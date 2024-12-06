ChatGPT Pro tanıtıldı: Yeni “o1 pro” ile en güçlü yapay zeka

- ChatGPT Pro nedir?
- Daha zor problemler için daha fazla düşünme
- ChatGPT Pro fiyatı ne kadar?
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ChatGPT Pro nedir?
ChatGPT Pro, OpenAI’nin en güçlü modellerine sınırsız erişim sağlayan bir abonelik plan. Bu planla kullanıcılar, OpenAI o1, o1-mini, GPT-4o ve Advanced Voice gibi gelişmiş modellerin yanı sıra o1 pro modu ile tanışma fırsatı buluyor. Özellikle "o1 pro modu", daha fazla işlem gücü kullanarak en karmaşık problemlere dahi daha derin ve doğru cevaplar üretebiliyor. Firma, ilerleyen dönemlerde, bu plana daha güçlü, yoğun işlem gerektiren üretkenlik özellikleri eklemeyi planlıyor. CEO Sam Altman, o1 modelinin halihazırda en zeki yapay zeka modeli olduğunu söylerken o1 pro modunun bundan da daha gelişmiş olduğunu ifade etti.
Daha zor problemler için daha fazla düşünme
Hem o1 hem de o1-preview ile karşılaştırıldığında, o1 pro modu matematik, fen bilimleri ve kodlama alanlarındaki zorlu makine öğrenimi ölçütlerinde daha iyi performans gösteriyor.
o1 pro modunun alameti farikası ise aslında geliştirilmiş güvenilirlik. Bir model, yalnızca dört denemeden dördünde (“4/4 güvenilirlik”) doğru cevabı alırsa bir soruyu çözdüğü kabul ediliyor. Pro kullanıcılar, model seçicide o1 pro modunu seçerek ve doğrudan bir soru sorarak bu işleve erişebiliyorlar. Bu özellik daha fazla doğruluk sunsa da yanıtın oluşturulması da daha uzun sürüyor.
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