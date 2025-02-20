Google, iPhone'lara Circle to Search özelliğini getirdi

Chrome ve Google uygulamalarından erişilebiliyor
Artık, iOS kullanıcıları Chrome tarayıcısında veya Google uygulamasında, ekranda yer alan herhangi bir şeyi daire içine alarak veya üzerine dokunarak, o şey hakkında bilgi edinebiliyor veya arama yapabiliyor. Google Lens'in bir özelliği olan Circle to Search, kelimeleri ve ifadeleri tanımlayabiliyor; konumları, bitkileri ve hayvanları tespit edebiliyor. Özetle, Google Arama'nın yapabileceği hemen hemen her isteği gerçekleştirebiliyor.
Ancak Android'ten farklı olarak bu özellik telefon genelinde çalışmıyor, sadece Chrome ve Google uygulaması içerisinden erişilebiliyor. Yeni Lens hareketlerini kullanmak için Google veya Chrome uygulamalarında üç noktalı menüyü açmanız ve "Google Lens ile Arama Ekranı"nı seçmeniz gerekiyor. Google, özelliğe hızlı bir şekilde erişmek için yeni bir Lens simgesinin önümüzdeki aylarda adres çubuğuna ekleneceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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