Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor

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Call of Duty: Mobile, 2019'un en popüler mobil oyunlarından biriydi. Oyun Kasım ayında başlatıldı ve lansmanının ilk haftasında aktif oyuncu sayısıyla rekor kırdı. Call of Duty: Mobile, Android ve iOS platformlarında 100 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşmış durumda. Yeni bir mobil oyun olmasına rağmen yine de popülerliğini kaybetmemek için yeni etkinliklerle kendini geliştirmek zorunda.

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Call of Duty: Mobile, çok oyunculu moda Prop Hunt ve Hardpoint gibi sınırlı zaman etkinlikleri ekleyerek oyunun bu modunu oyuncular için taze tutmaya çalıştı ancak Battle Royale moduna, tek haritasındaki birkaç yeni değişiklikler haricinde hemen hemen hiç yenilik yapmamıştı. Call of Duty: Mobile oyuncuları 3 Ocak'tan itibaren Battle Royale'da Sniper Challenge adlı yeni bir etkinliği oynayabilecekler.

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Sniper Challenge ile ilgili ayrıntılar henüz 3 Ocak'tan itibaren başlayacak olması dışında bilinmiyor. Büyük olasılıkla normal bir Battle Royale maçı gibidir ancak çeşitli silahlar yerine sadece keskin nişancı silahı olacaktır. Sniper Challenge'ın, Call of Duty: Mobile'ın Battle Royale modunun kalıcı bir eki olup olmayacağı da henüz bilinmezliğini koruyor.

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