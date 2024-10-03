2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gmail, özet kartlarının yeniden tasarlanmış sürümünü duyurdu. Gmail özet kartları, Google'ın yeni eylem düğmeleri eklemesiyle satın alımlar, etkinlikler, fatura ve seyahat e-postaları için yeni bir görünüm kazandı. Bu eylem düğmeleriyle kullanıcılar, takvime etkinlik eklemek veya bir faturayı ödemek için hatırlatıcı ayarlamak gibi şeyler yapabilecek.

Google, Gmail'de akıllı yanıtlar özelliğini kullanıma sundu 4 gün önce eklendi

Gmail özet kartları yeniden tasarlandı

Gmail özet kartları, satın alımlar ve sipariş ayrıntıları için takip bilgilerini gösterecek. Kişinin akşam yemeği rezervasyonu, konser bileti ve diğer etkinliklerini öne çıkaracak ve takvime ekleme, davet etme ve yol tarifi alma seçenekleri sunacak.

Gmail’in yeni özet kartları, kişinin faturalarını takip etmesine de yardımcı olacak. Ayrıca kişi rezervasyonlarını daha kolay yönetecek, check-in yapabilecek ve otel çıkış saatleri gibi önemli detayları görebilecek.

Google, özet kart arka yüzünü güncellediğini, böylelikle tüm ilgili e-postalarda önemli bilgilerin düzenlenip gerçek zamanlı olarak güncellendiğini söylüyor. Özet kartları, Gmail'de arama ve yeni "Happening Soon" bölümü gibi yerlerde gösterilecek. Happening Soon, gelen kargoların tahmini teslimat tarihini gösterecek ve yalnızca kişiye kargo geldiğinde ortaya çıkacak.

Satın alımlara ilişkin özet kartları bugünden itibaren Gmail iOS uygulamasına dahil edilecek. Etkinlik, fatura ve seyahat özet kartlarıyla birlikte Happening Soon bölümü önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Gmail'in özet kartları özelliği çok daha fazla bilgi sunacak