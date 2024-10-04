Google Lens, video içeriği hakkında soru sormaya izin verecek

Google, ilk olarak Mayıs ayındaki I/O konferansında videolu aramanın önizlemesini yapmıştı. Örnek videoda, bir akvaryumda görüntülenen balıkların neden beraber yüzdükleriyle ilgili soruya Gemini AI tarafından cevap verildiği görülüyor.
Google'ın mühendislik başkan yardımcısı Rajan Patel, yapay zekanın videodaki sıralı kareleri anlayabildiğini, bunun için özel bir Gemini modeli geliştirdiklerini söylüyor. Şimdilik videodaki sesler tanımlanamıyor ancak Patel bunu üzerinde de çalıştıklarını belirtiyor.
Google Lens ayrıca, fotoğraf arama özelliğine sesinizi kullanarak soru sorma yeteneğini de ekliyor. Bunun için kamerayı sorgulamak istediğiniz nesneye doğrulttuktan sonra deklanşör düğmesine basılı tutmanız gerekiyor. Sesli sorular Android ve iOS'ta küresel olarak kullanıma sunuldu ancak şimdilik yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.