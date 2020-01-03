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    Google, meme kanserini tespit etmede radyologlardan daha başarılı yapay zeka geliştirdi

    Google'ın Health ve DeepMind ekibi, meme kanseri tespitinde, yapılan testlerde radyologlardan daha başarılı olan, röntgenleri tarayarak kanseri tespit edebilen yeni bir sistem geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, meme kanserini tespit etmede radyologlardan daha başarılı yapay zeka geliştirdi

    Google Health ve DeepMind ekibi, 90.000'den fazla mamografi röntgeni üzerinde eğitilmiş ve yanlış negatifleri(Gerçek hastalar içinden, hatalı olarak sağlam denilen olguları) ve yanlış pozitifleri(Gerçek sağlamlar içinden, hatalı olarak hasta denilen olguları) tanıyarak radyoloji uzmanlarından daha iyi sonuçlar elde eden bir yapay zeka modeli geliştirdi.

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    Ekip , AI modelini eğitmek için İngiltere'den 76.000'den ve ABD'den 15.000'den fazla kadının mamogramlardan anonim verileri kullandı. Yapay zeka öğrenimi tamamlandıktan sonra, İngiltere'den 25.000'den fazla kadın ve ABD'den 3.000 kadından oluşan tanımlanmış bir veri kümesi kullanılarak yapay zeka test edildi. 

    Yapay zeka, ABD ve İngiltere'den gelen verilerle yapılan testte, yanlış negatiflerin sırasıyla %9,7 ve % 2,7 oranlarında  ve yanlış pozitiflerin sırasıyla %5,7 ve %1,2  oranlarında azaltılmasına yardımcı oldu. 

    Google'dan yapılan açıklamada: "Gelecekteki uygulamaları dört gözle beklerken, modelin tarama programlarının doğruluğunu ve verimliliğini artırabileceği ve hastalar için bekleme sürelerini ve stresi azaltabileceği konusunda bazı umut verici işaretler var ancak oraya ulaşmak, bu araştırmadan esinlenen yazılım sistemlerinin hasta bakımını nasıl iyileştirebileceğini anlamak ve kanıtlamak için sürekli araştırmak, prospektif klinik çalışmalar ve yasal onay gerektirecektir.” ifadelerine yer verildi.



    https://www.zdnet.com/article/google-deepminds-ai-based-breast-cancer-detection-is-not-yet-an-automatic-diagnostician/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun 2 hf. en beğenilen
    Bu tür şeyler yapay zekanın en başarılı olduğu yer zaten niye şimdiye kadar radyolojik cihaz üreticileri bunlarla ilgili çalışma yapmadı hayret ediyorum.
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    kuasudba 2 hf. yeni yorumcu
    harika bir buluş, ama keşke google yerine başka bir firma bulsaymış.
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    gun 2 hf. en beğenilen
    Bu tür şeyler yapay zekanın en başarılı olduğu yer zaten niye şimdiye kadar radyolojik cihaz üreticileri bunlarla ilgili çalışma yapmadı hayret ediyorum.
    Yanıtla +8
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