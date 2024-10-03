Gmail'in özet kartları özelliği çok daha fazla bilgi sunacak

Gmail özet kartları yeniden tasarlandı
Gmail özet kartları, satın alımlar ve sipariş ayrıntıları için takip bilgilerini gösterecek. Kişinin akşam yemeği rezervasyonu, konser bileti ve diğer etkinliklerini öne çıkaracak ve takvime ekleme, davet etme ve yol tarifi alma seçenekleri sunacak.
Gmail’in yeni özet kartları, kişinin faturalarını takip etmesine de yardımcı olacak. Ayrıca kişi rezervasyonlarını daha kolay yönetecek, check-in yapabilecek ve otel çıkış saatleri gibi önemli detayları görebilecek.
Google, özet kart arka yüzünü güncellediğini, böylelikle tüm ilgili e-postalarda önemli bilgilerin düzenlenip gerçek zamanlı olarak güncellendiğini söylüyor. Özet kartları, Gmail'de arama ve yeni "Happening Soon" bölümü gibi yerlerde gösterilecek. Happening Soon, gelen kargoların tahmini teslimat tarihini gösterecek ve yalnızca kişiye kargo geldiğinde ortaya çıkacak.
Satın alımlara ilişkin özet kartları bugünden itibaren Gmail iOS uygulamasına dahil edilecek. Etkinlik, fatura ve seyahat özet kartlarıyla birlikte Happening Soon bölümü önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.