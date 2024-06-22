ChatGPT-5, 2025 sonunda "doktora düzeyinde zeka" ile çıkacak

GPT-5, 2025 sonunda çok zeki olarak çıkış yapacak
Dartmouth Engineering ile röportaj yapan Murati, GPT-4'ten GPT-5'e geçişi birisinin liseden üniversiteye geçişine benzetiyor. Murati, yapmış olduğu açıklamada "Gelişim yörüngesine bakarsanız, GPT-3 gibi sistemler belki de yürümeye başlayan çocuk seviyesinde zekaya sahipti. GPT-4 gibi sistemler ise daha çok akıllı bir lise öğrencisi zekasına benziyordu. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde, belirli görevler için doktora düzeyinde zekaya bakacağız. Her şey oldukça hızlı değişiyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.
İlginç bir şekilde, röportajı yapan kişi Murati'ye belirli bir çıkış tarihi için baskı yaptı. Hatırlanacağı üzere GPT-5’in ilk olarak 2023 sonunda, sonrasında 2024 yazın çıkacağı ortaya atılmıştı. Ancak Murati, GPT-5'in hala bir buçuk yıl uzakta olduğunu ve potansiyel olarak 2025 sonlarına veya 2026 başlarına kadar piyasaya sürülebileceğini açıkladı.
Murati'nin açıklamaları GPT-5'in potansiyeli hakkında daha önce yapılan tahminleri yansıtıyor. Microsoft CTO'su Kevin Scott'ın doktora sınavlarını geçen yeni nesil yapay zeka sistemleriyle ilgili yorumlarına benzer şekilde Murati de GPT-5'in gelişmiş hafıza ve muhakeme yeteneklerini vurguluyor. Ancak "doktora seviyesi" zekanın göreve özgü olduğunu da belirtelim. Dolayısıyla GPT-5 ve diğer rakip sistemler mevcutta olduğu gibi bazı yönlerde insanlardan çok daha iyi, bazı yönlerde ise daha kötü olmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.