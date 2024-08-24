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    Google Pixel 9 Pro XL vs iPhone 15 Pro Max: Amiral gemisi savaşları

    Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden ikisi konumundaki Google Pixel 9 Pro XL ve iPhone 15 Pro Max karşı karşıya. Peki sizin için ideal amiral gemisi hangisi?

    Google Pixel 9 Pro XL vs. iPhone 15 Pro Max

    Google Pixel 9 Pro XL ve iPhone 15 Pro Max, akıllı telefon dünyasında dikkat çeken iki güçlü rakip. Her iki cihaz da tasarım, ekran, performans ve kamera gibi birçok alanda üstün özellikler sunuyor. Bu kapsamlı karşılaştırmada, bu iki amiral gemisi telefonun hangi alanlarda öne çıktığını inceleyeceğiz.

    Hangi amiral gemisi daha iyi: Tasarım ile başlayalım

    Google Pixel 9 Pro XL vs. iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör

    Google Pixel 9 Pro XL, Gorilla Glass Victus 2 ile kaplanmış cam ön ve arka yüzeyleri ve alüminyum çerçevesiyle modern ve teknolojik bir görünüm sunuyor. Cihazın arkasındaki karakteristik kamera vizörü, Pixel serisinin imzası haline gelmiş durumda. iPhone 15 Pro Max ise, titanyum çerçevesiyle daha hafif ve dayanıklı bir yapı sunarak lüks hissini artırıyor. Corning üretimi cam ile kaplanmış olan bu model, yuvarlatılmış kenarlarıyla kullanıcıya daha ergonomik bir tutuş sağlıyor.

    Her iki cihaz da IP68 suya ve toza dayanıklılık sunuyor. Ancak iPhone 15 Pro Max, suya karşı 6 metreye kadar dayanıklılık sunarak Pixel’in 1.5 metre dayanıklılığını geride bırakıyor. iPhone’un titanyum çerçevesi, onu daha hafif ve şık bir seçenek haline getiriyor, bu da premium bir cihaz arayan kullanıcılar için önemli bir tercih nedeni olabilir.

    Ekran: Parlaklık ve renk doğruluğu

    Google Pixel 9 Pro XL vs. iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör

    Ekran kalitesi, bu iki amiral gemisi arasında önemli bir karşılaştırma noktası. Google Pixel 9 Pro XL, 6.8 inç LTPO OLED paneli ile 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu, özellikle dış mekan kullanımı için mükemmel bir seçim olmasını sağlıyor. Öte yandan, iPhone 15 Pro Max, 6.7 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekranıyla 2000 nit parlaklığa ve Dolby Vision desteğine sahip. Her iki cihaz da yüksek yenileme hızları ile akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

    Pixel 9 Pro XL, HDR10+ desteği ile parlaklık konusunda öne çıkarken, iPhone 15 Pro Max, Dolby Vision desteğiyle sinematik bir görüntü kalitesi sunuyor. Bu, iPhone’un renk doğruluğu ve kontrast açısından üstünlük sağladığı anlamına geliyor. Dolayısıyla, ekran parlaklığı ve dış mekan kullanımı önceliğinizse Pixel 9 Pro XL öne çıkarken, sinematik görüntü kalitesi ve renk doğruluğu arıyorsanız iPhone 15 Pro Max sizin için daha uygun olabilir.

    Performans: Yapay zeka gücü vs. grafik performansı

    Google Pixel 9 Pro XL vs. iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör

    Google Pixel 9 Pro XL, Google Tensor G4 işlemcisi ile yapay zeka odaklı görevlerde üstün performans sunuyor. Bu işlemci, özellikle akıllı fotoğraf düzenleme ve uygulama önerileri gibi AI tabanlı özelliklerde öne çıkıyor. iPhone 15 Pro Max ise, A17 Pro işlemcisi ile grafik yoğun görevlerde ve oyun performansında üstünlük sağlıyor. Apple’ın 3nm sürecinde üretilen bu işlemcisi, enerji verimliliği ve uzun süreli performans açısından dikkat çekiyor.

    Pixel 9 Pro XL, 16GB RAM ile çoklu görevlerde daha fazla esneklik sağlarken, iPhone 15 Pro Max, 8GB RAM ile sınırlı kalıyor. Batarya tarafında, Pixel 9 Pro XL’nin 5060 mAh bataryası, iPhone’un 4441 mAh bataryasına göre daha büyük kapasite sunuyor. Şarj hızında ise Pixel, 37W kablolu şarj ile iPhone’un 20W hızını geride bırakıyor.

    Kameralar: Yapay zeka odaklı fotoğrafçılık vs. video yetenekleri

    Google Pixel 9 Pro XL vs. iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör

    Pixel 9 Pro XL, 50MP ana kamera, 48MP periskop telefoto lens ve 48MP ultra geniş lens ile güçlü bir kamera kurulumu sunuyor. Google’ın yapay zeka destekli özellikleri, Ultra-HDR ve Zoom Enhance gibi işlevler, fotoğraf kalitesini artırıyor ve detayları net bir şekilde yakalıyor. iPhone 15 Pro Max ise, 48MP ana lens, 12MP periskop telefoto lens ve 12MP ultra geniş lens ile video çekimlerinde üstünlük sağlıyor. iPhone, Dolby Vision HDR ve 3D uzamsal video kaydı gibi özelliklerle video kalitesinde rakipsiz.

    Pixel 9 Pro XL, fotoğraf çekimlerinde daha fazla detay ve renk doğruluğu sunarken, iPhone 15 Pro Max, video çekimlerinde daha geniş özellikler ve yüksek kaliteli içerikler sağlıyor. Fotoğraf odaklı kullanıcılar Pixel’i tercih ederken, video ve multimedya içeriklerine önem verenler için iPhone daha cazip bir seçenek olabilir.

    Fiyat: Önemli bir fark yok gibi

    Google Pixel 9 Pro XL vs. iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör

    Google Pixel 9 Pro XL, global olarak yaklaşık 1.800 dolara satılırken, iPhone 15 Pro Max’in fiyatı yaklaşık 1.780 dolar. Her iki cihaz da sundukları özelliklerle fiyatlarını haklı çıkarıyor. Ancak kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercih ettikleri ekosisteme göre seçim yapmaları en doğrusu olacaktır.

    Son sözler: Hangisi sizin için en iyisi?

    Google Pixel 9 Pro XL vs. iPhone 15 Pro Max

    Google Pixel 9 Pro XL ve iPhone 15 Pro Max, her biri kendi ekosisteminde en iyi deneyimi sunan iki güçlü amiral gemisi telefon. Pixel 9 Pro XL, yüksek parlaklık, yapay zeka destekli fotoğrafçılık ve güçlü çoklu görev performansı ile dikkat çekerken, iPhone 15 Pro Max, titanyum yapısı, mükemmel video özellikleri ve sorunsuz yazılım entegrasyonu ile öne çıkıyor. Sonuç olarak, hangi cihazın size en uygun olduğunu belirlemek için kişisel önceliklerinizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Her iki cihaz da kendi alanlarında mükemmel birer seçim olarak kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmayı vaat ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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