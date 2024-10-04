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Tam Boyutta Gör Google Lens artık, video çekip video içeriği hakkında sesli olarak soru sormanıza izin verecek. Yeni özellik bugünden itibaren Android ve iOS'ta Search Labs'da kullanıma sunuluyor.

Google, ilk olarak Mayıs ayındaki I/O konferansında videolu aramanın önizlemesini yapmıştı. Örnek videoda, bir akvaryumda görüntülenen balıkların neden beraber yüzdükleriyle ilgili soruya Gemini AI tarafından cevap verildiği görülüyor.

Google'ın mühendislik başkan yardımcısı Rajan Patel, yapay zekanın videodaki sıralı kareleri anlayabildiğini, bunun için özel bir Gemini modeli geliştirdiklerini söylüyor. Şimdilik videodaki sesler tanımlanamıyor ancak Patel bunu üzerinde de çalıştıklarını belirtiyor.

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Google Lens ayrıca, fotoğraf arama özelliğine sesinizi kullanarak soru sorma yeteneğini de ekliyor. Bunun için kamerayı sorgulamak istediğiniz nesneye doğrulttuktan sonra deklanşör düğmesine basılı tutmanız gerekiyor. Sesli sorular Android ve iOS'ta küresel olarak kullanıma sunuldu ancak şimdilik yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor.

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Google Lens, video içeriği hakkında soru sormaya izin verecek