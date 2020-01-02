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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor

    Call of Duty oyuncuları 3 Ocak'ta Battle Royale'de Sniper Challenge'ı oynayabilecekler. Ayrıntılar henüz bilinmiyor ancak haritada sadece keskin nişancı tüfekleri olacak.
    2 hf.
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    Mobil Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor
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    Call of Duty: Mobile, 2019'un en popüler mobil oyunlarından biriydi. Oyun Kasım ayında başlatıldı ve lansmanının ilk haftasında aktif oyuncu sayısıyla rekor kırdı. Call of Duty: Mobile, Android ve iOS platformlarında 100 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşmış durumda. Yeni bir mobil oyun olmasına rağmen yine de popülerliğini kaybetmemek için yeni etkinliklerle kendini geliştirmek zorunda.

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    Call of Duty: Mobile, çok oyunculu moda Prop Hunt ve Hardpoint gibi sınırlı zaman etkinlikleri ekleyerek oyunun bu modunu oyuncular için taze tutmaya çalıştı ancak Battle Royale moduna, tek haritasındaki birkaç yeni değişiklikler haricinde hemen hemen hiç yenilik yapmamıştı. Call of Duty: Mobile oyuncuları 3 Ocak'tan itibaren  Battle Royale'da Sniper Challenge adlı yeni bir etkinliği oynayabilecekler.

    Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor
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    Sniper Challenge ile ilgili ayrıntılar henüz 3 Ocak'tan itibaren başlayacak olması dışında bilinmiyor. Büyük olasılıkla normal bir Battle Royale maçı gibidir ancak çeşitli silahlar yerine sadece keskin nişancı silahı olacaktır. Sniper Challenge'ın, Call of Duty: Mobile'ın Battle Royale modunun kalıcı bir eki olup olmayacağı da henüz bilinmezliğini koruyor.



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    gamer90 1 hf.
    Call of Duty böyle olmamalıydı. Story olarak devam etmeliydi. Devam edecektir elbette ama bu ne bileyim benim gibi hikaye dolu oyun aşıklarını üzdü.
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    tiestoly 2 hf.
    Çöp
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    DH Misafiri 2 hf.
    Klavye mouse ve emulatör ile oynayandan geçilmeyen oyunun yeni süslemesi
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    cand. 2 hf. yeni yorumcu
    Zaten vardı ilk çıktığında çok oyunculuda ama br de güzel olmaz
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