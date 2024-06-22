Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin bir sonraki gelişmiş sürümü OpenAI’ın yaklaşmakta olan GPT-5 dil modelinin omuzlarında yükselecek. GPT-5 veya ChatGPT-5 olarak ifade edilen yeni yapay zeka için çok sayıda spekülasyona tanıklık etsek de şimdi en net açıklamalar OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati’den geldi. Görünüşe göre GPT-5 için biraz beklemek gerekecek ancak bu, bekleyişe değecek.

GPT-5, 2025 sonunda çok zeki olarak çıkış yapacak

Dartmouth Engineering ile röportaj yapan Murati, GPT-4'ten GPT-5'e geçişi birisinin liseden üniversiteye geçişine benzetiyor. Murati, yapmış olduğu açıklamada "Gelişim yörüngesine bakarsanız, GPT-3 gibi sistemler belki de yürümeye başlayan çocuk seviyesinde zekaya sahipti. GPT-4 gibi sistemler ise daha çok akıllı bir lise öğrencisi zekasına benziyordu. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde, belirli görevler için doktora düzeyinde zekaya bakacağız. Her şey oldukça hızlı değişiyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.

İlginç bir şekilde, röportajı yapan kişi Murati'ye belirli bir çıkış tarihi için baskı yaptı. Hatırlanacağı üzere GPT-5’in ilk olarak 2023 sonunda, sonrasında 2024 yazın çıkacağı ortaya atılmıştı. Ancak Murati, GPT-5'in hala bir buçuk yıl uzakta olduğunu ve potansiyel olarak 2025 sonlarına veya 2026 başlarına kadar piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

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Murati'nin açıklamaları GPT-5'in potansiyeli hakkında daha önce yapılan tahminleri yansıtıyor. Microsoft CTO'su Kevin Scott'ın doktora sınavlarını geçen yeni nesil yapay zeka sistemleriyle ilgili yorumlarına benzer şekilde Murati de GPT-5'in gelişmiş hafıza ve muhakeme yeteneklerini vurguluyor. Ancak "doktora seviyesi" zekanın göreve özgü olduğunu da belirtelim. Dolayısıyla GPT-5 ve diğer rakip sistemler mevcutta olduğu gibi bazı yönlerde insanlardan çok daha iyi, bazı yönlerde ise daha kötü olmaya devam edecek.

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ChatGPT-5, 2025 sonunda doktora düzeyinde zeka ile çıkacak