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    Google, iPhone'lara Circle to Search özelliğini getirdi

    Google, ekrandaki herhangi bir nesneyi daire içine alarak aramaya olanak tanıyan Circle to Search özelliğinin bir benzerini iPhone'lara getirdi. Özellik nasıl çalışıyor?
    Google, iPhone'lara Circle to Search özelliğini getirdi Tam Boyutta Gör
    Google, ilk olarak Samsung Galaxy S24 ile tanıttığı, ekrandaki herhangi bir nesneyi daire içine alarak aramaya olanak tanıyan Circle to Search özelliğinin bir benzerini iPhone'lara getirdi. 

    Chrome ve Google uygulamalarından erişilebiliyor

    Artık, iOS kullanıcıları Chrome tarayıcısında veya Google uygulamasında, ekranda yer alan herhangi bir şeyi daire içine alarak veya üzerine dokunarak, o şey hakkında bilgi edinebiliyor veya arama yapabiliyor. Google Lens'in bir özelliği olan Circle to Search, kelimeleri ve ifadeleri tanımlayabiliyor; konumları, bitkileri ve hayvanları tespit edebiliyor. Özetle, Google Arama'nın yapabileceği hemen hemen her isteği gerçekleştirebiliyor.

    Ancak Android'ten farklı olarak bu özellik telefon genelinde çalışmıyor, sadece Chrome ve Google uygulaması içerisinden erişilebiliyor. Yeni Lens hareketlerini kullanmak için Google veya Chrome uygulamalarında üç noktalı menüyü açmanız ve "Google Lens ile Arama Ekranı"nı seçmeniz gerekiyor. Google, özelliğe hızlı bir şekilde erişmek için yeni bir Lens simgesinin önümüzdeki aylarda adres çubuğuna ekleneceğini söylüyor.

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