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Google Live Search, İlk Olarak ABD'de Kullanıma Sunuldu

Google, 1.5 milyar insanın Google Lens'i kullanarak görselle arama yaptığını söylüyor. Şimdi Google Search Live ile bu bir sonraki aşamaya taşınmış olacak. Google arama motorundaki diğer yapay zeka özellikleri gibi Search Live de hem kullancılarla sohbet edecek hem de sorulan konuyla ilgili kaynakları listeleyecek.

İlk olarak ABD'de kullanıma sunulan Google Search Live özelliğini kullanmak için Google'ın arama motorundaki AI modunu ya da Google Lens'i açıp buradaki Live ikonuna tıklamanız gerekiyor. Daha sonra kendi kameranızı kullanarak aratmak istediğiniz objeyi yapay zekaya göstermeniz yeterli oluyor.

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Google'da yeni dönem: Kamera kullanılarak arama yapılabilecek