ChatGPT Pro tanıtıldı: Yeni “o1 pro” ile en güçlü yapay zeka

Tam Boyutta Gör Yapay zeka daha gelişmiş hale geldikçe, giderek daha karmaşık ve kritik sorunları çözmeye başlıyor. Bu kapsamda yapay zeka devi OpenAI, çıtayı bir üst seviyeye taşıyan yeni hizmeti ChatGPT Pro’yu tanıttı. Firma daha fazla bilgi işlem gücü gerektiren bu abonelik planını daha yüksek bir fiyatla konumlandırırken bunun, araştırmacılar, mühendisler ve ileri düzey kullanıcılar için geliştirilmiş özel bir çözüm olduğunu vurguluyor.

ChatGPT Pro nedir?

ChatGPT Pro, OpenAI’nin en güçlü modellerine sınırsız erişim sağlayan bir abonelik plan. Bu planla kullanıcılar, OpenAI o1, o1-mini, GPT-4o ve Advanced Voice gibi gelişmiş modellerin yanı sıra o1 pro modu ile tanışma fırsatı buluyor. Özellikle "o1 pro modu", daha fazla işlem gücü kullanarak en karmaşık problemlere dahi daha derin ve doğru cevaplar üretebiliyor. Firma, ilerleyen dönemlerde, bu plana daha güçlü, yoğun işlem gerektiren üretkenlik özellikleri eklemeyi planlıyor. CEO Sam Altman, o1 modelinin halihazırda en zeki yapay zeka modeli olduğunu söylerken o1 pro modunun bundan da daha gelişmiş olduğunu ifade etti.

Tam Boyutta Gör Bu hizmet, araştırma düzeyinde bilgiye ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlandı. Veri bilimcilerden hukuk uzmanlarına, yazılım geliştiricilerden akademisyenlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesini hedefliyor. Ancak buradaki “geniş” ifadesi sizi yanıltmasın. Eğer gerçekten ChatGPT’nin suyunu çıkaran biriyseniz bu geniş kitleye dahil oluyorsunuz. Eğer günlük standart bir kullanıcıysanız CEO Altman’ın dediği gibi ChatGPT Plus oldukça yeterli.

Daha zor problemler için daha fazla düşünme

Tam Boyutta Gör ChatGPT Pro, en güvenilir yanıtlar için daha uzun süre düşünen o1 pro modeline erişim sağlıyor. OpenAI’ın testlerine göre o1 pro modu özellikle veri bilimi, programlama ve içtihat analizi gibi alanlarda daha güvenilir bir şekilde doğru ve kapsamlı yanıtlar üretebiliyor.

Hem o1 hem de o1-preview ile karşılaştırıldığında, o1 pro modu matematik, fen bilimleri ve kodlama alanlarındaki zorlu makine öğrenimi ölçütlerinde daha iyi performans gösteriyor.

o1 pro modunun alameti farikası ise aslında geliştirilmiş güvenilirlik. Bir model, yalnızca dört denemeden dördünde (“4/4 güvenilirlik”) doğru cevabı alırsa bir soruyu çözdüğü kabul ediliyor. Pro kullanıcılar, model seçicide o1 pro modunu seçerek ve doğrudan bir soru sorarak bu işleve erişebiliyorlar. Bu özellik daha fazla doğruluk sunsa da yanıtın oluşturulması da daha uzun sürüyor.

ChatGPT Pro fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör ChatGPT Pro fiyatı aylık 200 dolar olarak açıklandı. Eğer Türkiye'den ChatGPT Pro aboneliği almak istiyorsanız buna bir de yüzde 20 KDV ekleniyor ve fiyat 240 dolara çıkıyor. ChatGPT Plus aboneli ise 20 dolar fiyata sahip ve yine bunda da satın alım sırasında KDV alınıyor.

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