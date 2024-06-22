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    ChatGPT-5, 2025 sonunda "doktora düzeyinde zeka" ile çıkacak

    Aylar süren spekülasyonların ardından OpenAI'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati beklenen GPT-5'in 2025 sonuna geleceğini ve doktora düzeyinde zeki olacağını söyledi.
    ChatGPT-5, 2025 sonunda doktora düzeyinde zeka ile çıkacak Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin bir sonraki gelişmiş sürümü OpenAI’ın yaklaşmakta olan GPT-5 dil modelinin omuzlarında yükselecek. GPT-5 veya ChatGPT-5 olarak ifade edilen yeni yapay zeka için çok sayıda spekülasyona tanıklık etsek de şimdi en net açıklamalar OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati’den geldi. Görünüşe göre GPT-5 için biraz beklemek gerekecek ancak bu, bekleyişe değecek.

    GPT-5, 2025 sonunda çok zeki olarak çıkış yapacak

    Dartmouth Engineering ile röportaj yapan Murati, GPT-4'ten GPT-5'e geçişi birisinin liseden üniversiteye geçişine benzetiyor. Murati, yapmış olduğu açıklamada "Gelişim yörüngesine bakarsanız, GPT-3 gibi sistemler belki de yürümeye başlayan çocuk seviyesinde zekaya sahipti. GPT-4 gibi sistemler ise daha çok akıllı bir lise öğrencisi zekasına benziyordu. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde, belirli görevler için doktora düzeyinde zekaya bakacağız. Her şey oldukça hızlı değişiyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.

    İlginç bir şekilde, röportajı yapan kişi Murati'ye belirli bir çıkış tarihi için baskı yaptı. Hatırlanacağı üzere GPT-5’in ilk olarak 2023 sonunda, sonrasında 2024 yazın çıkacağı ortaya atılmıştı. Ancak Murati, GPT-5'in hala bir buçuk yıl uzakta olduğunu ve potansiyel olarak 2025 sonlarına veya 2026 başlarına kadar piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

    Murati'nin açıklamaları GPT-5'in potansiyeli hakkında daha önce yapılan tahminleri yansıtıyor. Microsoft CTO'su Kevin Scott'ın doktora sınavlarını geçen yeni nesil yapay zeka sistemleriyle ilgili yorumlarına benzer şekilde Murati de GPT-5'in gelişmiş hafıza ve muhakeme yeteneklerini vurguluyor. Ancak "doktora seviyesi" zekanın göreve özgü olduğunu da belirtelim. Dolayısıyla GPT-5 ve diğer rakip sistemler mevcutta olduğu gibi bazı yönlerde insanlardan çok daha iyi, bazı yönlerde ise daha kötü olmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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