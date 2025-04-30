Elon Musk: "Grok 3.5 teknik sorulara doğru yanıt verebilen ilk yapay zeka modeli olacak"

Tam Boyutta Gör Elon Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, xAI'nin Grok'unun yeni bir güncelleme alacağını açıkladı. Hala beta aşamasında olan Grok 3.5'e gelecek güncellemeye SuperGrok aboneleri önümüzdeki haftadan itibaren erken bakış atma fırsatına kavuşacaklar.

Musk'ın açıklamasına göre Grok 3.5, teknik konulara doğru yanıt verebilen ilk yapay zeka modeli olacak. Musk, elektrokimya ve roket motorları gibi karmaşık konularda modelin önemli derecede doğru yanıtlar vereceğini iddia ediyor. Diğer yapay zeka modelleri de bu tip sorulara cevaplar verebiliyor olsa da, Grok 3.5 bunu farklı bir yaklaşım kullanarak yapacak.

Akıl yürütme modeli ile sıfırdan cevaplar üretecek

Birçok yapay zeka platformu, verileri internetten ve harici kaynaklardan toplayıp cevaplar üretirken, Grok 3.5 bir akıl yürütme modeli kullanarak sıfırdan yanıtlar oluşturuyor. Bu da verdiği yanıtların internet üzerindeki mevcut içeriklerden alınmamış, potansiyel olarak özgün olduğu anlamına geliyor.

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Bu yaklaşım, bir tür akıl yürütme modeli uygulayan DeepSeek R1'e benziyor. Bu, potansiyel olarak intihal edilen içeriğe dayanmayan daha dinamik bir deneyim sağlamanın yanı sıra karmaşık soruları yanıtlama becerisini de arttırıyor. Ancak bu tür teknolojiler çok daha fazla hesaplama gücü gerektiriyor. Bu nedenle xAI, işlem kapasitesini genişletmenin daha fazla yolunu arıyor olabilir.

Önümüzdeki haftalarda Grok 3.5’in performansıyla ilgili daha fazla detay bekleniyor. Yine de bu sürümün bir beta olduğunu ve çıktıların nihai sürümde değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

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Elon Musk: "Grok 3.5 teknik sorulara doğru yanıtlar verecek"